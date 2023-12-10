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https://sputnikarabic.ae/20231210/حزب-الله-يقصف-11-هدفا-للجيش-الإسرائيلي-في-جنوب-لبنان-1083931720.html
حزب الله يقصف 11 هدفا للجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان
حزب الله يقصف 11 هدفا للجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان
أعلن "حزب الله" اللبناني في بيانٍ له ملخص عملياته العسكرية خلال يوم أمس، والذي استهدف خلاله 11 موقعاً للجيش الإسرائيلي وتجمعاتٍ لجنوده في القطاعين الشرقي... 10.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-10T01:25+0000
2023-12-10T01:25+0000
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جنوب لبنان - سبوتنيك. وقال "حزب الله" في بيان، إنه "استهدف، أمس السبت، في القطاع الشرقي من جنوب لبنان 4 مواقع للجيش الإسرائيلي، حيث قصف تجمّعاً لجنود الجيش الإسرائيلي في محيط موقع المطلّة، وقصف موقع السمّاقة في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة.وتابع الحزب أنه قصف 6 أهداف للجيش الإسرائيلي في القطاع الغربي من جنوب لبنان، حيث استهدف موقع راميا بالأسلحة المناسبة ما أدّى إلى إصابة دشمته إصابة مباشرة وسقوط من بداخلها بين قتيل وجريح.ولفت إلى أنه استهدف أيضا موقع الناقورة البحري، وتجمّعاً لجنود الجيش الإسرائيلي في محيط موقع راميا، فضلا عن مقر قيادة الفرقة 91 في ثكنة بيرانيت الإسرائيلية وموقع الحمرا وموقع بركة.وأشار الحزب إلى أنه قصف تجمّعا لجنود الجيش الإسرائيلي في محيط موقع جل العلام بالأسلحة المناسبة وحقق فيه إصابة مباشرة.وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل توترا متزايدا منذ بدء التصعيد في قطاع غزة في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إذ يتبادل "حزب الله" والجيش الإسرائيلي هجمات عابرة للحدود تزامنا مع العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة.
https://sputnikarabic.ae/20231209/إعلام-لبناني-دبابة-ميركافا-إسرائيلية-تستهدف-موقعا-لقوات-اليونيفيل-جنوبي-لبنان-1083931063.html
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أخبار حزب الله, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, طوفان الأقصى, حركة حماس, لبنان
أخبار حزب الله, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, طوفان الأقصى, حركة حماس, لبنان

حزب الله يقصف 11 هدفا للجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان

01:25 GMT 10.12.2023
© AFP 2023 / STRقدرات حزب الله اللناني الصاروخية
قدرات حزب الله اللناني الصاروخية - سبوتنيك عربي, 1920, 10.12.2023
© AFP 2023 / STR
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أعلن "حزب الله" اللبناني في بيانٍ له ملخص عملياته العسكرية خلال يوم أمس، والذي استهدف خلاله 11 موقعاً للجيش الإسرائيلي وتجمعاتٍ لجنوده في القطاعين الشرقي والغربي من جنوب لبنان.
جنوب لبنان - سبوتنيك. وقال "حزب الله" في بيان، إنه "استهدف، أمس السبت، في القطاع الشرقي من جنوب لبنان 4 مواقع للجيش الإسرائيلي، حيث قصف تجمّعاً لجنود الجيش الإسرائيلي في محيط موقع المطلّة، وقصف موقع السمّاقة في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة.
وأضاف أنه "استهدف انتشاراً لجنود الجيش الإسرائيلي في محيطه بالأسلحة الصاروخيّة، كما استهدف موقع البغدادي، وقصف تجمّعاً للمشاة في محيط موقع العاصي بالأسلحة المناسبة وحقق فيه إصابات مباشرة".
وتابع الحزب أنه قصف 6 أهداف للجيش الإسرائيلي في القطاع الغربي من جنوب لبنان، حيث استهدف موقع راميا بالأسلحة المناسبة ما أدّى إلى إصابة دشمته إصابة مباشرة وسقوط من بداخلها بين قتيل وجريح.
ولفت إلى أنه استهدف أيضا موقع الناقورة البحري، وتجمّعاً لجنود الجيش الإسرائيلي في محيط موقع راميا، فضلا عن مقر قيادة الفرقة 91 في ثكنة بيرانيت الإسرائيلية وموقع الحمرا وموقع بركة.
وأشار الحزب إلى أنه قصف تجمّعا لجنود الجيش الإسرائيلي في محيط موقع جل العلام بالأسلحة المناسبة وحقق فيه إصابة مباشرة.
عناصر من اليونيفيل على الخط الأزرق جنوب لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 09.12.2023
إعلام لبناني: دبابة "ميركافا" إسرائيلية تستهدف موقعا لقوات "اليونيفيل" جنوبي لبنان
أمس, 22:13 GMT
وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل توترا متزايدا منذ بدء التصعيد في قطاع غزة في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إذ يتبادل "حزب الله" والجيش الإسرائيلي هجمات عابرة للحدود تزامنا مع العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة.
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