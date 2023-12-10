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https://sputnikarabic.ae/20231210/نتنياهو-يطالب-بوتين-بالضغط-على-الصليب-الأحمر-لزيارة-الأسرى-الإسرائيليين-لدى-حماس-1083949673.html
نتنياهو يطالب بوتين بالضغط على الصليب الأحمر لزيارة الأسرى الإسرائيليين لدى "حماس"
نتنياهو يطالب بوتين بالضغط على الصليب الأحمر لزيارة الأسرى الإسرائيليين لدى "حماس"
أعرب بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، اليوم الأحد، عن شكره للرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، على جهوده في إنقاذ مواطن إسرائيلي كان محتجزًا في غزة، وطالبه... 10.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-10T13:44+0000
2023-12-10T13:57+0000
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وأكد عوفير غندلمان، المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي، أن نتنياهو تحدث مع بوتين لمدة 50 دقيقة كاملة، قدم له الشكر على جهوده في إنقاذ مواطن إسرائيلي، كان من بين الرهائن المحتجزين لدى "حماس" في قطاع غزة.وأوضح أن نتنياهو طالب بوتين بالضغط على الصليب الأحمر لزيارة الرهائن والأسرى الإسرائيليين لدى "حماس"، وتزويدهم بالأدوية.وفي وقت سابق من اليوم الأحد، أكدت وسائل الإعلام الإسرائيلية، أن نتنياهو أجرى محادثة هاتفية طويلة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، استمرت نحو 50 دقيقة، لافتا إلى أن إسرائيل ستستخدم جميع الوسائل، السياسية والعسكرية، لإطلاق سراح جميع المختطفين.وشدد رئيس الوزراء الإسرائيلي على استياء بلاده من موقف الممثلين الروس في الأمم المتحدة وفي محافل دولية أخرى، المناهض لإسرائيل، كما انتقد "التعاون الخطير" بين موسكو وطهران، حسب تعبيره.يشار إلى أن هذه المكالمة الهاتفية هي الثانية من نوعها منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، في السابع من شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وكانت المرة الأولى التي تحدث فيها بوتين ونتنياهو، في منتصف نوفمبر/ تشرين الأول الماضي.وأعلنت حركة حماس، فجر السبت 7 أكتوبر الماضي، بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على غزة عن سقوط آلاف القتلى الفلسطينيين أغلبهم من الأطفال والنساء.وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية، في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الجاري.
https://sputnikarabic.ae/20231210/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-دخول-سلاح-المدفعية-غزة-للمرة-الأولى-منذ-بدء-الحرب-البرية-على-القطاع-1083945459.html
https://sputnikarabic.ae/20231210/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-مقتل-425-جنديا-وإصابة-1593-منذ-7-أكتوبر-1083946545.html
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الأخبار, فلاديمير بوتين, بنيامين نتنياهو, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, روسيا, العالم, غزة, قطاع غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, حركة حماس
الأخبار, فلاديمير بوتين, بنيامين نتنياهو, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, روسيا, العالم, غزة, قطاع غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, حركة حماس

نتنياهو يطالب بوتين بالضغط على الصليب الأحمر لزيارة الأسرى الإسرائيليين لدى "حماس"

13:44 GMT 10.12.2023 (تم التحديث: 13:57 GMT 10.12.2023)
© Sputnik . Alexei Nikolskiy / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلتقي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الكرملين، موسكو 30 يناير 2020
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلتقي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الكرملين، موسكو 30 يناير 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.12.2023
© Sputnik . Alexei Nikolskiy
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أعرب بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، اليوم الأحد، عن شكره للرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، على جهوده في إنقاذ مواطن إسرائيلي كان محتجزًا في غزة، وطالبه بالضغط على الصليب الأحمر لزيارة الأسرى لدى "حماس".
وأكد عوفير غندلمان، المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي، أن نتنياهو تحدث مع بوتين لمدة 50 دقيقة كاملة، قدم له الشكر على جهوده في إنقاذ مواطن إسرائيلي، كان من بين الرهائن المحتجزين لدى "حماس" في قطاع غزة.
وأوضح أن نتنياهو طالب بوتين بالضغط على الصليب الأحمر لزيارة الرهائن والأسرى الإسرائيليين لدى "حماس"، وتزويدهم بالأدوية.
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11:28 GMT
وفي وقت سابق من اليوم الأحد، أكدت وسائل الإعلام الإسرائيلية، أن نتنياهو أجرى محادثة هاتفية طويلة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، استمرت نحو 50 دقيقة، لافتا إلى أن إسرائيل ستستخدم جميع الوسائل، السياسية والعسكرية، لإطلاق سراح جميع المختطفين.
وشدد رئيس الوزراء الإسرائيلي على استياء بلاده من موقف الممثلين الروس في الأمم المتحدة وفي محافل دولية أخرى، المناهض لإسرائيل، كما انتقد "التعاون الخطير" بين موسكو وطهران، حسب تعبيره.
يشار إلى أن هذه المكالمة الهاتفية هي الثانية من نوعها منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، في السابع من شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وكانت المرة الأولى التي تحدث فيها بوتين ونتنياهو، في منتصف نوفمبر/ تشرين الأول الماضي.
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11:54 GMT
وأعلنت حركة حماس، فجر السبت 7 أكتوبر الماضي، بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.
وأسفر الهجوم الإسرائيلي على غزة عن سقوط آلاف القتلى الفلسطينيين أغلبهم من الأطفال والنساء.
وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية، في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الجاري.
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