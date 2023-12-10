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https://sputnikarabic.ae/20231210/قطر-استمرار-القصف-الإسرائيلي-في-غزة-يضيق-محاولاتنا-الإفراج-عن-المزيد-من-الرهائن-1083940828.html
قطر: استمرار القصف الإسرائيلي في غزة يضيق محاولاتنا الإفراج عن المزيد من الرهائن
قطر: استمرار القصف الإسرائيلي في غزة يضيق محاولاتنا الإفراج عن المزيد من الرهائن
قال رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، اليوم الأحد، إن ‏جهود الوساطة لتأمين وقف جديد لإطلاق النار في قطاع غزة، وإطلاق... 10.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-10T09:23+0000
2023-12-10T09:23+0000
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وأوضح في الجلسة النقاشية الأولى في "منتدى الدوحة" الـ21: "إن جهودنا كدولة قطر مع شركائنا مستمرة، ولن نستسلم"، مضيفًا أن "استمرار القصف لا يؤدي إلا إلى تضييق هذه النافذة بالنسبة لنا".وشدد رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، على أن "أهم شيء اليوم هو إيقاف الحرب قبل أي شيء آخر، وأوضحنا منذ البداية أن استهداف المدنيين غير مقبول، ونحن ندين قتل المدنيين الإسرائيليين ونتوقع إدانة قتل الأبرياء الفلسطينيين بالمقابل".وفي يوم الجمعة الماضي، أكد وزير الخارجية القطري في واشنطن، لنظيره الأمريكي، أنتوني بلينكن، أن بلاده ملتزمة مع شركائها في الوساطة باستمرار الجهود من أجل العودة إلى التهدئة، وصولا إلى وقف دائم لإطلاق النار، مشددًا على أن استمرار القصف على قطاع غزة بعد انتهاء الهدنة يعقد جهود الوساطة، ويفاقم الكارثة الإنسانية في القطاع، وفقا لبيان من وزارة الخارجية القطرية.كما شدد الوزير القطري على ضرورة فتح ممرات إنسانية بشكل مستدام لضمان استمرار دخول المساعدات للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، وتوفير الحماية اللازمة لقوافل الإغاثة حتى وصولها إلى شمال القطاع.
https://sputnikarabic.ae/20231210/وزير-خارجية-قطر-ما-يحدث-في-غزة-يدفع-إلى-توجيه-أسئلة-مشروعة-حول-ماهية-النظام-الدولي-1083937989.html
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قطر, أخبار قطر اليوم, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, طوفان الأقصى, العالم العربي
قطر, أخبار قطر اليوم, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, طوفان الأقصى, العالم العربي

قطر: استمرار القصف الإسرائيلي في غزة يضيق محاولاتنا الإفراج عن المزيد من الرهائن

09:23 GMT 10.12.2023
© AFP 2023 / EVGENIA NOVOZHENINAرئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني
رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني - سبوتنيك عربي, 1920, 10.12.2023
رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني
© AFP 2023 / EVGENIA NOVOZHENINA
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قال رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، اليوم الأحد، إن ‏جهود الوساطة لتأمين وقف جديد لإطلاق النار في قطاع غزة، وإطلاق سراح المزيد من الرهائن الذين ‏تحتجزهم حركة "حماس" الفلسطينية مستمرة، لكنه لفت إلى أن العمليات العسكرية الإسرائيلية المستمرة ‏تؤثر على تحقيق نتيجة ناجحة.‏
وأوضح في الجلسة النقاشية الأولى في "منتدى الدوحة" الـ21: "إن جهودنا كدولة قطر مع شركائنا مستمرة، ولن نستسلم"، مضيفًا أن "استمرار القصف لا يؤدي إلا إلى تضييق هذه النافذة بالنسبة لنا".
وشدد رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، على أن "أهم شيء اليوم هو إيقاف الحرب قبل أي شيء آخر، وأوضحنا منذ البداية أن استهداف المدنيين غير مقبول، ونحن ندين قتل المدنيين الإسرائيليين ونتوقع إدانة قتل الأبرياء الفلسطينيين بالمقابل".
وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني - سبوتنيك عربي, 1920, 10.12.2023
وزير خارجية قطر: ما يحدث في غزة يدفع إلى توجيه أسئلة مشروعة حول ماهية النظام الدولي
08:40 GMT
وفي يوم الجمعة الماضي، أكد وزير الخارجية القطري في واشنطن، لنظيره الأمريكي، أنتوني بلينكن، أن بلاده ملتزمة مع شركائها في الوساطة باستمرار الجهود من أجل العودة إلى التهدئة، وصولا إلى وقف دائم لإطلاق النار، مشددًا على أن استمرار القصف على قطاع غزة بعد انتهاء الهدنة يعقد جهود الوساطة، ويفاقم الكارثة الإنسانية في القطاع، وفقا لبيان من وزارة الخارجية القطرية.
كما شدد الوزير القطري على ضرورة فتح ممرات إنسانية بشكل مستدام لضمان استمرار دخول المساعدات للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، وتوفير الحماية اللازمة لقوافل الإغاثة حتى وصولها إلى شمال القطاع.
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