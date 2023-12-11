https://sputnikarabic.ae/20231211/استطلاع-حوالي-نصف-الناخبين-الأمريكيين-يعتبرون-المساعدات-لإسرائيل-وأوكرانيا-كثيرة-للغاية-1083967487.html

استطلاع: حوالي نصف الناخبين الأمريكيين يعتبرون المساعدات لإسرائيل وأوكرانيا كثيرة للغاية

استطلاع: حوالي نصف الناخبين الأمريكيين يعتبرون المساعدات لإسرائيل وأوكرانيا كثيرة للغاية

كشف استطلاع للرأي أن حوالي نصف الناخبين الأمريكيين يعتقدون أن نفقات الولايات المتحدة على المساعدات العسكرية والمالية لأوكرانيا كثيرة للغاية وزائدة، وجاء ذلك... 11.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-11T04:48+0000

2023-12-11T04:48+0000

2023-12-11T04:48+0000

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موسكو - سبوتنيك. وبحسب الاستطلاع، "وجد أن حوالي 48 بالمئة من الناخبين الأمريكيين يعتقدون أن نفقات الولايات المتحدة على المساعدات العسكرية والمالية لأوكرانيا كثيرة للغاية وزائدة".وبحسب الاستطلاع المزاج المتشابه لدى الأمريكيين الذي شاركوا في الاستطلاع، بشأن مسألة المساعدات المالية لإسرائيل، حيث يعتبر40 بالمئة منهم أن إنفاق الولايات المتحدة على هذه الأغراض مبالغ فيه.يذكر أن استطلاع الرأي جرى يومي 5 و6 ديسمبر/كانون الأول الجاري وشارك فيه 1004 ناخبين أمريكيين.

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