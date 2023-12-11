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https://sputnikarabic.ae/20231211/المحكمة-العليا-في-الهند-تصادق-على-إلغاء-الحكم-الذاتي-لإقليم-كشمير-1083970866.html
المحكمة العليا في الهند تصادق على إلغاء الحكم الذاتي لإقليم كشمير
المحكمة العليا في الهند تصادق على إلغاء الحكم الذاتي لإقليم كشمير
صادقت المحكمة العليا في الهند، اليوم الاثنين، على إلغاء الحكم الذاتي لإقليم كشمير، وذلك تأييدا للقرار الصادر عام 2019 عن حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي... 11.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-11T08:32+0000
2023-12-11T08:32+0000
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وأفادت وكالة أنباء آسيا الدولية "آني" بأن "المحكمة العليا تؤيد إلغاء المادة 370 في جامو وكشمير باعتبارها صالحة دستوريًا، وتطلب من لجنة الانتخابات الهندية إجراء انتخابات الجمعية التشريعية لجامو وكشمير بحلول 30 أيلول/ سبتمبر 2024".وأضافت الوكالة أن المحكمة العليا الهندية قالت إنه "نظرًا لطلب المركز بشأن استعادة دولة جامو وكشمير، فإنها تأمر بإقامة الدولة في أقرب وقت ممكن".من ناحية أخرى، نقلت صحيفة "هندوسيان تايمز" المحلية عن دهانانشايا واي تشاندراتشود، رئيس المحكمة العليا الهندية، قوله: "سلمت جامو وكشمير سيادتها بالكامل بعد انضمامها إلى الاتحاد الهندي بعد الاستقلال"، مشيرا إلى أن المنطقة "سلمت سيادتها الكاملة من خلال الاندماج، وكان دستور جامو وكشمير يهدف فقط إلى تحديد علاقته مع الهند، وبالتالي يخضع دستوره للهند".يذكر أن المحكمة الرئيسة في الهند كانت قد بدأت في مطلع آب/ أغسطس الماضي، الاستماع لالتماسات تطعن بدستورية قرار الحكومة إلغاء المادة 370 من دستور البلاد، التي تنص على وضع شبيه بحكم ذاتي للمنطقة، وتجريدها من كيانها، وخفض رتبتها من ولاية إلى إقليم فيدرالي.وتعتبر قضية كشمير هي الأبرز في الخلاف بين باكستان والهند منذ استقلال إسلام آباد عن شبه القارة الهندية في 1947، حيث تشهد المناطق الحدودية بين البلدين في كشمير اشتباكات مسلحة بين قوات البلدين.وتصاعد الخلاف بين باكستان والهند، في أغسطس 2019، عندما ألغت نيودلهي الوضع الخاص في كشمير؛ حيث أنه بحسب المادة 370 من الدستور الهندي، يُمنح وضعا خاصا لمنطقة جامو وكشمير.وكانت الخطوة غير المسبوقة من جانب الحكومة قد قسمت المنطقة إلى كيانين اتحاديين - أحدهما "لاداخ"، والثاني "جامو وكشمير" - وكلاهما تحكمهما الحكومة الفيدرالية مباشرةً من دون هيئة تشريعية خاصة بهما.وعملت حكومة مودي على دمج المنطقة ذات الأغلبية المسلمة مع بقية أجزاء البلاد، وهو ما اعتبرته باكستان خرقا لقرارات الأمم المتحدة في هذه القضية.
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العالم, أخبار العالم الآن, أخبار الهند اليوم, الأخبار

المحكمة العليا في الهند تصادق على إلغاء الحكم الذاتي لإقليم كشمير

08:32 GMT 11.12.2023
© AP Photo / Dar Yasinكشمير
كشمير - سبوتنيك عربي, 1920, 11.12.2023
© AP Photo / Dar Yasin
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صادقت المحكمة العليا في الهند، اليوم الاثنين، على إلغاء الحكم الذاتي لإقليم كشمير، وذلك تأييدا للقرار الصادر عام 2019 عن حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي بإلغاء الوضع الخاص للمنطقة.
وأفادت وكالة أنباء آسيا الدولية "آني" بأن "المحكمة العليا تؤيد إلغاء المادة 370 في جامو وكشمير باعتبارها صالحة دستوريًا، وتطلب من لجنة الانتخابات الهندية إجراء انتخابات الجمعية التشريعية لجامو وكشمير بحلول 30 أيلول/ سبتمبر 2024".
وأضافت الوكالة أن المحكمة العليا الهندية قالت إنه "نظرًا لطلب المركز بشأن استعادة دولة جامو وكشمير، فإنها تأمر بإقامة الدولة في أقرب وقت ممكن".
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من ناحية أخرى، نقلت صحيفة "هندوسيان تايمز" المحلية عن دهانانشايا واي تشاندراتشود، رئيس المحكمة العليا الهندية، قوله: "سلمت جامو وكشمير سيادتها بالكامل بعد انضمامها إلى الاتحاد الهندي بعد الاستقلال"، مشيرا إلى أن المنطقة "سلمت سيادتها الكاملة من خلال الاندماج، وكان دستور جامو وكشمير يهدف فقط إلى تحديد علاقته مع الهند، وبالتالي يخضع دستوره للهند".
يذكر أن المحكمة الرئيسة في الهند كانت قد بدأت في مطلع آب/ أغسطس الماضي، الاستماع لالتماسات تطعن بدستورية قرار الحكومة إلغاء المادة 370 من دستور البلاد، التي تنص على وضع شبيه بحكم ذاتي للمنطقة، وتجريدها من كيانها، وخفض رتبتها من ولاية إلى إقليم فيدرالي.
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وتعتبر قضية كشمير هي الأبرز في الخلاف بين باكستان والهند منذ استقلال إسلام آباد عن شبه القارة الهندية في 1947، حيث تشهد المناطق الحدودية بين البلدين في كشمير اشتباكات مسلحة بين قوات البلدين.
وتصاعد الخلاف بين باكستان والهند، في أغسطس 2019، عندما ألغت نيودلهي الوضع الخاص في كشمير؛ حيث أنه بحسب المادة 370 من الدستور الهندي، يُمنح وضعا خاصا لمنطقة جامو وكشمير.
وكانت الخطوة غير المسبوقة من جانب الحكومة قد قسمت المنطقة إلى كيانين اتحاديين - أحدهما "لاداخ"، والثاني "جامو وكشمير" - وكلاهما تحكمهما الحكومة الفيدرالية مباشرةً من دون هيئة تشريعية خاصة بهما.
وعملت حكومة مودي على دمج المنطقة ذات الأغلبية المسلمة مع بقية أجزاء البلاد، وهو ما اعتبرته باكستان خرقا لقرارات الأمم المتحدة في هذه القضية.
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