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https://sputnikarabic.ae/20231210/سبوتنيك-ترصد-توافد-المصريين-على-مراكز-الاقتراع-في-محافظة-شمال-سيناء-صور-1083940184.html
"سبوتنيك" ترصد توافد المصريين على مراكز الاقتراع في محافظة شمال سيناء... صور
"سبوتنيك" ترصد توافد المصريين على مراكز الاقتراع في محافظة شمال سيناء... صور
توافد المصريون، صباح اليوم الأحد، على مراكز الاقتراع منذ اللحظات الأولى للتصويت في انتخابات الرئاسة المصرية، التي يتنافس فيها 4 مرشحين أبرزهم الرئيس المصري... 10.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-10T08:59+0000
2023-12-10T09:10+0000
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وقال مراسل "سبوتنيك" الموجود في شمال سيناء، إن المراكز فتحت أبوابها منذ التاسعة صباح اليوم، وشهدت توافد العديد من المواطنين الذين أدلوا بأصواتهم عبر الإجراءات المتبعة.وتابع مراسلنا سير العملية الانتخابية في اللجنة الثانية في العريش قسم ثاني، لافتًا إلى أن لجان شمال سيناء شهدت إقبالا كبيرا من المواطنين.ومن المقرر أن تستمر عملية التصويت خلال أيام 10 و11 و12 ديسمبر/ كانون الأول، من التاسعة صباحا حتى التاسعة مساءً (بتوقيت القاهرة).وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات أن ممثلين عن منظمات دولية ومحلية وبعض السفارات الأجنبية لدى مصر سيراقبون سير الانتخابات.وينافس السيسي (68 عاما)، مرشح حزب الوفد عبد السند يمامة (71 عاما)، ومرشح الحزب المصري الديمقراطي فريد زهران (66 عاما)، ومرشح حزب الشعب الجمهوري حازم عمر (59 عاما).ويحق لنحو 67 مليون مواطن ممن بلغوا الـ 18 من إجمالي السكان البالغ 104 ملايين نسمة التصويت في الانتخابات، التي يشرف عليها أكثر من 20 ألف قاض.
https://sputnikarabic.ae/20231210/مصر-انطلاق-عملية-التصويت-في-الانتخابات-الرئاسية-بين-4-مرشحين-أبرزهم-السيسي-1083937488.html
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مصر, أخبار مصر الآن, العالم العربي, الأخبار, الرئيس عبدالفتاح السيسي, حصري
مصر, أخبار مصر الآن, العالم العربي, الأخبار, الرئيس عبدالفتاح السيسي, حصري

"سبوتنيك" ترصد توافد المصريين على مراكز الاقتراع في محافظة شمال سيناء... صور

08:59 GMT 10.12.2023 (تم التحديث: 09:10 GMT 10.12.2023)
© Sputnik . MOHAMED HEMEDAانتخابات الرئاسة - مصر
انتخابات الرئاسة - مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 10.12.2023
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA
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حصري
توافد المصريون، صباح اليوم الأحد، على مراكز الاقتراع منذ اللحظات الأولى للتصويت في انتخابات الرئاسة المصرية، التي يتنافس فيها 4 مرشحين أبرزهم الرئيس المصري الحالي عبد الفتاح السيسي.
وقال مراسل "سبوتنيك" الموجود في شمال سيناء، إن المراكز فتحت أبوابها منذ التاسعة صباح اليوم، وشهدت توافد العديد من المواطنين الذين أدلوا بأصواتهم عبر الإجراءات المتبعة.
© Sputnik . MOHAMED HEMEDAانتخابات الرئاسة - مصر
انتخابات الرئاسة - مصر - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . MOHAMED HEMEDA
انتخابات الرئاسة - مصر
© Sputnik . MOHAMED HEMEDAانتخابات الرئاسة - مصر
انتخابات الرئاسة - مصر - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . MOHAMED HEMEDA
انتخابات الرئاسة - مصر
© Sputnik . MOHAMED HEMEDAانتخابات الرئاسة - مصر
انتخابات الرئاسة - مصر - سبوتنيك عربي
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انتخابات الرئاسة - مصر
© Sputnik . MOHAMED HEMEDAانتخابات الرئاسة - مصر
انتخابات الرئاسة - مصر - سبوتنيك عربي
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انتخابات الرئاسة - مصر
© Sputnik . MOHAMED HEMEDAانتخابات الرئاسة - مصر
انتخابات الرئاسة - مصر - سبوتنيك عربي
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انتخابات الرئاسة - مصر
© Sputnik . MOHAMED HEMEDAانتخابات الرئاسة - مصر
انتخابات الرئاسة - مصر - سبوتنيك عربي
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انتخابات الرئاسة - مصر
© Sputnik . MOHAMED HEMEDAانتخابات الرئاسة - مصر
انتخابات الرئاسة - مصر - سبوتنيك عربي
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انتخابات الرئاسة - مصر
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انتخابات الرئاسة - مصر
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انتخابات الرئاسة - مصر
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© Sputnik . MOHAMED HEMEDA
انتخابات الرئاسة - مصر
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© Sputnik . MOHAMED HEMEDA
انتخابات الرئاسة - مصر
وتابع مراسلنا سير العملية الانتخابية في اللجنة الثانية في العريش قسم ثاني، لافتًا إلى أن لجان شمال سيناء شهدت إقبالا كبيرا من المواطنين.
ومن المقرر أن تستمر عملية التصويت خلال أيام 10 و11 و12 ديسمبر/ كانون الأول، من التاسعة صباحا حتى التاسعة مساءً (بتوقيت القاهرة).
وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات أن ممثلين عن منظمات دولية ومحلية وبعض السفارات الأجنبية لدى مصر سيراقبون سير الانتخابات.
الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي - سبوتنيك عربي, 1920, 10.12.2023
مصر... انطلاق عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية بين 4 مرشحين أبرزهم السيسي
08:05 GMT
وينافس السيسي (68 عاما)، مرشح حزب الوفد عبد السند يمامة (71 عاما)، ومرشح الحزب المصري الديمقراطي فريد زهران (66 عاما)، ومرشح حزب الشعب الجمهوري حازم عمر (59 عاما).
ويحق لنحو 67 مليون مواطن ممن بلغوا الـ 18 من إجمالي السكان البالغ 104 ملايين نسمة التصويت في الانتخابات، التي يشرف عليها أكثر من 20 ألف قاض.
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