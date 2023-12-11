https://sputnikarabic.ae/20231211/إعلام-تساؤلات-غربية-حول-ما-إذا-كانت-المفاوضات-مع-موسكو-قد-أصبحت-أولوية-لكييف-1083969348.html

إعلام: تساؤلات غربية حول ما إذا كانت المفاوضات مع موسكو قد أصبحت أولوية لكييف

إعلام: تساؤلات غربية حول ما إذا كانت المفاوضات مع موسكو قد أصبحت أولوية لكييف

أفادت صحيفة بريطانية، اليوم الاثنين، بأن تصريحات القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية، فاليري زالوجني، بشأن الوضع على الجبهة، قد دعت الغرب للتساؤل فيما إذا... 11.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-11T07:38+0000

2023-12-11T07:38+0000

2023-12-11T07:47+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

العالم

أخبار أوكرانيا

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وذكرت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية: "صراحة زالوجني أدهشت العديد من الأوكرانيين، حتى أن بعض القادة الغربيين اتصلوا بكييف ليسألوا ما يعني ذلك، وما إذا كانت المفاوضات قد أصبحت الآن أولوية"، مشيرة إلى أن "بعض القادة الغربيين اتصلوا بكييف لفهم الأمر".ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها وعلى رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.

https://sputnikarabic.ae/20231211/القوات-الروسية-ترفع-العلم-فوق-ماريينكا-1083967765.html

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