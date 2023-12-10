https://sputnikarabic.ae/20231210/مدير-ميناء-إيلات-85-بالمئة-من-مداخيلنا-تأتي-من-واردات-المركبات-وتهديدات-الحوثيين-تعرقلها-1083965919.html

مدير ميناء إيلات: 85 بالمئة من مداخيلنا تأتي من واردات المركبات وتهديدات الحوثيين تعرقلها

مدير ميناء إيلات: 85 بالمئة من مداخيلنا تأتي من واردات المركبات وتهديدات الحوثيين تعرقلها

قال مدير عام ميناء إيلات على البحر الأحمر، جدعون جولبر، إن ثمانين إلى خمسة وثمانين في المائة من أرباح الميناء تأتي من استيراد السيارات وتهديدات الحوثيين... 10.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-10T23:39+0000

2023-12-10T23:39+0000

2023-12-10T23:39+0000

إيلات

أنصار الله

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القدس - سبوتنيك. ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن جولبر، قوله إن "التهديد الذي يشكله الحوثيون للممرات البحرية على البحر الأحمر، أدى إلى خسارة الميناء بنحو أربعة عشر ألف سيارة منذ منتصف الشهر الماضي وحتى اليوم".وأضاف جولبر بالقول، إن "إسرائيل تخشى أغلاق باب المندب أمام حركة السفن التجارية المتوجه إلى إسرائيل عبر البحر الأحمر إلى ميناء إيلات أو مرورا من قناة السويس من شأنه أن يطيل مدة السفر لسفن الشحن الأتية من الشرق إلى إسرائيل، بنحو خمسة أسابيع، ذلك أن سفن الشحن ستضطر للالتفاف على القارة الأفريقية عند رأس الرجاء الصالح مرورا بمضيق جبل طارق إلى البحر الأبيض المتوسط".وأوردت القناة الثالثة عشر الإسرائيلية تقريرا قالت فيه، إن "حجم الواردات الآتية من الشرق إلى إسرائيل تقدر بنحو 350 مليار شيكل أي ما يعادل 95 مليار دولار سنويا".وأضافت القناة أن "تغيير مسار الملاحة البحرية سيرفع أسعار المنتجات المستوردة بنسبة تقدر بثلاثة في المائة، وهو ما من شأنه أن يزيد العبء المادي على كاهل الإسرائيليين بنحو عشرة ونصف مليار شيكل أي حوالي ثلاثة مليارات دولار".

https://sputnikarabic.ae/20231210/رئيس-أركان-الجيش-الإسرائيلي-نحتاج-إلى-تغيير-واضح-في-الوضع-الأمني-للمناطق-الشمالية-1083965744.html

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