وكالة: غارات إسرائيلية تدمر حيا كاملا على الحدود اللبنانية... فيديو
14:56 GMT 10.12.2023 (تم التحديث: 15:11 GMT 10.12.2023)
© telegram channel لحظة استهداف ثكنة عسكرية إسرائيلية على الحدود مع لبنان
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أعلنت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الأحد، أن "العدو الاسرائيلي صعّد من وتيرة اعتداءاته على الأراضي اللبنانية".
وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، بأن "غارات العدو الاسرائيلي تسببت بتدمير حي كامل في بلدة عيترون، حيث سويت العديد من المنازل الامنة بالأرض، وتضرر عدد كبير آخر".
⭕الغارة الصهيونية دمرت مربع سكني باكمله في بلدة عيترون الحدودية مع فلسطين المحتلة ومعلومات عن جريحين . pic.twitter.com/rbBNgpTkEH— Rida Saad (@Ridaysaad) December 10, 2023
كما أعلنت الوكالة الرسمية أن "القصف المدفعي المعادي العنيف استهدف أيضا محيط بلدتي الناقورة وعلما الشعب، وخلة موسى عند أطراف رميش".
وأعلن الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق اليوم، مهاجمته لعشرات الأهداف جنوبي لبنان، واعتراضه جسمين مشبوهين شمالي البلاد، دون ذكر خسائر بشرية أو عسكرية.
🚨 دمار كبير جراء الغارة الإسرائيلية العنيفة على عيترون جنوب لبنان. pic.twitter.com/9Bto69jKvE— رؤى لدراسات الحرب (@Roaastudies) December 10, 2023
يأتي هذا في وقت أعلن "حزب الله" اللبناني في بيان له ملخص عملياته العسكرية يوم أمس، والذي استهدف خلاله 11 موقعاً للجيش الإسرائيلي وتجمعات لجنوده في القطاعين الشرقي والغربي من جنوب لبنان.
"وينا إمّي يا عمتو"— Sahar Ghaddar (@sahar_ghaddar) December 10, 2023
الله يحمي عيترون وكل الجنوب☹️💔 pic.twitter.com/ovnpM2hEsD
وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل توترا متزايدا منذ بدء التصعيد في قطاع غزة في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إذ يتبادل "حزب الله" والجيش الإسرائيلي هجمات عابرة للحدود تزامنا مع العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة.
وأعلن الجيش الإسرائيلي، صباح يوم 1 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، استئناف العمليات القتالية ضد "حماس" في قطاع غزة، وذلك على خلفية اعتراض صاروخ أطلق من قطاع غزة، الأمر الذي اعتبرته إسرائيل بمثابة خرق للهدنة الإنسانية المؤقتة ووقف للأعمال القتالية ضد القطاع.
الغارات المعادية تدمر مربع سكني كامل في بلدة #عيترون الجنوبية,حمى الله اهلنا في عيترون وكل #الجنوب حمى الله #لبنان pic.twitter.com/KWdZBooUQL— الدكتور محمود جباعي (@MJebaee) December 10, 2023
وحمّلت حركة "حماس" المجتمع الدولي، وفي مقدمته الولايات المتحدة الأمريكية، المسؤولية عن استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
وانتهت الهدنة المعلنة بين إسرائيل والفصائل المسلحة الفلسطينية، والتي استمرت لسبعة أيام، عند الساعة 7:00 من صباح يوم الجمعة 1 ديسمبر الجاري، تخللها إطلاق سراح المئات من المحتجزين والأسرى بين الطرفين.