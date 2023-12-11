https://sputnikarabic.ae/20231211/القوات-الروسية-ترفع-العلم-فوق-ماريينكا-1083967765.html

القوات الروسية ترفع العلم فوق ماريينكا

القوات الروسية ترفع العلم فوق ماريينكا

رفع جنود الوحدات الهجومية التابعة للقوات المسلحة الروسية العلم فوق ماريينكا، ونشرت قناة "آر تي" لقطات أثناء رفع العلم على أحد مباني المدينة. 11.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-11T05:58+0000

2023-12-11T05:58+0000

2023-12-11T05:58+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

رصد عسكري

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وفي الوقت الحالي، تعمل القوات الروسية على تعزيز مواقعها في هذه المدينة رغم قصف القوات الأوكرانية المنسحبة. وتسيطر القوات المسلحة الأوكرانية على منزلين فقط بالقرب من الحدود الغربية للمدينة.يذكر أن أعنف المعارك في ماريينكا، الواقعة بالقرب من دونيتسك، دارت منذ بداية العملية العسكرية تقريبًا، وخلال ذلك الوقت، تحولت المدينة بالكامل إلى أنقاض.ظهرت المعلومات التي تفيد بأن ماريينكا أصبحت بالكامل تقريبًا تحت سيطرة القوات المسلحة الروسية في نهاية الأسبوع الماضي، حيث أبلغت وسائل الإعلام الروسية وحتى المخابرات البريطانية عن ذلك.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال، وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.

https://sputnikarabic.ae/20231211/القوات-الروسية-تحبط-3-محاولات-لتناوب-القوات-الأوكرانية-على-محور-جنوب-دونيتسك-1083966793.html

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رصد عسكري