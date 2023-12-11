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https://sputnikarabic.ae/20231211/إعلان-موعد-انتخاب-رئيس-مجلس-النواب-العراقي-1083983290.html
إعلان موعد انتخاب رئيس مجلس النواب العراقي
إعلان موعد انتخاب رئيس مجلس النواب العراقي
أفادت وثيقة صادرة عن الدائرة الإعلامية لمجلس النواب العراقي، اليوم الاثنين، بأن المجلس قد حدد يوم الأربعاء المقبل كتاريخ لانعقاد جلسة انتخاب رئيس جديد للمجلس. 11.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-11T13:54+0000
2023-12-11T13:54+0000
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ونقل موقع "السومرية نيوز"، عن الوثيقة أن الجلسة المقبلة لانتخاب رئيس مجلس النواب العراقي ستُعقد في الساعة الثانية بعد الظهر.يذكر أن المحكمة الاتحادية العراقية كانت قد أصدرت، في منتصف الشهر الماضي، قرارا بإنهاء عضوية رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، كما قررت المحكمة إنهاء عضوية ليث الدليمي، في البرلمان، وفقا لوكالة الأنباء العراقية "واع".وذكرت المحكمة في بيان لها: "نظرت المحكمة الاتحادية العليا، يوم 14 نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، الدعوى بالعدد 9/اتحادية/ 2023، وقررت بموجب الحكم الصادر فيها إنهاء عضوية رئيس مجلس النواب، محمد ريكان الحلبوسي، وإنهاء عضوية النائب، ليث مصطفى حمود الدليمي، اعتبارا من تاريخ صدور الحكم"، وفقا لموقع "السومرية نيوز" العراقي، وأضافت أن "القرار باتا وملزما للسلطات كافة".وكانت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب العراقي قد ذكرت، في بيان مقتضب لـ"السومرية نيوز"، أن "رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، رفع جلسة يوم الثلاثاء 14 نوفمبر"، وذلك قبل إنهاء عضويته.
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العالم العربي, العراق, أخبار العراق اليوم, الأخبار
العالم العربي, العراق, أخبار العراق اليوم, الأخبار

إعلان موعد انتخاب رئيس مجلس النواب العراقي

13:54 GMT 11.12.2023
© AFP 2023 / SABAH ARARمجلس النواب العراقي
مجلس النواب العراقي - سبوتنيك عربي, 1920, 11.12.2023
© AFP 2023 / SABAH ARAR
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أفادت وثيقة صادرة عن الدائرة الإعلامية لمجلس النواب العراقي، اليوم الاثنين، بأن المجلس قد حدد يوم الأربعاء المقبل كتاريخ لانعقاد جلسة انتخاب رئيس جديد للمجلس.
ونقل موقع "السومرية نيوز"، عن الوثيقة أن الجلسة المقبلة لانتخاب رئيس مجلس النواب العراقي ستُعقد في الساعة الثانية بعد الظهر.
يذكر أن المحكمة الاتحادية العراقية كانت قد أصدرت، في منتصف الشهر الماضي، قرارا بإنهاء عضوية رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، كما قررت المحكمة إنهاء عضوية ليث الدليمي، في البرلمان، وفقا لوكالة الأنباء العراقية "واع".
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وذكرت المحكمة في بيان لها: "نظرت المحكمة الاتحادية العليا، يوم 14 نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، الدعوى بالعدد 9/اتحادية/ 2023، وقررت بموجب الحكم الصادر فيها إنهاء عضوية رئيس مجلس النواب، محمد ريكان الحلبوسي، وإنهاء عضوية النائب، ليث مصطفى حمود الدليمي، اعتبارا من تاريخ صدور الحكم"، وفقا لموقع "السومرية نيوز" العراقي، وأضافت أن "القرار باتا وملزما للسلطات كافة".
وكانت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب العراقي قد ذكرت، في بيان مقتضب لـ"السومرية نيوز"، أن "رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، رفع جلسة يوم الثلاثاء 14 نوفمبر"، وذلك قبل إنهاء عضويته.
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