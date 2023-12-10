https://sputnikarabic.ae/20231210/شولتس-يؤكد-لنتنياهو-ضرورة-إيصال-المزيد-من-المساعدات-لغزة-1083936982.html

شولتس يؤكد لنتنياهو ضرورة إيصال المزيد من المساعدات إلى غزة

شولتس يؤكد لنتنياهو ضرورة إيصال المزيد من المساعدات إلى غزة

دعا المستشار الألماني أولاف شولتس، في محادثة هاتفية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس السبت، إلى تقديم المزيد من المساعدات الإنسانية لسكان غزة. 10.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-10T07:53+0000

2023-12-10T07:53+0000

2023-12-10T08:03+0000

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وحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، شدد شولتس خلال المحادثة على أنه يجب تسليم هذه المساعدات "على أساس موثوق".وذكرت الصحيفة أن نتنياهو أطلع شولتس، على الهجوم البري الإسرائيلي ضد "حماس" في جنوب قطاع غزة.وناقش الجانبان أيضا "الجهود اللازمة لتحقيق أقصى قدر من الحماية للمدنيين وتحسين الوضع الإنساني للأشخاص في قطاع غزة بشكل كبير".وتطرق الطرفان أيضا إلى الوضع في الضفة الغربية وأعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون.وتجدد القتال بين حركة حماس وإسرائيل، منذ صباح يوم الجمعة 1 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، بعد انتهاء الهدنة التي توصل إليها الطرفان بوساطة قطرية مصرية أمريكية وامتدت بالمجمل، لـ7 أيام، جرى خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة.وكانت حركة حماس، قد أعلنت فجر السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، ما تسبب بمقتل نحو 1400 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.

https://sputnikarabic.ae/20231210/إسرائيل-تبلغ-أمريكا-وأوروبا-بأنها-ستوجه-ضربات-عسكرية-لـأنصار-الله-إذا-لم-يتحرك-العالم-ضد-هجماتها-1083936327.html

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