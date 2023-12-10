https://sputnikarabic.ae/20231210/نائبة-رئيسة-المدرسة-العليا-للاقتصاد-في-روسيا-تكشف-أهمية-انضمام-دول-عربية-إلى-بريكس--1083969622.html
نائبة رئيس المدرسة العليا للاقتصاد في روسيا تكشف أهمية انضمام دول عربية إلى "بريكس"
نائبة رئيس المدرسة العليا للاقتصاد في روسيا تكشف أهمية انضمام دول عربية إلى "بريكس"
أجابت نائبة رئيس المدرسة العليا للاقتصاد في روسيا، فيكتوريا بانوفا، ومبعوثة روسيا الاتحادية لـ"المرأة 20" (W20)، في مقابلة حصرية، على أسئلة حول توسيع مجموعة... 10.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-10T12:54+0000
2023-12-10T12:54+0000
2023-12-11T08:36+0000
العالم العربي
روسيا
مجموعة بريكس
حصري
تقارير سبوتنيك
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وقالت بانوفا، وهي خبيرة ومتحدثة معتمدة بمواضيع "المرأة 20"، ومجموعة 20 و"بريكس"، والتعاون الإنساني، والأمن الدولي والتنمية المستدامة، في إجابتها على سؤال "سبوتنيك" حول توسع "بريكس"؛ كيف يمكنكم تقييم آفاق هذه الجمعية فوق الوطنية؟أدى الوضع الجيوسياسي إلى زيادة حادة في أهمية الشرق الأوسط، كيف يمكنكم تقييم الآفاق الاقتصادية لهذه المنطقة؟بالنسبة للتعليم، كيف تقيّمون التعليم العالي الروسي بالمقارنة مع دول العالم؟كيف يمكنكم تقييم الوضع الحالي لعلاقات روسيا مع دول الشرق الأدنى والأوسط؟
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2023
سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, روسيا, مجموعة بريكس, حصري, تقارير سبوتنيك
العالم العربي, روسيا, مجموعة بريكس, حصري, تقارير سبوتنيك
نائبة رئيس المدرسة العليا للاقتصاد في روسيا تكشف أهمية انضمام دول عربية إلى "بريكس"
12:54 GMT 10.12.2023 (تم التحديث: 08:36 GMT 11.12.2023)
حصري
أجابت نائبة رئيس المدرسة العليا للاقتصاد في روسيا، فيكتوريا بانوفا، ومبعوثة روسيا الاتحادية لـ"المرأة 20" (W20)، في مقابلة حصرية، على أسئلة حول توسيع مجموعة "بريكس" ودور الجمعيات العابرة للحدود (فوق الوطنية)، وتعزيز دور المرأة في منطقة الشرق الأوسط، وكذلك حول الطلاب الأجانب الذين يأتون إلى روسيا للحصول على تعليم عالي الجودة.
وقالت بانوفا، وهي خبيرة ومتحدثة معتمدة بمواضيع "المرأة 20"، ومجموعة 20 و"بريكس"، والتعاون الإنساني، والأمن الدولي والتنمية المستدامة، في إجابتها على سؤال "سبوتنيك" حول توسع "بريكس"؛ كيف يمكنكم تقييم آفاق هذه الجمعية فوق الوطنية؟
من الآن فصاعدا، ستكون حصة "بريكس" من الناتج المحلي الإجمالي العالمي عند تعادل القوة الشرائية 37%. وستزيد مجموعة "بريكس" من الفجوة بينها وبين مجموعة السبع، التي تبلغ حصتها الإجمالية في الناتج المحلي الإجمالي العالمي 29.9%. إن الظهور التدريجي لمجموعة "بريكس" في قيادة العالم في عدد من الجوانب الاقتصادية، مثل الإنتاج الصناعي والنقل والمواد الخام، سيسمح للمجموعة بتعزيز أجندتها بشكل أكثر فعالية على الساحة الدولية.
بالحديث تحديدا عن الأعضاء الجدد في الشرق الأوسط ضمن "بريكس"، تعد مصر أكبر دولة في الشرق الأوسط من حيث عدد السكان، وهي واحدة من أكبر 3 شركاء اقتصاديين لروسيا وهي واحدة من أهم المراكز اللوجستية العالمية. إيران دولة ذات خبرة واسعة في مواجهة العقوبات ولديها إمكانات صناعية كبيرة. الإمارات العربية المتحدة هي المركز المالي الأكثر أهمية، والمملكة العربية السعودية هي واحدة من أكبر اللاعبين في سوق النفط والغاز. ومع ذلك، هذه صورة مبسطة إلى حد ما، فكل دولة من هذه الدول هي لاعب مستقل ومنهجي قادر على جلب مجموعة كاملة من الفرص الإضافية في إطار الوفاء بمهمة بناء نظام عالمي عادل وتعزيز رفاهية جميع أعضاء المجتمع العالمي.
فيكتوريا بانوفا
نائبة رئيس المدرسة العليا للاقتصاد
أدى الوضع الجيوسياسي إلى زيادة حادة في أهمية الشرق الأوسط، كيف يمكنكم تقييم الآفاق الاقتصادية لهذه المنطقة؟
تبدو الآفاق الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط واعدة للغاية. لا يرتبط هذا على الأقل بالتركيبة السكانية: ينمو سكان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بوتيرة سريعة جدا، متجاوزين المتوسط العالمي. حاليا، يعيش ما يقرب من 480 مليون شخص في المنطقة؛ ووفقا للتوقعات، بحلول عام 2030، سيكون هذا الرقم نحو 580 مليون شخص، وفي عام 2050 سيتجاوز 700 مليون شخص. ومن المتوقع أن يدخل 300 مليون شاب سوق العمل في الشرق الأوسط بحلول عام 2050. توقعات النمو الاقتصادي إيجابية أيضا، على الرغم من أن عددا من دول الشرق الأوسط يواجه حاليا بعض الصعوبات الاقتصادية. ووفقا لعدد من المحللين، بحلول عام 2050، يمكن أن يتضاعف إجمالي الناتج المحلي لدول الخليج العربي، ليصل إلى مستوى 13 تريليون دولار أمريكي. وفي الوقت نفسه، ينبغي ألا يغيب عن الأذهان أن النمو الاقتصادي للشرق الأوسط قد يكون أكثر أهمية إذا تمكنت المنطقة من حل مسألة عدد من الصراعات المحلية التي تبطئ عملية التنمية بشكل موضوعي.
فيكتوريا بانوفا
نائبة رئيس المدرسة العليا للاقتصاد
بالنسبة للتعليم، كيف تقيّمون التعليم العالي الروسي بالمقارنة مع دول العالم؟
روسيا هي واحدة من الدول الرائدة من حيث عدد الطلاب الدوليين. على مستوى الدولة، يتم تصنيف تصدير الخدمات التعليمية كمهمة ذات أهمية استراتيجية. تخصص وزارة العلوم والتعليم في روسيا حصصا (منح دراسية) للتعليم المجاني للمواطنين الأجانب.
من الجدير بالذكر أن عدد الأماكن المخصصة في الميزانية للمتقدمين الأجانب يزداد سنويا. إذا تم تخصيص 23 ألف مكان في الميزانية في عام 2022، ففي عام 2023 كان هذا الرقم 30 ألفًا. يشير استمرار هذه الديناميكيات إلى ارتفاع الطلب والمجالات الحالية للدراسة في روسيا الاتحادية بين المواطنين الأجانب.
ويحظى التعليم قي روسيا بشعبية خاصة بين المتقدمين من دول رابطة الدول المستقلة، وبريكس، ومنظمة شنغهاي للتعاون. بشكل عام، لا يتطلب الدبلوم (الشهادة) الروسي تصديقا في البلدان التي أبرمت اتفاقيات دولية مع روسيا بشأن الاعتراف المتبادل بالوثائق. هذا يوسع جغرافية توظيف الخريجين كمتخصصين مؤهلين تأهيلا عاليا، بما في ذلك في روسيا. بالنسبة لأولئك الذين يخططون لتكريس حياتهم للعلوم الأساسية، فإن أبواب أقوى المدارس العلمية في مختلف المجالات مفتوحة في روسيا.
فيكتوريا بانوفا
نائبة رئيس المدرسة العليا للاقتصاد
كيف يمكنكم تقييم الوضع الحالي لعلاقات روسيا مع دول الشرق الأدنى والأوسط؟
يجب أن يكون مفهوما أنه في البلاد، وليس في السياق الإقليمي، ستختلف درجة تقدم علاقات روسيا مع كل دولة شرق أوسطية محددة، وكذلك خطط تنفيذ المشاريع المشتركة. على سبيل المثال، تعمل روسيا حاليا على تطوير العلاقات مع إيران وسوريا ومصر بشكل أكثر نشاطا. تجدر الإشارة إلى أن إيران ومصر من عملاء "روساتوم"، وأن بناء وصيانة محطات الطاقة النووية يعني تلقائيا شراكة استراتيجية طويلة الأجل.
فيكتوريا بانوفا
نائبة رئيس المدرسة العليا للاقتصاد