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https://sputnikarabic.ae/20231210/كوريا-الشمالية-بعد-الفيتو-الأمريكي-الولايات-المتحدة-حجر-عثرة-أمام-السلام-والاستقرار-الدوليين-1083945214.html
كوريا الشمالية بعد "الفيتو" الأمريكي: الولايات المتحدة "حجر عثرة" أمام السلام والاستقرار الدوليين
كوريا الشمالية بعد "الفيتو" الأمريكي: الولايات المتحدة "حجر عثرة" أمام السلام والاستقرار الدوليين
نددت كوريا الشمالية، اليوم الأحد، بأمريكا لاستخدامها حق النقض (الفيتو) ضد قرار لمجلس الأمن التابع ‏للأمم المتحدة، والذي يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في الحرب... 10.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-10T11:16+0000
2023-12-10T11:16+0000
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واتهم نائب وزير الخارجية الكوري الشمالي لشؤون المنظمات الدولية، كيم سون كيونغ، واشنطن بإساءة استخدام حق النقض، واصفا البلاد بأنها "حجر عثرة" أمام السلام والاستقرار الدوليين، بحسب وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية، وفقا لوكالة أنباء "يونهاب" الكورية.يشار إلى أن أمريكا استخدمت، يوم الجمعة الماضي، حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار قدمته الإمارات العربية المتحدة، إلى مجلس الأمن الدولي، يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، لأسباب إنسانية.وأعلن الجيش الإسرائيلي، صباح يوم 1 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، استئناف العمليات القتالية ضد "حماس" في قطاع غزة، وذلك على خلفية اعتراض صاروخ أطلق من قطاع غزة، الأمر الذي اعتبرته إسرائيل بمثابة خرق للهدنة الإنسانية المؤقتة ووقف للأعمال القتالية ضد القطاع.وحمّلت حركة حماس المجتمع الدولي، وفي مقدمته الولايات المتحدة الأمريكية، المسؤولية عن استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.وانتهت الهدنة المعلنة بين إسرائيل والفصائل المسلحة الفلسطينية، والتي استمرت لسبعة أيام، عند الساعة 7:00 من صباح يوم الجمعة 1 ديسمبر الجاري، تخللها إطلاق سراح المئات من المحتجزين والأسرى بين الطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231209/سوريا-تدين-الفيتو-الأمريكي-ضد-مشروع-قرار-وقف-إطلاق-النار-في-غزة-1083926634.html
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كوريا الشمالية, الولايات المتحدة الأمريكية, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, العالم, العالم العربي
كوريا الشمالية, الولايات المتحدة الأمريكية, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, العالم, العالم العربي

كوريا الشمالية بعد "الفيتو" الأمريكي: الولايات المتحدة "حجر عثرة" أمام السلام والاستقرار الدوليين

11:16 GMT 10.12.2023
© Sputnik . RIA Novosti / الانتقال إلى بنك الصورمجلس الأمن الدولي
مجلس الأمن الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 10.12.2023
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نددت كوريا الشمالية، اليوم الأحد، بأمريكا لاستخدامها حق النقض (الفيتو) ضد قرار لمجلس الأمن التابع ‏للأمم المتحدة، والذي يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في الحرب بين إسرائيل وحركة "حماس" ‏الفلسطينية.‏
واتهم نائب وزير الخارجية الكوري الشمالي لشؤون المنظمات الدولية، كيم سون كيونغ، واشنطن بإساءة استخدام حق النقض، واصفا البلاد بأنها "حجر عثرة" أمام السلام والاستقرار الدوليين، بحسب وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية، وفقا لوكالة أنباء "يونهاب" الكورية.
وقال كيم في بيان باللغة الإنجليزية نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية: "لا يسعني إلا أن أشعر بالأسف لحقيقة أن رغبة المجتمع الدولي بالإجماع في تحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط في وقت مبكر، قد تم سحقها بلا رحمة مرة أخرى".
يشار إلى أن أمريكا استخدمت، يوم الجمعة الماضي، حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار قدمته الإمارات العربية المتحدة، إلى مجلس الأمن الدولي، يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، لأسباب إنسانية.
عملية برية في قطاع غزة - الجيش الإسرائيلي مدعوم بآليات عسكرية ودبابات - سبوتنيك عربي, 1920, 09.12.2023
سوريا تدين "الفيتو" الأمريكي ضد مشروع قرار وقف إطلاق النار في غزة
أمس, 18:27 GMT
وأعلن الجيش الإسرائيلي، صباح يوم 1 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، استئناف العمليات القتالية ضد "حماس" في قطاع غزة، وذلك على خلفية اعتراض صاروخ أطلق من قطاع غزة، الأمر الذي اعتبرته إسرائيل بمثابة خرق للهدنة الإنسانية المؤقتة ووقف للأعمال القتالية ضد القطاع.
وحمّلت حركة حماس المجتمع الدولي، وفي مقدمته الولايات المتحدة الأمريكية، المسؤولية عن استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
وانتهت الهدنة المعلنة بين إسرائيل والفصائل المسلحة الفلسطينية، والتي استمرت لسبعة أيام، عند الساعة 7:00 من صباح يوم الجمعة 1 ديسمبر الجاري، تخللها إطلاق سراح المئات من المحتجزين والأسرى بين الطرفين.
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