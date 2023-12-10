https://sputnikarabic.ae/20231210/عضو-مجلس-الشيوخ-المصري-عن-سيناء-يوضح-لـسبوتنيك-تفاصيل-المشهد-الانتخابي-في-الشيخ-زويد-فيديو-وصور-1083956915.html

عضو مجلس الشيوخ المصري عن سيناء يوضح لـ"سبوتنيك" تفاصيل المشهد الانتخابي في الشيخ زويد... فيديو وصور

عضو مجلس الشيوخ المصري عن سيناء يوضح لـ"سبوتنيك" تفاصيل المشهد الانتخابي في الشيخ زويد... فيديو وصور

تابعت وكالة "سبوتنيك" مراكز اقتراع الانتخابات الرئاسية المصرية في يومها الأول في محافظة شمال سيناء. 10.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-10T15:14+0000

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ورصد مراسل "سبوتنيك" سير الإجراءات في اللجنة الفرعية في قسم ثالث العريش، في مدرسة السادات، والتي شهدت توافد العشرات في الساعات الأولى منذ صباح اليوم الأول.وعبّر العديد من المواطنين الذين شاركوا عملية الاقتراع اليوم بإجراء العملية الانتخابية بعد دحر الإرهاب وإعادة الأمن والاستقرار لشمال سيناء منذ سنوات.من ناحيته، قال عضو مجلس الشيوخ المصري عن شمال سيناء، فايز أبو حرب، إن اقبال المواطنين على المشاركة في الانتخابات يؤكد حرصهم على استمرار الاستقرار والتنمية والأمن الذي تنعم به المحافظة.وأضاف في تصريحات خاصة خلال تغطيته في شمال سيناء اليوم، أن سيناء عانت طوال السنوات العشر الماضية، من الإرهاب، فيما تمكنت أجهزة الدولة من دحره وبسط الأمن والاستقرار، وهو ما انعكس على مشاركة الناخبين بكثرة.ولفت إلى أن المواطنين في جميع أنحاء شمال سيناء لديهم الحرص على المشاركة في الانتخابات، للتأكيد على مكانة المحافظة وأهميتها ورغبة أهلها في إرساء الأمن والاستقرار والدفع نحو التنمية المستدامة.وقال جمال الأصلي، أحد مواطني شمال سيناء، إن أهالي المحافظة يشاركون هذه الانتخابات بكثافة وإقبال غير مسبوق تعبيرا عن رغبتهم في التنمية والاستقرار والازدهار في المحافظة التي تمثل خصوصية هامة نظرا لما شهدته سابقا من أعمال إرهاب.وتفقدت "سبوتنيك" عدة مراكز انتخابية خلال اليوم الأول في شمال سيناء، حيث جرت عملية التصويت وفق الإجراءات المنصوص عليها قانونيا.

https://sputnikarabic.ae/20231210/استمرار-توافد-المصريين-في-القاهرة-الكبرى-لانتخاب-الرئيس-القادم-فيديو-وصور-1083955414.html

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