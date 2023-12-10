https://sputnikarabic.ae/20231210/مجلة-عسكرية-أمريكية-معدل-قتلى-الجيش-الأوكراني-على-الخط-الأمامي-للجبهة-يصل-90-1083949144.html

مجلة عسكرية أمريكية: معدل قتلى الجيش الأوكراني على الخط الأمامي للجبهة يصل 90%

مجلة عسكرية أمريكية: معدل قتلى الجيش الأوكراني على الخط الأمامي للجبهة يصل 90%

ذكرت صحيفة عسكرية أمريكية، اليوم الأحد، أن معدل قتلى الجيش الأوكراني على الخطوط الأمامية يصل إلى 80-90 في المئة، بين الوحدات المرسلة إلى الجبهة. 10.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-10T13:29+0000

2023-12-10T13:29+0000

2023-12-10T13:29+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

العالم

أخبار أوكرانيا

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وذكرت صحيفة "ماليتيري ووتش" الأمريكية، أن "القوات الأوكرانية تحاول تجنيد مرتزقة أجانب بسبب الخسائر الفادحة في صفوف الأفراد، وتسبب ذلك بصدمة كبيرة في الولايات المتحدة الأمريكية".وفي الوقت نفسه، رفع نظام كييف الحد الأقصى لسن التجنيد الإلزامي للرجال ليشمل كبار السن، وفي سبتمبر/ أيلول العام الحالي، تم وضع متطلبات جديدة للنساء المسؤولات عن الخدمة العسكرية، على حد تعبير الصحيفة.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال، وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.

https://sputnikarabic.ae/20231210/باحث-وعالم-أمريكي-ميزان-القوى-يتحول-لصالح-الروس-1083949009.html

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