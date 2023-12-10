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https://sputnikarabic.ae/20231210/وصول-تونسيين-تم-إجلاؤهم-من-غزة-عبر-مصر-فيديو-وصور-1083943869.html
وصول تونسيين تم إجلاؤهم من غزة عبر مصر... فيديو وصور
وصول تونسيين تم إجلاؤهم من غزة عبر مصر... فيديو وصور
وصلت، صباح اليوم الأحد، طائرة تابعة للخطوط التونسية، وعلى متنها 57 شخصا من مواطنين تونسيين وأبنائهم وقريناتهم الفلسطينيات، قادمين من قطاع غزة، بعد أن تم... 10.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-10T10:47+0000
2023-12-10T10:47+0000
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وأكد كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية منير بن رجيبة، في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، الذي كان في استقبال الطائرة، أن التنسيق لعملية الإجلاء انطلق منذ مدة لأنها عملية معقدة.وأوضح منير بن رجيبة أنه تجنّدت لعملية الإجلاء كل الهياكل المختصّة بمتابعة حثيثة من وزير الخارجية وبمساهمة وزارة النقل والهلال الأحمر التونسي وديوان التونسيين في الخارج.وأشار رجيبة إلى أن عملية الإجلاء لم تكن سهلة لأنها تمّت خارج الهدنة وفي وقت تشهد في قطاع غزة قصفا مكثفا.وأضاف المتحدث بأنه سيتم إخضاع الدفعة التي تم إجلاؤها إلى الرعاية الصحية والنفسية اللازمة وسيتم توفير مراكز إيواء تابعة للدولة لفائدتهم.
https://sputnikarabic.ae/20231203/تونس-وصول-طائرة-عسكرية-على-متنها-مصابين-فلسطينيين-1083719177.html
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حصري, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, العالم العربي, الأخبار, مصر, أخبار مصر الآن, أخبار تونس اليوم, تونس
حصري, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, العالم العربي, الأخبار, مصر, أخبار مصر الآن, أخبار تونس اليوم, تونس

وصول تونسيين تم إجلاؤهم من غزة عبر مصر... فيديو وصور

10:47 GMT 10.12.2023
© Sputnik . Mariam Gaderaوصول تونسيين تمّ إجلاؤهم من غزة عبر مصر
وصول تونسيين تمّ إجلاؤهم من غزة عبر مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 10.12.2023
© Sputnik . Mariam Gadera
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حصري
وصلت، صباح اليوم الأحد، طائرة تابعة للخطوط التونسية، وعلى متنها 57 شخصا من مواطنين تونسيين وأبنائهم وقريناتهم الفلسطينيات، قادمين من قطاع غزة، بعد أن تم إجلاؤهم بالتنسيق مع سفارتي تونس في القاهرة ورام الله.
وأكد كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية منير بن رجيبة، في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، الذي كان في استقبال الطائرة، أن التنسيق لعملية الإجلاء انطلق منذ مدة لأنها عملية معقدة.
وصول طائرة عسكرية على متنها مصابين فلسطينيين - سبوتنيك عربي, 1920, 03.12.2023
تونس.. وصول طائرة عسكرية على متنها عدد من المصابين الفلسطينيين
3 ديسمبر, 21:47 GMT
وأوضح منير بن رجيبة أنه تجنّدت لعملية الإجلاء كل الهياكل المختصّة بمتابعة حثيثة من وزير الخارجية وبمساهمة وزارة النقل والهلال الأحمر التونسي وديوان التونسيين في الخارج.
وأشار رجيبة إلى أن عملية الإجلاء لم تكن سهلة لأنها تمّت خارج الهدنة وفي وقت تشهد في قطاع غزة قصفا مكثفا.
© Sputnik . Mariam.Gadera

وصول تونسيين تم إجلاؤهم من غزة عبر مصر

وصول تونسيين تم إجلاؤهم من غزة عبر مصر - سبوتنيك عربي
1/5
© Sputnik . Mariam.Gadera

وصول تونسيين تم إجلاؤهم من غزة عبر مصر

© Sputnik . Mariam Gadera

وصول تونسيين تم إجلاؤهم من غزة عبر مصر

وصول تونسيين تم إجلاؤهم من غزة عبر مصر - سبوتنيك عربي
2/5
© Sputnik . Mariam Gadera

وصول تونسيين تم إجلاؤهم من غزة عبر مصر

© Sputnik

وصول تونسيين تم إجلاؤهم من غزة عبر مصر

وصول تونسيين تم إجلاؤهم من غزة عبر مصر - سبوتنيك عربي
3/5
© Sputnik

وصول تونسيين تم إجلاؤهم من غزة عبر مصر

© Sputnik . Mariam Gadera

وصول تونسيين تم إجلاؤهم من غزة عبر مصر

وصول تونسيين تم إجلاؤهم من غزة عبر مصر - سبوتنيك عربي
4/5
© Sputnik . Mariam Gadera

وصول تونسيين تم إجلاؤهم من غزة عبر مصر

© Sputnik . Mariam Gadera

وصول تونسيين تم إجلاؤهم من غزة عبر مصر

وصول تونسيين تم إجلاؤهم من غزة عبر مصر - سبوتنيك عربي
5/5
© Sputnik . Mariam Gadera

وصول تونسيين تم إجلاؤهم من غزة عبر مصر

1/5
© Sputnik . Mariam.Gadera

وصول تونسيين تم إجلاؤهم من غزة عبر مصر

2/5
© Sputnik . Mariam Gadera

وصول تونسيين تم إجلاؤهم من غزة عبر مصر

3/5
© Sputnik

وصول تونسيين تم إجلاؤهم من غزة عبر مصر

4/5
© Sputnik . Mariam Gadera

وصول تونسيين تم إجلاؤهم من غزة عبر مصر

5/5
© Sputnik . Mariam Gadera

وصول تونسيين تم إجلاؤهم من غزة عبر مصر

وأضاف المتحدث بأنه سيتم إخضاع الدفعة التي تم إجلاؤها إلى الرعاية الصحية والنفسية اللازمة وسيتم توفير مراكز إيواء تابعة للدولة لفائدتهم.
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