https://sputnikarabic.ae/20231210/طائرة-إسرائيلية-تهبط-وسط-وابل-من-الصواريخ-في-مطار-بن-غوريون-فيديو-1083942397.html
طائرة إسرائيلية تهبط وسط وابل من الصواريخ في مطار بن غوريون... فيديو
طائرة إسرائيلية تهبط وسط وابل من الصواريخ في مطار بن غوريون... فيديو
وثّق مقطع فيديو طائرة إسرائيلية أثناء هبوطها في مطار بن غوريون وسط رشقة صاروخية أطلقت من غزة باتجاه مدينة تل أبيب. 10.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-10T10:00+0000
2023-12-10T10:00+0000
2023-12-10T10:00+0000
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إسرائيل
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وحسبما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، كانت الطائرة التابعة لشركة الطيران "آركيع" قادمة من مدينة إيلات في طريقها للهبوط في مطار بن غوريون.وأثناء عملية الهبوط، بدأت منظمة القبة الحديدية بالتصدي لوابل من الصواريخ أطلقته "حماس" من غزة.ويظهر في مقطع الفيديو المتناقل، الطائرة وهي تنخفض متجهة إلى مهبط المطار، بينما كان سكان المنطقة يقبعون داخل الملاجئ بعد سماعهم صافرات الإنذار.
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الأخبار
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https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/05/0e/1048964785_186:0:2917:2048_1920x0_80_0_0_3d156b705390b356a7fe8da882ec19e4.jpg
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
طوفان الأقصى, نادي الفيديو, غزة, قطاع غزة, إسرائيل, الأخبار
طوفان الأقصى, نادي الفيديو, غزة, قطاع غزة, إسرائيل, الأخبار
طائرة إسرائيلية تهبط وسط وابل من الصواريخ في مطار بن غوريون... فيديو
وثّق مقطع فيديو طائرة إسرائيلية أثناء هبوطها في مطار بن غوريون وسط رشقة صاروخية أطلقت من غزة باتجاه مدينة تل أبيب.
وحسبما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، كانت الطائرة التابعة لشركة الطيران "آركيع" قادمة من مدينة إيلات
في طريقها للهبوط في مطار بن غوريون.
وأثناء عملية الهبوط، بدأت منظمة القبة الحديدية بالتصدي لوابل من الصواريخ أطلقته "حماس" من غزة
.
ويظهر في مقطع الفيديو المتناقل، الطائرة وهي تنخفض متجهة إلى مهبط المطار، بينما كان سكان المنطقة يقبعون داخل الملاجئ بعد سماعهم صافرات الإنذار.