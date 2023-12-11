https://sputnikarabic.ae/20231211/أمير-سعودي-يعلق-على-زيارة-بوتين-إلى-الرياض-فيديو-1083989810.html
أمير سعودي يعلق على زيارة بوتين إلى الرياض... فيديو
أمير سعودي يعلق على زيارة بوتين إلى الرياض... فيديو
صرح رئيس مجلس إدارة مركز "الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية" تركي الفيصل، أن الزيارة الأخيرة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى المملكة العربية السعودية دليل... 11.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-11T16:18+0000
2023-12-11T16:18+0000
2023-12-11T16:18+0000
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وقال تركي الفيصل خلال اجتماع منصة خبراء "نادي حكيموف" بمشاركة دبلوماسيين روس ونواب من مجلس الدوما وأعضاء في مجلس الفيدرالية وشخصيات دينية في مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية في الرياض: "الزيارة الأخيرة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى المملكة العربية السعودية هي دليل على عمق وتطور العلاقات التي تربط البلدين".وأضاف تركي الفيصل: "لدينا توجهات مشتركة تجاه مسألة حل الوضع في قطاع غزة، والوقف الفوري للقصف الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، والاعتراف بالدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية".وأوضح أنه خلال تصاعد العنف في الأراضي الفلسطينية، قادت المملكة العربية السعودية جهود الدبلوماسية العربية الإسلامية لإنهاء الصراع.وأكد تركي الفيصل أن هذه الجهود من المهم أن تحظى بدعم روسيا والرئيس بوتين.ووصل الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يوم الأربعاء، في زيارة رسمية إلى المملكة العربية السعودية، وذلك بعد زيارة مشابهة إلى الإمارات العربية المتحدة، أجرى خلالها محادثات مع رئيسها، محمد بن زايد آل نهيان.ورافق الرئيس الروسي، وفد دبلوماسي كبير، ضم وزير الخارجية سيرغي لافروف، والنائب الأول لرئيس الوزراء أندريه بيلؤسوف، ونائب رئيس الوزراء ألكسندر نوفاك، ووزير الصناعة والتجارة دينيس مانتوروف، ورئيسة المصرف المركزي إلفيرا نابيولينا.كما ضم الوفد مدير وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس"، يوري بوريسوف، ومدير "روساتوم"، أليكسي ليخاتشيوف، ومدير صندوق الاستثمار المباشر الروسي، كيريل دميترييف.
https://sputnikarabic.ae/20231207/بوتين-وابن-سلمان-يتبادلان-وجهات-النظر-حول-الوضع-في-الشرق-الأوسط-وأوكرانيا--1083836546.html
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روسيا, العالم, السعودية, العالم العربي
روسيا, العالم, السعودية, العالم العربي
أمير سعودي يعلق على زيارة بوتين إلى الرياض... فيديو
صرح رئيس مجلس إدارة مركز "الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية" تركي الفيصل، أن الزيارة الأخيرة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى المملكة العربية السعودية دليل على عمق وقوة العلاقة بين البلدين.
وقال تركي الفيصل خلال اجتماع منصة خبراء "نادي حكيموف" بمشاركة دبلوماسيين روس ونواب من مجلس الدوما وأعضاء في مجلس الفيدرالية وشخصيات دينية في مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية في الرياض: "الزيارة الأخيرة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى المملكة العربية السعودية هي دليل على عمق وتطور العلاقات التي تربط البلدين".
وتابع: "البيان المشترك الذي صدر لولي العهد محمد بن سلمان آل سعود والرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن نتائج الاجتماع، يؤكد أن هذه العلاقة قائمة وسوف تستمر".
وأضاف تركي الفيصل: "لدينا توجهات مشتركة تجاه مسألة حل الوضع في قطاع غزة، والوقف الفوري للقصف الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، والاعتراف بالدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية".
وأوضح أنه خلال تصاعد العنف في الأراضي الفلسطينية، قادت المملكة العربية السعودية جهود الدبلوماسية العربية الإسلامية لإنهاء الصراع.
وأكد تركي الفيصل أن هذه الجهود من المهم أن تحظى بدعم روسيا والرئيس بوتين.
ووصل الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يوم الأربعاء، في زيارة رسمية إلى المملكة العربية السعودية، وذلك بعد زيارة مشابهة إلى الإمارات العربية المتحدة، أجرى خلالها محادثات مع رئيسها، محمد بن زايد آل نهيان.
ورافق الرئيس الروسي، وفد دبلوماسي كبير، ضم وزير الخارجية سيرغي لافروف، والنائب الأول لرئيس الوزراء أندريه بيلؤسوف، ونائب رئيس الوزراء ألكسندر نوفاك، ووزير الصناعة والتجارة دينيس مانتوروف، ورئيسة المصرف المركزي إلفيرا نابيولينا.
كما ضم الوفد مدير وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس"، يوري بوريسوف، ومدير "روساتوم"، أليكسي ليخاتشيوف، ومدير صندوق الاستثمار المباشر الروسي، كيريل دميترييف.