https://sputnikarabic.ae/20231210/نتنياهو-الضغط-على-إسرائيل-لإنهاء-الحرب-أمر-مستحيل-فيديو-1083946377.html
نتنياهو: الضغط على إسرائيل لإنهاء الحرب أمر مستحيل... فيديو
نتنياهو: الضغط على إسرائيل لإنهاء الحرب أمر مستحيل... فيديو
اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أنه من المستحيل الضغط على إسرائيل لإنهاء الحرب المتواصلة في قطاع غزة. 10.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-10T11:43+0000
2023-12-10T11:43+0000
2023-12-10T11:43+0000
طوفان الأقصى
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بنيامين نتنياهو
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وقال نتنياهو، في مستهل جلسة الحكومة الإسرائيلية، اليوم الأحد، إن "القتال في قطاع غزة يستمر بكثافة، وكثافة أكبر لتحقيق جميع أهدافه، بالقضاء على حماس، وعودة جميع المختطفين لدينا وأن غزة لن تعود لتشكل تهديدا لإسرائيل".وأضاف: "تحدثت خلال اليومين الماضيين مع المستشار الألماني أولاف شولتس ومع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ومع زعماء آخرين".وأعلنت حركة حماس، فجر السبت 7 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بدء عملية "طوفان الأقصى" حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1400 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على غزة عن سقوط آلاف القتلى الفلسطينيين أغلبهم من الأطفال والنساء.وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية تم خلالها تبادل أسرى وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية في الأول من ديسمبر/كانون الأول الجاري.
https://sputnikarabic.ae/20231210/إسرائيل-تبلغ-أمريكا-وأوروبا-بأنها-ستوجه-ضربات-عسكرية-لـأنصار-الله-إذا-لم-يتحرك-العالم-ضد-هجماتها-1083936327.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
طوفان الأقصى, إسرائيل, حركة حماس, غزة, قطاع غزة, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار, بنيامين نتنياهو
طوفان الأقصى, إسرائيل, حركة حماس, غزة, قطاع غزة, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار, بنيامين نتنياهو
نتنياهو: الضغط على إسرائيل لإنهاء الحرب أمر مستحيل... فيديو
اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أنه من المستحيل الضغط على إسرائيل لإنهاء الحرب المتواصلة في قطاع غزة.
وقال نتنياهو
، في مستهل جلسة الحكومة الإسرائيلية، اليوم الأحد، إن "القتال في قطاع غزة يستمر بكثافة، وكثافة أكبر لتحقيق جميع أهدافه، بالقضاء على حماس، وعودة جميع المختطفين لدينا وأن غزة لن تعود لتشكل تهديدا لإسرائيل".
وأضاف: "تحدثت خلال اليومين الماضيين مع المستشار الألماني أولاف شولتس ومع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ومع زعماء آخرين".
وتابع: "قلت لهم إنه من المستحيل دعم القضاء على حماس بيد واحدة وباليد الأخرى الضغط علينا لإنهاء الحرب".
وأعلنت حركة حماس، فجر السبت 7 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بدء عملية "طوفان الأقصى" حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1400 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.
وأسفر الهجوم الإسرائيلي على غزة عن سقوط آلاف القتلى الفلسطينيين أغلبهم من الأطفال والنساء.
وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية تم خلالها تبادل أسرى وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة
، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية في الأول من ديسمبر/كانون الأول الجاري.