https://sputnikarabic.ae/20231211/الدفاع-الروسية-أوكرانيا-تستعد-لتنفيذ-استفزاز-مناهض-لروسيا--1083983467.html
الدفاع الروسية: أوكرانيا تستعد لتنفيذ استفزاز مناهض لروسيا
الدفاع الروسية: أوكرانيا تستعد لتنفيذ استفزاز مناهض لروسيا
صرح رئيس قوات الحماية من الإشعاع والكيماويات البيولوجية التابعة للقوات المسلحة الروسية، إيغور كيريلوف، أن أجهزة المخابرات الأوكرانية تقوم بالتحضير لاستفزاز... 11.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-11T14:11+0000
2023-12-11T14:11+0000
2023-12-11T14:11+0000
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وقال كيريلوف خلال مؤتمر صحفي: "بحسب معلوماتنا، يقوم مكتب رئيس أوكرانيا بتنسيق أعمال أجهزة المخابرات الأوكرانية لتنظيم استفزاز مناهض لروسيا باستخدام مواد سامة".وأوضح كيريلوف أنه لهذا الغرض، دعا جهاز الأمن الأوكراني شركة "ريالاب" الأوكرانية، المتخصصة في استيراد الكواشف والسلائف الكيميائية للتعاون.وقال كيريلوف: "من خلال هذه الشركة، في أكتوبر /تشرين الأول، ونوفمبر/تشرين الثاني من هذا العام، تم شراء "دفعة صغيرة" من ثلاثي إيثانولامين ومركب الصوديوم المحتوي على النيتروجين من إنتاج الشركة الأمريكية "HONEYWELL RISCH CHEMICALS في ألمانيا".وفي وقت سابق، صرح رئيس قوات الحماية من الإشعاع والكيماويات البيولوجية التابعة للقوات المسلحة الروسية، إيغور كيريلوف، أن وزارة الدفاع الروسية تعتقد أن القوات الأوكرانية قد تستخدم عوامل بيولوجية فيما يتعلق بـ"هجومها المضاد" الفاشل.وقال كيريلوف، خلال جلسة المؤتمر الثالث للعلماء الشباب: "نظرًا إلى حقيقة أن القوات الأوكرانية، بشكل عام، فشلت في تحقيق أي نجاحات جدية خلال ما يسمى بالهجوم المضاد، فإن وزارة الدفاع الروسية، ترجح حدوث تحول في نشاطها نحو أشكال الحرب غير العادية، بما في ذلك استخدام الأسلحة البيولوجية (من قبل نظام كييف). قد يكون ذلك تلويثًا متعمدًا لمصادر المياه، بما في ذلك مياه الشرب والإمدادات الغذائية والزراعة".
https://sputnikarabic.ae/20231128/الدفاع-الروسية-نظام-كييف-قد-يستخدم-وسائل-بيولوجية-في-هجومه-المضاد-الفاشل--1083562576.html
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روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا
روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا
الدفاع الروسية: أوكرانيا تستعد لتنفيذ استفزاز مناهض لروسيا
صرح رئيس قوات الحماية من الإشعاع والكيماويات البيولوجية التابعة للقوات المسلحة الروسية، إيغور كيريلوف، أن أجهزة المخابرات الأوكرانية تقوم بالتحضير لاستفزاز مناهض لروسيا باستخدام مواد سامة، ولهذا الغرض تم شراء مجموعة من المواد الكيميائية من ألمانيا.
وقال كيريلوف خلال مؤتمر صحفي: "بحسب معلوماتنا، يقوم مكتب رئيس أوكرانيا بتنسيق أعمال أجهزة المخابرات الأوكرانية لتنظيم استفزاز مناهض لروسيا باستخدام مواد سامة".
وتابع كيريلوف: "بالنظر إلى تجربة الصراع السوري، فمن المفترض أن اتهام القوات الروسية باستخدام الأسلحة الكيميائية سيسمح ببدء حملة جديدة مناهضة لروسيا في هياكل الأمم المتحدة ووسائل الإعلام العالمية".
وأوضح كيريلوف أنه لهذا الغرض، دعا جهاز الأمن الأوكراني شركة "ريالاب" الأوكرانية، المتخصصة في استيراد الكواشف والسلائف الكيميائية للتعاون.
وقال كيريلوف: "من خلال هذه الشركة، في أكتوبر /تشرين الأول، ونوفمبر/تشرين الثاني من هذا العام، تم شراء "دفعة صغيرة" من ثلاثي إيثانولامين ومركب الصوديوم المحتوي على النيتروجين من إنتاج الشركة الأمريكية "HONEYWELL RISCH CHEMICALS في ألمانيا".
وفي وقت سابق، صرح رئيس قوات الحماية من الإشعاع والكيماويات البيولوجية التابعة للقوات المسلحة الروسية، إيغور كيريلوف، أن وزارة الدفاع الروسية تعتقد أن القوات الأوكرانية قد تستخدم عوامل بيولوجية فيما يتعلق بـ"هجومها المضاد" الفاشل.
وقال كيريلوف، خلال جلسة المؤتمر الثالث للعلماء الشباب: "نظرًا إلى حقيقة أن القوات الأوكرانية، بشكل عام، فشلت في تحقيق أي نجاحات جدية خلال ما يسمى بالهجوم المضاد، فإن وزارة الدفاع الروسية، ترجح حدوث تحول في نشاطها نحو أشكال الحرب غير العادية، بما في ذلك استخدام الأسلحة البيولوجية (من قبل نظام كييف). قد يكون ذلك تلويثًا متعمدًا لمصادر المياه، بما في ذلك مياه الشرب والإمدادات الغذائية والزراعة".