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"القسام" تعلن استهداف دبابتي "ميركافا" إسرائيليتين وقصف تل أبيب
https://sputnikarabic.ae/20231211/القسام-تعلن-استهداف-دبابتي-ميركافا-إسرائيليتين-شمال-خان-يونس---1083972752.html
"القسام" تعلن استهداف دبابتي "ميركافا" إسرائيليتين وقصف تل أبيب
"القسام" تعلن استهداف دبابتي "ميركافا" إسرائيليتين وقصف تل أبيب
أعلنت كتائب "القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفسلطينية، اليوم الاثنين، استهداف دبابتين إسرائيليتين من نوع "ميركافا". 11.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-11T09:45+0000
2023-12-11T10:07+0000
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وقالت "القسام" في بيان نشر على قناتها الرسمية في "تلغرام" إن عناصرها "تستهدف دبابتي ميركفاه صهيونيتين بقذائف "الياسين 105" في محور شمال مدينة خانيونس".وأشارت "القسام" في بيان لاحق أنها "تقصف "تل أبيب" برشقة صاروخية رداً على المجازر الصهيونية بحق المدنيين".وكانت قد أعلنت كتائب "القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، يوم أمس الأحد، استهداف قوتين إسرائيليتين خاصتين شمالي قطاع غزة.ونشرت "القسام" بيانين على قناتها في "تلغرام"، أشارت في الأول إلى أن عناصرها قد استهدفوا قوة إسرائيلية خاصة "متحصنة داخل مبنى بقذيفة أفراد غرب مخيم جباليا شمال قطاع غزة".وتجدد القتال بين حركة حماس وإسرائيل، منذ صباح يوم الجمعة 1 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، بعد انتهاء الهدنة التي توصل إليها الطرفان بوساطة قطرية مصرية أمريكية وامتدت بالمجمل، لـ 7 أيام، جرى خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة.وكانت حركة حماس، قد أعلنت فجر السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بدء عملية"طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، ما تسبب بمقتل نحو 1400 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.
https://sputnikarabic.ae/20231210/المتحدث-باسم-كتائب-القسام-العدو-لا-يزال-يتلقى-الضربات-الموجعة-كان-آخرها-في-قلب-القدس-1083957978.html
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العالم العربي, طوفان الأقصى, غزة, قطاع غزة
العالم العربي, طوفان الأقصى, غزة, قطاع غزة

"القسام" تعلن استهداف دبابتي "ميركافا" إسرائيليتين وقصف تل أبيب

09:45 GMT 11.12.2023 (تم التحديث: 10:07 GMT 11.12.2023)
© Photo / t.me/qassambrigadesقذيفة من "الجهاد الإسلمي" تفجر دبابة "ميركافا 4" إسرائيلية
قذيفة من الجهاد الإسلمي تفجر دبابة ميركافا 4 إسرائيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 11.12.2023
© Photo / t.me/qassambrigades
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أعلنت كتائب "القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفسلطينية، اليوم الاثنين، استهداف دبابتين إسرائيليتين من نوع "ميركافا".
وقالت "القسام" في بيان نشر على قناتها الرسمية في "تلغرام" إن عناصرها "تستهدف دبابتي ميركفاه صهيونيتين بقذائف "الياسين 105" في محور شمال مدينة خانيونس".

وأشارت "القسام" في بيان سابق، إلى أنها "تدك تحشدات العدو المتوغلة في منطقة المحطّة بمدينة خانيونس بقذائف الهاون".

وأشارت "القسام" في بيان لاحق أنها "تقصف "تل أبيب" برشقة صاروخية رداً على المجازر الصهيونية بحق المدنيين".
وكانت قد أعلنت كتائب "القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، يوم أمس الأحد، استهداف قوتين إسرائيليتين خاصتين شمالي قطاع غزة.
عناصر تابعة لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس - سبوتنيك عربي, 1920, 10.12.2023
المتحدث باسم "كتائب القسام": العدو لا يزال يتلقى الضربات الموجعة كان آخرها في قلب القدس
أمس, 15:57 GMT
ونشرت "القسام" بيانين على قناتها في "تلغرام"، أشارت في الأول إلى أن عناصرها قد استهدفوا قوة إسرائيلية خاصة "متحصنة داخل مبنى بقذيفة أفراد غرب مخيم جباليا شمال قطاع غزة".
وتجدد القتال بين حركة حماس وإسرائيل، منذ صباح يوم الجمعة 1 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، بعد انتهاء الهدنة التي توصل إليها الطرفان بوساطة قطرية مصرية أمريكية وامتدت بالمجمل، لـ 7 أيام، جرى خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة.
وكانت حركة حماس، قد أعلنت فجر السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بدء عملية"طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، ما تسبب بمقتل نحو 1400 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.
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