https://sputnikarabic.ae/20231210/موقف-محرج-لمحمد-رمضان-بعد-تمزق-سرواله-أثناء-تصوير-أغنية-كأس-أفريقيا-فيديو--1083947520.html
موقف محرج لمحمد رمضان بعد تمزق سرواله أثناء تصوير أغنية كأس أفريقيا... فيديو
موقف محرج لمحمد رمضان بعد تمزق سرواله أثناء تصوير أغنية كأس أفريقيا... فيديو
تعرض الفنان المصري، محمد رمضان، لموقف محرج خلال مشاركته في تصوير أغنية "أكوابا" الرسمية لبطولة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم لعام 2024. 10.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-10T12:17+0000
2023-12-10T12:17+0000
2023-12-10T12:35+0000
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ونشر رمضان عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو يظهر فيه تمزق سروال الفنان المصري أثناء الرقص، ثم يضع رمضان يده مكان التمزق، وبعد ذلك يخلع سترته ويرتديها على خصره، لتغطية مكان التمزق، ويستمر في الرقص.ومن المقرر أن تقام نهائيات كأس أمم أفريقيا 2024، في كوت ديفوار، في الفترة من 13 يناير/كانون الثاني ولغاية 11 فبراير/شباط المقبلين.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو
موقف محرج لمحمد رمضان بعد تمزق سرواله أثناء تصوير أغنية كأس أفريقيا... فيديو
12:17 GMT 10.12.2023 (تم التحديث: 12:35 GMT 10.12.2023)
تعرض الفنان المصري، محمد رمضان، لموقف محرج خلال مشاركته في تصوير أغنية "أكوابا" الرسمية لبطولة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم لعام 2024.
ونشر رمضان عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو يظهر فيه تمزق سروال الفنان المصري أثناء الرقص، ثم يضع رمضان يده مكان التمزق، وبعد ذلك يخلع سترته ويرتديها على خصره، لتغطية مكان التمزق، ويستمر في الرقص.
وعلق رمضان على الحادثة في وسائل التواصل الاجتماعي قائلا: "أكتر موقف محرج أثناء تصوير الأغنية الرسمية لكأس أمم أفريقيا، إن بنطلوني اتقطع وسط الشوت وكملت علشان الوحيد اللي ينفع يقول ستوب هو المخرج .. دي أُصول الشغلانة .. بس عدت الحمدلله".
ومن المقرر أن تقام نهائيات كأس أمم أفريقيا 2024، في كوت ديفوار، في الفترة من 13 يناير/كانون الثاني ولغاية 11 فبراير/شباط المقبلين.