https://sputnikarabic.ae/20231211/أسطول-روسي-مضاد-للغواصات-يدخل-ميناء-مانيلا-الفلبيني-1083970757.html
أسطول روسي مضاد للغواصات يدخل ميناء مانيلا الفلبيني
أسطول روسي مضاد للغواصات يدخل ميناء مانيلا الفلبيني
وصلت السفينتان الروسيتان الكبيرتان المضادتان للغواصات "أدميرال تريبوتس" و"أدميرال بانتيلييف" في مهمة عمل إلى ميناء مانيلا الفلبيني، حسبما ذكرت إدارة دعم... 11.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-11T08:25+0000
2023-12-11T08:25+0000
2023-12-11T08:25+0000
رصد عسكري
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وقالت الإدارة: "وصلت مفرزة من سفن أسطول المحيط الهادئ، مكونة من سفينتين كبيرتين مضادتين للغواصات "أدميرال تريبوتس" و"أدميرال بانتيليف" إلى ميناء مانيلا في جمهورية الفلبين في إطار رحلة طويلة".يشار إلى أن المفرزة ستبقى في الميناء الفلبيني حتى 14 ديسمبر/ كانون الأول الجاري. ومن المقرر إجراء رحلات إلى الأماكن التاريخية في مدينة مانيلا للبحارة الروس.بدأت الرحلة الطويلة لـ "الأدميرال تريبوتس" و"الأدميرال بانتيلييف" و"بيشينغا" في 7 أكتوبر/ تشرين الأول، عندما غادرت السفن فلاديفوستوك.
https://sputnikarabic.ae/20231129/نزول-أرخانغيلسك-إلى-الماء-الغواصات-النووية-أولوية-للأسطول-الروسي-1083602863.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
أسطول روسي مضاد للغواصات يدخل ميناء مانيلا الفلبيني
وصلت السفينتان الروسيتان الكبيرتان المضادتان للغواصات "أدميرال تريبوتس" و"أدميرال بانتيلييف" في مهمة عمل إلى ميناء مانيلا الفلبيني، حسبما ذكرت إدارة دعم المعلومات لأسطول المحيط الهادئ الروسي، اليوم الاثنين.
وقالت الإدارة: "وصلت مفرزة من سفن أسطول المحيط الهادئ، مكونة من سفينتين كبيرتين مضادتين للغواصات "أدميرال تريبوتس" و"أدميرال بانتيليف" إلى ميناء مانيلا في جمهورية الفلبين في إطار رحلة طويلة".
يشار إلى أن المفرزة ستبقى في الميناء الفلبيني حتى 14 ديسمبر/ كانون الأول الجاري. ومن المقرر إجراء رحلات إلى الأماكن التاريخية في مدينة مانيلا للبحارة الروس.
بدأت الرحلة الطويلة لـ "الأدميرال تريبوتس" و"الأدميرال بانتيلييف" و"بيشينغا" في 7 أكتوبر/ تشرين الأول، عندما غادرت السفن فلاديفوستوك.