https://sputnikarabic.ae/20231210/علماء-روس-يبتكرون-خرسانة-ذاتية-التنظيف-لا-تعلق-عليها-الأوساخ-صور-1083935535.html

علماء روس يبتكرون خرسانة "ذاتية التنظيف" لا تعلق عليها الأوساخ... صور

علماء روس يبتكرون خرسانة "ذاتية التنظيف" لا تعلق عليها الأوساخ... صور

طور علماء جامعة جنوب الأورال الحكومية الروسية، خرسانة ذاتية التنظيف تعتمد على مواد خام تحتوي على نفايات الدهانات والورنيشات وحصلت على براءة اختراع. وأعلن... 10.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-10T07:04+0000

2023-12-10T07:04+0000

2023-12-10T07:18+0000

مجتمع

علوم

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ووفقا للعلماء، فإن هذه الخرسانة ستكون قادرة على تحليل التلوث العضوي الناتج عن غازات العادم والدخان والانبعاثات الصناعية على سطحها، بشكل مستقل، وبعد ذلك يغسلها المطر بسهولة.يعمل ثاني أكسيد التيتانيوم المعدني الطبيعي النادر كمسرّع للعمليات الكيميائية، حيث ينشط تحت تأثير ضوء الشمس، ومن خلال تفاعل مؤكسد قوي، يقوم بتحليل المواد الضارة الموجودة على سطح المادة إلى مكونات آمنة، وبعد ذلك يتم إزالتها بشكل طبيعي في الأحوال الجوية السيئة، على سبيل المثال، يغسلها المطر.وقالت تمارا تشيرنيخ، أستاذة قسم مواد ومنتجات البناء في جامعة جنوب الأورال الحكومية: "نحن نستخدم الحمأة التي تحتوي على ثاني أكسيد التيتانيوم. ومن الصعب للغاية استخراجه من هناك، فهو مجرد منتج ثانوي لصناعة الطلاء والورنيش، ويستخدم المصنعون التيتانيوم الأبيض، لذلك يوجد ثاني أكسيد التيتانيوم بكميات كبيرة في النفايات. في حالتنا، هو الجبس العادي، ولكن مع كمية كبيرة من هذا المعدن في شكل نشط (محفز ضوئي)".وأضافت أن المحفز الضوئي في شكله النقي مكلف للغاية، والحمأة الغنية بثاني أكسيد التيتانيوم هي منتج رخيص للمعالجة الصناعية.قام علماء من قسم مواد ومنتجات البناء في جامعة جنوب الأورال الحكومية، بإنتاج عينات من بلاط التشطيب من المواد الخام الملاطية من مصنع إنتاج التيتانيوم في شبه جزيرة القرم. وتضمنت تركيبتها: الجبس المعزول من النفايات مع ثاني أكسيد التيتانيوم والإسمنت ومكون البوزولانك (ميكروسيليكا أو الرماد المتطاير) لزيادة مقاومة مادة البناء للرطوبة.وأشارت الخدمة الصحفية للجامعة إلى أنه حتى الآن لم يستخدم أحد في العالم نفايات الدهانات والورنيش كمصدر للجبس المقاوم للماء مع محفز ضوئي طبيعي لإنتاج خرسانة البناء ذات خصائص التنظيف الذاتي.ويوجد ميزة أخرى مهمة للابتكار، وهي أنه بعد المعالجة (الحرق والطحن والتجفيف)، تصبح الحمأة مادة خام آمنة تمامًا، والمنتج النهائي غير مكلف. بالإضافة إلى ذلك، تعتبر مواد البناء الجبسية أكثر أماناً للبيئة من المواد الإسمنتية.وتأمل الجامعة أن يؤدي استخدام ابتكارها، بالإضافة إلى التأثير الاقتصادي، إلى أن يحسن إنتاج مواد بناء جديدة، الوضع البيئي.

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