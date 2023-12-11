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https://sputnikarabic.ae/20231211/القضاء-على-شبكة-سرية-من-عملاء-الاستخبارات-الأوكرانية-في-القرم-1083970337.html
القضاء على شبكة سرية من عملاء الاستخبارات الأوكرانية في القرم... فيديو
القضاء على شبكة سرية من عملاء الاستخبارات الأوكرانية في القرم... فيديو
أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الاثنين، القضاء على شبكة سرية من عملاء الاستخبارات الأوكرانية في القرم أُنشئت بتوجيهات من الغرب. 11.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-11T08:21+0000
2023-12-11T08:30+0000
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وجاء في بيان مركز العلاقات العامة لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي: "في عام 2023، تمكن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي بالتعاون مع لجنة التحقيق الروسية، من إحباط نشاط شبكة سرية (نائمة) متفرعة من أجهزة الاستخبارات الأوكرانية، أنشئت بتوجيهات ومتابعة ما يسمى "بالموجهين الغربيين" في جمهورية القرم، لتنفيذ أعمال إرهابية مدوية ضد ممثلي سلطات الدولة وعسكريي القوات المسلحة الروسية وجهاز الأمن الفيدرالي الروسي، وكذلك منشآت النقل والبنية التحتية للطاقة في شبه جزيرة القرم".وبحسب البيان، تم تحديد هوية أفراد جهازي الاستخبارات العسكرية والأمن العسكري الأوكرانيين الذين وجهوا شبكة العملاء في القرم.وفي وقت سابق، في 7 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، أفاد الأمن الفيدرالي الروسي، بأنه تم اعتقال أحد سكان مقاطعة تيومين بتهمة تمويل القوات المسلحة الأوكرانية.وتتخذ مكافحة الإرهاب أهمية خاصة، في وقت تخوض فيه روسيا صراعاً وجودياً في مواجهة القطب الغربي؛ وكان هذا أحد العوامل، التي دفعت روسيا إلى إطلاق العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.وتشمل النشاطات الإرهابية الموجهة ضد روسيا، محاولات استهداف مشاريع البنية التحتية في البلاد، من خلال مجموعات تخريب يتم تجنيدها بواسطة أجهزة الاستخبارات الأوكرانية.
https://sputnikarabic.ae/20231211/جندي-أوكراني-منشق-يقاتل-إلى-الجانب-الروسي-لـ5-ساعات-بعد-تعرضه-لإصابة-1083968339.html
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روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا
روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا

القضاء على شبكة سرية من عملاء الاستخبارات الأوكرانية في القرم... فيديو

08:21 GMT 11.12.2023 (تم التحديث: 08:30 GMT 11.12.2023)
© Sputnik . Igor Zarembo / الانتقال إلى بنك الصورعناصر جهاز الأمن الفيدرالي الروسي
عناصر جهاز الأمن الفيدرالي الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 11.12.2023
© Sputnik . Igor Zarembo
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أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الاثنين، القضاء على شبكة سرية من عملاء الاستخبارات الأوكرانية في القرم أُنشئت بتوجيهات من الغرب.
وجاء في بيان مركز العلاقات العامة لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي: "في عام 2023، تمكن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي بالتعاون مع لجنة التحقيق الروسية، من إحباط نشاط شبكة سرية (نائمة) متفرعة من أجهزة الاستخبارات الأوكرانية، أنشئت بتوجيهات ومتابعة ما يسمى "بالموجهين الغربيين" في جمهورية القرم، لتنفيذ أعمال إرهابية مدوية ضد ممثلي سلطات الدولة وعسكريي القوات المسلحة الروسية وجهاز الأمن الفيدرالي الروسي، وكذلك منشآت النقل والبنية التحتية للطاقة في شبه جزيرة القرم".
وبحسب البيان، تم تحديد هوية أفراد جهازي الاستخبارات العسكرية والأمن العسكري الأوكرانيين الذين وجهوا شبكة العملاء في القرم.

الجدير بالذكر أن الشبكة كانت تخطط لتنفيذ هجمات تستهدف رئيس جمهورية القرم سيرغي أكسيونوف، ورئيس برلمان القرم فلاديمير كونستانتينوف، وعمدة مدينة يالطا يانينا بافلينكو، والمدون المؤيد لروسيا ألكسندر تاليبوف؛ فضلًا عن الشخصية العامة، النائب السابق في البرلمان الأوكراني، أوليغ تساريوف، على حسب البيان.

جنود من القوات المسلحة الروسية في أحد ساحات التدريب في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 11.12.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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06:38 GMT
وفي وقت سابق، في 7 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، أفاد الأمن الفيدرالي الروسي، بأنه تم اعتقال أحد سكان مقاطعة تيومين بتهمة تمويل القوات المسلحة الأوكرانية.
وقال الأمن الفيدرالي لوكالة "سبوتنيك": "تم تلقي معلومات كانت أساسية لفتح قضية جنائية بتهمة الخيانة العظمى، على شكل مساعدة مالية لدولة أجنبية (المادة 275 من القانون الجنائي) بحق أحد السكان في مقاطعة تيومين".
وتتخذ مكافحة الإرهاب أهمية خاصة، في وقت تخوض فيه روسيا صراعاً وجودياً في مواجهة القطب الغربي؛ وكان هذا أحد العوامل، التي دفعت روسيا إلى إطلاق العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
وتشمل النشاطات الإرهابية الموجهة ضد روسيا، محاولات استهداف مشاريع البنية التحتية في البلاد، من خلال مجموعات تخريب يتم تجنيدها بواسطة أجهزة الاستخبارات الأوكرانية.
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