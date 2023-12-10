وصول تونسيين تم إجلاؤهم من غزة عبر مصر... فيديو وصور
© Sputnik . Mariam Gaderaوصول تونسيين تمّ إجلاؤهم من غزة عبر مصر
© Sputnik . Mariam Gadera
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حصري
وصلت، صباح اليوم الأحد، طائرة تابعة للخطوط التونسية، وعلى متنها 57 شخصا من مواطنين تونسيين وأبنائهم وقريناتهم الفلسطينيات، قادمين من قطاع غزة، بعد أن تم إجلاؤهم بالتنسيق مع سفارتي تونس في القاهرة ورام الله.
وأكد كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية منير بن رجيبة، في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، الذي كان في استقبال الطائرة، أن التنسيق لعملية الإجلاء انطلق منذ مدة لأنها عملية معقدة.
3 ديسمبر, 21:47 GMT
وأوضح منير بن رجيبة أنه تجنّدت لعملية الإجلاء كل الهياكل المختصّة بمتابعة حثيثة من وزير الخارجية وبمساهمة وزارة النقل والهلال الأحمر التونسي وديوان التونسيين في الخارج.
وأشار رجيبة إلى أن عملية الإجلاء لم تكن سهلة لأنها تمّت خارج الهدنة وفي وقت تشهد في قطاع غزة قصفا مكثفا.
© Sputnik . Mariam.Gadera
وصول تونسيين تم إجلاؤهم من غزة عبر مصر
1/5
© Sputnik . Mariam.Gadera
وصول تونسيين تم إجلاؤهم من غزة عبر مصر
© Sputnik . Mariam Gadera
وصول تونسيين تم إجلاؤهم من غزة عبر مصر
2/5
© Sputnik . Mariam Gadera
وصول تونسيين تم إجلاؤهم من غزة عبر مصر
© Sputnik
وصول تونسيين تم إجلاؤهم من غزة عبر مصر
3/5
© Sputnik
وصول تونسيين تم إجلاؤهم من غزة عبر مصر
© Sputnik . Mariam Gadera
وصول تونسيين تم إجلاؤهم من غزة عبر مصر
4/5
© Sputnik . Mariam Gadera
وصول تونسيين تم إجلاؤهم من غزة عبر مصر
© Sputnik . Mariam Gadera
وصول تونسيين تم إجلاؤهم من غزة عبر مصر
5/5
© Sputnik . Mariam Gadera
وصول تونسيين تم إجلاؤهم من غزة عبر مصر
1/5
© Sputnik . Mariam.Gadera
وصول تونسيين تم إجلاؤهم من غزة عبر مصر
2/5
© Sputnik . Mariam Gadera
وصول تونسيين تم إجلاؤهم من غزة عبر مصر
3/5
© Sputnik
وصول تونسيين تم إجلاؤهم من غزة عبر مصر
4/5
© Sputnik . Mariam Gadera
وصول تونسيين تم إجلاؤهم من غزة عبر مصر
5/5
© Sputnik . Mariam Gadera
وصول تونسيين تم إجلاؤهم من غزة عبر مصر
وأضاف المتحدث بأنه سيتم إخضاع الدفعة التي تم إجلاؤها إلى الرعاية الصحية والنفسية اللازمة وسيتم توفير مراكز إيواء تابعة للدولة لفائدتهم.