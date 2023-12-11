https://sputnikarabic.ae/20231211/الكشف-عن-الموجة-المارقة-الأكثر-تطرفا-في-العالم-فيديو-1083971976.html

الكشف عن "الموجة المارقة" الأكثر تطرفا في العالم... فيديو

الكشف عن "الموجة المارقة" الأكثر تطرفا في العالم... فيديو

رصد العلماء في عام 2020 موجة غريبة جدا من اللون الأزرق، وصفها الباحثون "بالغريبة"، حيث رفعت إحدى العوامات المتواجدة أمام ساحل "بريتش كولومبيا" غربي كندا... 11.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-11T09:22+0000

2023-12-11T09:22+0000

2023-12-11T09:22+0000

مجتمع

علوم

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وأكد الباحثون أن جدار الماء المسجل في فبراير/ شباط عام 2022 مكون من 4 طوابق، هو بمثابة "أشد موجة شريرة تم تسجيلها على الإطلاق".ويعتقد العلماء أن مثل هذا الحدث الاستثنائي يحدث مرة واحدة فقط كل 1300 عام، واستطاع الباحثون تسجيل هذه الموجة بسبب العوامة التي تحركت بشكل مثير جدا.وبحسب المقال المنشور في مجلة "ساينس أليرت" العلمية، فقد تحدت هذه الموجه التي لُقبت باسم "دراوبنر" جميع النماذج السابقة التي وضعها العلماء.منذ ذلك الحين، تم تسجيل عشرات الموجات المارقة (بعضها حتى في البحيرات)، وبينما كانت الموجة التي ظهرت بالقرب من أوكلويليت، ولم تكن الموجة المسجلة قرب جزيرة فانكوفر هي الأطول، إلا أن حجمها النسبي مقارنة بالأمواج المحيطة بها كان غير مسبوق.وأوضح الفيزيائي، يوهانس جيمريش، من جامعة فيكتوريا: "نسبيًا، من المرجح أن تكون موجة أوكلويليت هي أشد الموجات المارقة التي تم تسجيلها على الإطلاق. لم يُلاحظ بشكل مباشر سوى عدد قليل من الأمواج المارقة في دول أعالي البحار، ولم يسجل أي شيء بهذا الحجم".ويحاول الباحثون معرفة كيفية تشكل الموجات المارقة حتى يتمكنوا من التنبؤ بشكل أفضل بموعد ظهورها، حيث نشر معهد أبحاث مارلين لابز، عوامات في محاولة لمعرفة المزيد عن المخاطر التي تحدث بسبب هذه العوامات، حيث رصدت إحدى هذه العوامات موجة "أوكلويليت" بعيدًا عن الشاطئ، على حسب الدراسة.وتوقعت دراسة سابقة أجريت عام 2020 أن تزداد ارتفاعات الموجات في شمال المحيط الهادئ مع تغير المناخ، مما يشير إلى أن موجة "أوكلويليت" قد لا تحتفظ بسجلها القياسي لفترة طويلة بحسب التنبؤات الحالية.وأضاف بيتي: "التقاط هذه الموجة التي لا تحدث إلا مرة واحدة كل ألف عام، في الفناء الخلفي لمنزلنا، يعد مؤشرًا مثيرًا لقوة الذكاء الساحلي في إحداث تحول في السلامة البحرية".

https://sputnikarabic.ae/20231211/علماء-روس-يبتكرون-مولدا-مرنا-لتحويل-الحرارة-إلى-كهرباء-صور-1083971750.html

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