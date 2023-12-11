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РСЗО БМ-21 Град гвардейского мотострелкового полка ЦВО ведут огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231211/إعلام-تساؤلات-غربية-حول-ما-إذا-كانت-المفاوضات-مع-موسكو-قد-أصبحت-أولوية-لكييف-1083969348.html
إعلام: تساؤلات غربية حول ما إذا كانت المفاوضات مع موسكو قد أصبحت أولوية لكييف
إعلام: تساؤلات غربية حول ما إذا كانت المفاوضات مع موسكو قد أصبحت أولوية لكييف
أفادت صحيفة بريطانية، اليوم الاثنين، بأن تصريحات القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية، فاليري زالوجني، بشأن الوضع على الجبهة، قد دعت الغرب للتساؤل فيما إذا... 11.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-11T07:38+0000
2023-12-11T07:47+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
أخبار أوكرانيا
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وذكرت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية: "صراحة زالوجني أدهشت العديد من الأوكرانيين، حتى أن بعض القادة الغربيين اتصلوا بكييف ليسألوا ما يعني ذلك، وما إذا كانت المفاوضات قد أصبحت الآن أولوية"، مشيرة إلى أن "بعض القادة الغربيين اتصلوا بكييف لفهم الأمر".ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها وعلى رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.
https://sputnikarabic.ae/20231211/القوات-الروسية-ترفع-العلم-فوق-ماريينكا-1083967765.html
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روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا
روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا

إعلام: تساؤلات غربية حول ما إذا كانت المفاوضات مع موسكو قد أصبحت أولوية لكييف

07:38 GMT 11.12.2023 (تم التحديث: 07:47 GMT 11.12.2023)
© AFP 2023 / Genya Savilovالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 11.12.2023
© AFP 2023 / Genya Savilov
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أفادت صحيفة بريطانية، اليوم الاثنين، بأن تصريحات القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية، فاليري زالوجني، بشأن الوضع على الجبهة، قد دعت الغرب للتساؤل فيما إذا المفاوضات مع موسكو قد أصبحت أولوية بالنسبة لكييف.
وذكرت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية: "صراحة زالوجني أدهشت العديد من الأوكرانيين، حتى أن بعض القادة الغربيين اتصلوا بكييف ليسألوا ما يعني ذلك، وما إذا كانت المفاوضات قد أصبحت الآن أولوية"، مشيرة إلى أن "بعض القادة الغربيين اتصلوا بكييف لفهم الأمر".

وفي 13 نوفمبر/ تشرين الثاني الفائت، اعترف القائد الأعلى للقوات المسلحة الأوكرانية فاليري زالوجني، في مقال لمجلة "إيكونوميست"، بأنه تم الوصول إلى طريق مسدود، وقال إنه لا يأمل في تحقيق انفراجة، على الرغم من أنه وفقا لـ"مؤلفات حلف شمال الأطلسي" فإن القوات المسلحة الأوكرانية كان ينبغي أن "تخوض حربا" في شبه جزيرة القرم.

مدفعية القوات المسلحة الروسية تطلق النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية من مدفع هاوتزر مستا-بي في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 11.12.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية ترفع العلم فوق ماريينكا
05:58 GMT
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها وعلى رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.
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