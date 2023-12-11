https://sputnikarabic.ae/20231211/إعلام-مقتل-مواطن-لبناني-إثر-قصف-إسرائيلي-استهدف-منزله-على-الحدود-بين-البلدين-1083986642.html
إعلام: مقتل مواطن لبناني في قصف إسرائيلي يستهدف منزله في بلدة الطيبة جنوبي لبنان
إعلام: مقتل مواطن لبناني في قصف إسرائيلي يستهدف منزله في بلدة الطيبة جنوبي لبنان
قُتل مواطن لبناني، مساء اليوم الاثنين، إثر قصف إسرائيلي استهدف منزله جنوبي البلاد. 11.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-11T14:55+0000
2023-12-11T14:55+0000
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وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، بأن "مختار بلدة الطيبة، حسين منصور، استشهد خلال استهداف العدو الإسرائيلي لمنطقة بيدر الفقعاني الواقعة في بلدة الطيبة".وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل توترا متزايدا، منذ بدء التصعيد في قطاع غزة في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إذ يتبادل "حزب الله" والجيش الإسرائيلي هجمات عابرة للحدود، تزامنا مع العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة.وأعلن الجيش الإسرائيلي، صباح يوم 1 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، استئناف العمليات القتالية ضد "حماس" في قطاع غزة، وذلك على خلفية اعتراض صاروخ أُطلق من قطاع غزة، الأمر الذي اعتبرته إسرائيل بمثابة خرق للهدنة الإنسانية المؤقتة ووقف للأعمال القتالية ضد القطاع.وحمّلت حركة "حماس" المجتمع الدولي، وفي مقدمته الولايات المتحدة الأمريكية، المسؤولية عن استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.وانتهت الهدنة المعلنة بين إسرائيل والفصائل المسلحة الفلسطينية، والتي استمرت لسبعة أيام، عند الساعة 7:00 من صباح يوم الجمعة 1 ديسمبر الجاري، تخللها إطلاق سراح المئات من المحتجزين والأسرى بين الطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231211/حزب-الله-يعلن-قصف-8-أهداف-للجيش-الإسرائيلي-في-جنوب-لبنان-1083966554.html
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لبنان, أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, حركة حماس, أخبار العالم الآن, العالم العربي
لبنان, أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, حركة حماس, أخبار العالم الآن, العالم العربي
إعلام: مقتل مواطن لبناني في قصف إسرائيلي يستهدف منزله في بلدة الطيبة جنوبي لبنان
14:55 GMT 11.12.2023 (تم التحديث: 15:02 GMT 11.12.2023)
قُتل مواطن لبناني، مساء اليوم الاثنين، إثر قصف إسرائيلي استهدف منزله جنوبي البلاد.
وأفادت الوكالة
الوطنية للإعلام في لبنان، بأن "مختار بلدة الطيبة، حسين منصور، استشهد خلال استهداف العدو الإسرائيلي لمنطقة بيدر الفقعاني الواقعة في بلدة الطيبة".
وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل توترا متزايدا، منذ بدء التصعيد في قطاع غزة في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إذ يتبادل "حزب الله" والجيش الإسرائيلي هجمات عابرة للحدود، تزامنا مع العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة.
وأعلن الجيش الإسرائيلي، صباح يوم 1 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، استئناف العمليات القتالية ضد "حماس
" في قطاع غزة، وذلك على خلفية اعتراض صاروخ أُطلق من قطاع غزة، الأمر الذي اعتبرته إسرائيل بمثابة خرق للهدنة الإنسانية المؤقتة ووقف للأعمال القتالية ضد القطاع.
وحمّلت حركة "حماس
" المجتمع الدولي، وفي مقدمته الولايات المتحدة الأمريكية، المسؤولية عن استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
وانتهت الهدنة المعلنة بين إسرائيل والفصائل المسلحة الفلسطينية، والتي استمرت لسبعة أيام، عند الساعة 7:00 من صباح يوم الجمعة 1 ديسمبر الجاري، تخللها إطلاق سراح المئات من المحتجزين والأسرى بين الطرفين.