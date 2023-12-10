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https://sputnikarabic.ae/20231210/طائرة-إسرائيلية-تهبط-وسط-وابل-من-الصواريخ-في-مطار-بن-غوريون-فيديو-1083942397.html
طائرة إسرائيلية تهبط وسط وابل من الصواريخ في مطار بن غوريون... فيديو
طائرة إسرائيلية تهبط وسط وابل من الصواريخ في مطار بن غوريون... فيديو
وثّق مقطع فيديو طائرة إسرائيلية أثناء هبوطها في مطار بن غوريون وسط رشقة صاروخية أطلقت من غزة باتجاه مدينة تل أبيب. 10.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-10T10:00+0000
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وحسبما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، كانت الطائرة التابعة لشركة الطيران "آركيع" قادمة من مدينة إيلات في طريقها للهبوط في مطار بن غوريون.وأثناء عملية الهبوط، بدأت منظمة القبة الحديدية بالتصدي لوابل من الصواريخ أطلقته "حماس" من غزة.ويظهر في مقطع الفيديو المتناقل، الطائرة وهي تنخفض متجهة إلى مهبط المطار، بينما كان سكان المنطقة يقبعون داخل الملاجئ بعد سماعهم صافرات الإنذار.
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طوفان الأقصى, نادي الفيديو, غزة, قطاع غزة, إسرائيل, الأخبار
طوفان الأقصى, نادي الفيديو, غزة, قطاع غزة, إسرائيل, الأخبار

طائرة إسرائيلية تهبط وسط وابل من الصواريخ في مطار بن غوريون... فيديو

10:00 GMT 10.12.2023
© AFP 2023 / Anas Babaإطلاق المقاومة الفلسطينية الصواريخ من قطاع غزة باتجاه مدينة تل أبيب رداً على قصف برج مكون من 12 طابق في مدينة غزة، فلسطين 11 مايو2021
إطلاق المقاومة الفلسطينية الصواريخ من قطاع غزة باتجاه مدينة تل أبيب رداً على قصف برج مكون من 12 طابق في مدينة غزة، فلسطين 11 مايو2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.12.2023
© AFP 2023 / Anas Baba
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وثّق مقطع فيديو طائرة إسرائيلية أثناء هبوطها في مطار بن غوريون وسط رشقة صاروخية أطلقت من غزة باتجاه مدينة تل أبيب.
وحسبما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، كانت الطائرة التابعة لشركة الطيران "آركيع" قادمة من مدينة إيلات في طريقها للهبوط في مطار بن غوريون.
وأثناء عملية الهبوط، بدأت منظمة القبة الحديدية بالتصدي لوابل من الصواريخ أطلقته "حماس" من غزة.
ويظهر في مقطع الفيديو المتناقل، الطائرة وهي تنخفض متجهة إلى مهبط المطار، بينما كان سكان المنطقة يقبعون داخل الملاجئ بعد سماعهم صافرات الإنذار.
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