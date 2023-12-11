https://sputnikarabic.ae/20231211/القضاء-على-شبكة-سرية-من-عملاء-الاستخبارات-الأوكرانية-في-القرم-1083970337.html

القضاء على شبكة سرية من عملاء الاستخبارات الأوكرانية في القرم... فيديو

القضاء على شبكة سرية من عملاء الاستخبارات الأوكرانية في القرم... فيديو

أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الاثنين، القضاء على شبكة سرية من عملاء الاستخبارات الأوكرانية في القرم أُنشئت بتوجيهات من الغرب. 11.12.2023, سبوتنيك عربي

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وجاء في بيان مركز العلاقات العامة لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي: "في عام 2023، تمكن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي بالتعاون مع لجنة التحقيق الروسية، من إحباط نشاط شبكة سرية (نائمة) متفرعة من أجهزة الاستخبارات الأوكرانية، أنشئت بتوجيهات ومتابعة ما يسمى "بالموجهين الغربيين" في جمهورية القرم، لتنفيذ أعمال إرهابية مدوية ضد ممثلي سلطات الدولة وعسكريي القوات المسلحة الروسية وجهاز الأمن الفيدرالي الروسي، وكذلك منشآت النقل والبنية التحتية للطاقة في شبه جزيرة القرم".وبحسب البيان، تم تحديد هوية أفراد جهازي الاستخبارات العسكرية والأمن العسكري الأوكرانيين الذين وجهوا شبكة العملاء في القرم.وفي وقت سابق، في 7 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، أفاد الأمن الفيدرالي الروسي، بأنه تم اعتقال أحد سكان مقاطعة تيومين بتهمة تمويل القوات المسلحة الأوكرانية.وتتخذ مكافحة الإرهاب أهمية خاصة، في وقت تخوض فيه روسيا صراعاً وجودياً في مواجهة القطب الغربي؛ وكان هذا أحد العوامل، التي دفعت روسيا إلى إطلاق العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.وتشمل النشاطات الإرهابية الموجهة ضد روسيا، محاولات استهداف مشاريع البنية التحتية في البلاد، من خلال مجموعات تخريب يتم تجنيدها بواسطة أجهزة الاستخبارات الأوكرانية.

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