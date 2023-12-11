https://sputnikarabic.ae/20231211/ألمانيا-تدفع-25-مرة-أكثر-مقابل-الغاز-في-عام-2023-مقارنة-بعام-2021-1083981778.html
ألمانيا تدفع 2.5 مرة أكثر مقابل الغاز في عام 2023 مقارنة بعام 2021
ألمانيا تدفع 2.5 مرة أكثر مقابل الغاز في عام 2023 مقارنة بعام 2021
استوردت ألمانيا غازا أقل بمقدار 2.5 مرة، في الفترة من يناير/ كانون الثاني إلى سبتمبر/ أيلول 2023، بالمقارنة مع الفترة نفسها من عام 2021، لكنها فشلت في تحقيق... 11.12.2023, سبوتنيك عربي
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موسكو - سبوتنيك. وانخفضت واردات ألمانيا من الغاز في الأشهر التسعة الأولى من عام 2023 إلى 47.9 مليار متر مكعب، من 65.9 مليار متر مكعب في الفترة نفسها من العام الماضي، وفقا لحسابات "سبوتنيك"، بناءً على بيانات من مكتب الإحصاء الألماني.وللمقارنة، فقد أظهرت البيانات أن ألمانيا استوردت ما يصل إلى 121.7 مليار متر مكعب من الغاز، في عام 2021.وفي الوقت نفسه، ارتفع متوسط السعر السنوي للمتر المكعب من الغاز بشكل حاد، من 0.18 يورو (0.19 دولار) في عام 2021 إلى 0.48 دولار في العام الحالي، ونتيجة لذلك، بلغت فاتورة واردات الغاز في ألمانيا 21.3 مليار يورو في الفترة من يناير إلى سبتمبر من 2023، مقارنة بـ22.2 مليار يورو في نفس الفترة من عام 2021، على الرغم من الانخفاض الكبير في الإمدادات.وفي يوم السبت الماضي، ألقى المستشار الألماني، أولاف شولتس، باللوم على روسيا في قطع إمدادات الغاز عبر خطوط الأنابيب إلى أوروبا، وما نتج عن ذلك من ارتفاع أسعار الطاقة.وقال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، بدوره على وسائل التواصل الاجتماعي، إن أوروبا هي التي رفضت إمدادات الغاز الروسية، واتهم الزعيم الألماني "بالكذب".ومنذ بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا في فبراير/ شباط 2022، قدم الاتحاد الأوروبي سلسلة من الإجراءات التي تهدف إلى خفض استهلاك الغاز، والحد من استخدام الكتلة لموارد الطاقة الروسية، بما في ذلك تحديد سقف لأسعار الغاز، لكنه تجنب عرقلة إمدادات موسكو من الغاز إلى أوروبا.
https://sputnikarabic.ae/20231112/استطلاع-رأي-الألمان-يقتصدون-في-استحمامهم-وسط-أزمة-الطاقة-1083080444.html
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أخبار ألمانيا, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
أخبار ألمانيا, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
ألمانيا تدفع 2.5 مرة أكثر مقابل الغاز في عام 2023 مقارنة بعام 2021
استوردت ألمانيا غازا أقل بمقدار 2.5 مرة، في الفترة من يناير/ كانون الثاني إلى سبتمبر/ أيلول 2023، بالمقارنة مع الفترة نفسها من عام 2021، لكنها فشلت في تحقيق أي وفورات، بسبب ارتفاع الأسعار أيضا 2.5 مرة.
موسكو - سبوتنيك. وانخفضت واردات ألمانيا من الغاز في الأشهر التسعة الأولى من عام 2023 إلى 47.9 مليار متر مكعب، من 65.9 مليار متر مكعب في الفترة نفسها من العام الماضي، وفقا لحسابات "سبوتنيك"، بناءً على بيانات من مكتب الإحصاء الألماني.
وللمقارنة، فقد أظهرت البيانات أن ألمانيا استوردت ما يصل إلى 121.7 مليار متر مكعب من الغاز، في عام 2021.
وفي الوقت نفسه، ارتفع متوسط السعر السنوي للمتر المكعب من الغاز بشكل حاد، من 0.18 يورو (0.19 دولار) في عام 2021 إلى 0.48 دولار في العام الحالي، ونتيجة لذلك، بلغت فاتورة واردات الغاز في ألمانيا 21.3 مليار يورو في الفترة من يناير إلى سبتمبر من 2023، مقارنة بـ22.2 مليار يورو في نفس الفترة من عام 2021، على الرغم من الانخفاض الكبير في الإمدادات.
وفي يوم السبت الماضي، ألقى المستشار الألماني، أولاف شولتس، باللوم على روسيا في قطع إمدادات الغاز عبر خطوط الأنابيب إلى أوروبا، وما نتج عن ذلك من ارتفاع أسعار الطاقة.
وقال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف
، بدوره على وسائل التواصل الاجتماعي، إن أوروبا هي التي رفضت إمدادات الغاز الروسية، واتهم الزعيم الألماني "بالكذب".
ومنذ بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا في فبراير/ شباط 2022، قدم الاتحاد الأوروبي سلسلة من الإجراءات التي تهدف إلى خفض استهلاك الغاز، والحد من استخدام الكتلة لموارد الطاقة الروسية، بما في ذلك تحديد سقف لأسعار الغاز، لكنه تجنب عرقلة إمدادات موسكو من الغاز إلى أوروبا.