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القوات الروسية تدمر قيادتي المجموعتين التكتيكيتين الأوكرانيتين "كاتران" و"أومخا"
https://sputnikarabic.ae/20231210/مرشح-رئاسي-أمريكي-دونباس-ستبقى-روسية-1083942523.html
مرشح رئاسي أمريكي: دونباس ستبقى روسية
مرشح رئاسي أمريكي: دونباس ستبقى روسية
يعتقد المرشح الرئاسي الأمريكي، مايكل ريكتنوالد، أن أوكرانيا لن تتمكن من إعادة المناطق التي انضمت إلى روسيا. 10.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-10T10:05+0000
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العالم
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وقال السياسي في مقابلة مع قناة "جادجينغ فريدوم" على يوتيوب: "هذه جريمة. نحن نرعى صراعا عديم الفائدة، سينتهي حيث بدأ كل شيء - دونباس ستبقى روسية".وأضاف ريكتنوالد أنه من خلال تأجيج الصراع بالوكالة في أوكرانيا، تعمل الولايات المتحدة على إثراء مجمعها الصناعي العسكري، وهم لا يهتمون مطلقًا بأن يحدث هذا على حساب الجنود الأوكرانيين، الذين مات منهم مئات الآلاف.وأشار المرشح الرئاسي إلى أن هذه حقيقة لا يمكن الشك فيها، لكن كييف لا تزال مستمرة في إرسال ما يقرب من مليون أوكراني إلى حتفهم.أخيرًا، خلص ريكتنوالد إلى أن "حلم أوكرانيا بحدوث انقلاب في روسيا والإطاحة بفلاديمير بوتين غير واقعي، لأنه خلال العملية الخاصة تعزز موقفه في البلاد".يُشار إلى أن جمهوريتي دونباس – لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، أصبحتا جزءًا من روسيا في سبتمبر/ أيلول من العام الماضي 2022، بعد إجراء استفتاءات هناك.
https://sputnikarabic.ae/20231210/مقاتلات-تكتيكية-روسية-تشن-14-هجوما-وتستهدف-بالصواريخ-5-ألوية-أوكرانية-1083933197.html
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العالم
العالم

مرشح رئاسي أمريكي: دونباس ستبقى روسية

10:05 GMT 10.12.2023 (تم التحديث: 10:09 GMT 10.12.2023)
© AP Photoامرأة مع طفلها تسير من أمام جندي روسي عند جسر على البحر الأسود في خيرسون، منطقة خيرسون، جنوب أوكرانيا، 20 مايو 2022
امرأة مع طفلها تسير من أمام جندي روسي عند جسر على البحر الأسود في خيرسون، منطقة خيرسون، جنوب أوكرانيا، 20 مايو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.12.2023
© AP Photo
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يعتقد المرشح الرئاسي الأمريكي، مايكل ريكتنوالد، أن أوكرانيا لن تتمكن من إعادة المناطق التي انضمت إلى روسيا.
وقال السياسي في مقابلة مع قناة "جادجينغ فريدوم" على يوتيوب: "هذه جريمة. نحن نرعى صراعا عديم الفائدة، سينتهي حيث بدأ كل شيء - دونباس ستبقى روسية".
وأضاف ريكتنوالد أنه من خلال تأجيج الصراع بالوكالة في أوكرانيا، تعمل الولايات المتحدة على إثراء مجمعها الصناعي العسكري، وهم لا يهتمون مطلقًا بأن يحدث هذا على حساب الجنود الأوكرانيين، الذين مات منهم مئات الآلاف.
قاذفة سو-34 تابعة للقوات الجوية الروسية في مركز باتريوت للمعارض والمؤتمرات في إطار المنتدى العسكري التقني آرميا-2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.12.2023
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05:46 GMT
وأشار المرشح الرئاسي إلى أن هذه حقيقة لا يمكن الشك فيها، لكن كييف لا تزال مستمرة في إرسال ما يقرب من مليون أوكراني إلى حتفهم.
أخيرًا، خلص ريكتنوالد إلى أن "حلم أوكرانيا بحدوث انقلاب في روسيا والإطاحة بفلاديمير بوتين غير واقعي، لأنه خلال العملية الخاصة تعزز موقفه في البلاد".
يُشار إلى أن جمهوريتي دونباس – لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، أصبحتا جزءًا من روسيا في سبتمبر/ أيلول من العام الماضي 2022، بعد إجراء استفتاءات هناك.
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