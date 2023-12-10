نائبة رئيس المدرسة العليا للاقتصاد في روسيا تكشف أهمية انضمام دول عربية إلى "بريكس"

من الآن فصاعدا، ستكون حصة "بريكس" من الناتج المحلي الإجمالي العالمي عند تعادل القوة الشرائية 37%. وستزيد مجموعة "بريكس" من الفجوة بينها وبين مجموعة السبع، التي تبلغ حصتها الإجمالية في الناتج المحلي الإجمالي العالمي 29.9%. إن الظهور التدريجي لمجموعة "بريكس" في قيادة العالم في عدد من الجوانب الاقتصادية، مثل الإنتاج الصناعي والنقل والمواد الخام، سيسمح للمجموعة بتعزيز أجندتها بشكل أكثر فعالية على الساحة الدولية.

بالحديث تحديدا عن الأعضاء الجدد في الشرق الأوسط ضمن "بريكس"، تعد مصر أكبر دولة في الشرق الأوسط من حيث عدد السكان، وهي واحدة من أكبر 3 شركاء اقتصاديين لروسيا وهي واحدة من أهم المراكز اللوجستية العالمية. إيران دولة ذات خبرة واسعة في مواجهة العقوبات ولديها إمكانات صناعية كبيرة. الإمارات العربية المتحدة هي المركز المالي الأكثر أهمية، والمملكة العربية السعودية هي واحدة من أكبر اللاعبين في سوق النفط والغاز. ومع ذلك، هذه صورة مبسطة إلى حد ما، فكل دولة من هذه الدول هي لاعب مستقل ومنهجي قادر على جلب مجموعة كاملة من الفرص الإضافية في إطار الوفاء بمهمة بناء نظام عالمي عادل وتعزيز رفاهية جميع أعضاء المجتمع العالمي.