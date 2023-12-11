https://sputnikarabic.ae/20231211/القوات-الروسية-تدمر-مستودعين-للأسلحة-الأوكرانية-في-خيرسون--1083978192.html

القوات الروسية تدمر مستودعين للأسلحة الأوكرانية في خيرسون

القوات الروسية تدمر مستودعين للأسلحة الأوكرانية في خيرسون

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن القوات المسلحة الروسية دمرت مستودعين للأسلحة الاوكرانية في منطقة تشيرنوباييفكا في مقاطعة خيرسون. 11.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-11T11:37+0000

2023-12-11T11:37+0000

2023-12-11T11:59+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

العالم

رصد عسكري

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/05/10/1077087724_0:55:3072:1783_1920x0_80_0_0_27336c9acb85c17e306c12be1024ea75.jpg

وجاء في بيان الدفاع الروسية: "تم استهداف مستودعين للأسلحة في منطقة قرية تشيرنوباييفكا، مقاطعة خيرسون، بالإضافة إلى القوى العاملة والمعدات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية في 107 مناطق".وأشار البيان إلى أنه "في اتجاه كوبيانسك، صدت وحدات من مجموعة "الغرب"، بدعم من طيران الجيش ونيران المدفعية الروسية، أربع هجمات شنتها مجموعات هجومية من ألوية المشاة الآلية "14" و"21" و"57" التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق بتروبافلوفكا وسينكوفكا وتيرني في مقاطعة خاركوف، بالإضافة إلى ذلك، ألحقت النيران أضرارًا بتجمعات القوى البشرية ومعدات للعدو في مناطق بيريستوفوي وإيفانوفكا ومنطقة خاركوف ونوفويجوروفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية.وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 30 عسكريا وثلاث مركبات في هذا الاتجاه، على حسب بيان الدفاع الروسية.وأوضحت وزارة الدفاع أن خسائر العدو في هذا الاتجاه بلغت 175 عسكريا ودبابة وآلية مشاة قتالية وعربتين.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال، وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.

https://sputnikarabic.ae/20231211/غارات-روسية-تدمر-اللواء-67-الميكانيكي-الأوكراني-في-منطقة-غابات-سيريبريانسكي-1083978425.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, العالم, رصد عسكري