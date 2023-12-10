https://sputnikarabic.ae/20231210/مجلة-عسكرية-أمريكية-معدل-قتلى-الجيش-الأوكراني-على-الخط-الأمامي-للجبهة-يصل-90-1083949144.html
مجلة عسكرية أمريكية: معدل قتلى الجيش الأوكراني على الخط الأمامي للجبهة يصل 90%
مجلة عسكرية أمريكية: معدل قتلى الجيش الأوكراني على الخط الأمامي للجبهة يصل 90%
ذكرت صحيفة عسكرية أمريكية، اليوم الأحد، أن معدل قتلى الجيش الأوكراني على الخطوط الأمامية يصل إلى 80-90 في المئة، بين الوحدات المرسلة إلى الجبهة. 10.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-10T13:29+0000
2023-12-10T13:29+0000
2023-12-10T13:29+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
أخبار أوكرانيا
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وذكرت صحيفة "ماليتيري ووتش" الأمريكية، أن "القوات الأوكرانية تحاول تجنيد مرتزقة أجانب بسبب الخسائر الفادحة في صفوف الأفراد، وتسبب ذلك بصدمة كبيرة في الولايات المتحدة الأمريكية".وفي الوقت نفسه، رفع نظام كييف الحد الأقصى لسن التجنيد الإلزامي للرجال ليشمل كبار السن، وفي سبتمبر/ أيلول العام الحالي، تم وضع متطلبات جديدة للنساء المسؤولات عن الخدمة العسكرية، على حد تعبير الصحيفة.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال، وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.
https://sputnikarabic.ae/20231210/باحث-وعالم-أمريكي-ميزان-القوى-يتحول-لصالح-الروس-1083949009.html
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا
روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا
مجلة عسكرية أمريكية: معدل قتلى الجيش الأوكراني على الخط الأمامي للجبهة يصل 90%
ذكرت صحيفة عسكرية أمريكية، اليوم الأحد، أن معدل قتلى الجيش الأوكراني على الخطوط الأمامية يصل إلى 80-90 في المئة، بين الوحدات المرسلة إلى الجبهة.
وذكرت صحيفة "ماليتيري ووتش" الأمريكية، أن "القوات الأوكرانية تحاول تجنيد مرتزقة أجانب بسبب الخسائر الفادحة في صفوف الأفراد، وتسبب ذلك بصدمة كبيرة في الولايات المتحدة الأمريكية".
وأضافت الصحيفة: "لقد زادت الحاجة إلى مرتزقة أجانب، حيث أفادت التقارير على نطاق واسع أن القوات الأوكرانية تعاني من خسائر فادحة، خاصة بعد بدء هجوم فاشل استمر لعدة أشهر".
وفي الوقت نفسه، رفع نظام كييف الحد الأقصى لسن التجنيد الإلزامي للرجال ليشمل كبار السن، وفي سبتمبر/ أيلول العام الحالي، تم وضع متطلبات جديدة للنساء المسؤولات عن الخدمة العسكرية، على حد تعبير الصحيفة.
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف
لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية
الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
وبعد أكثر من عام على بدء العملية
، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال، وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.