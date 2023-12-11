https://sputnikarabic.ae/20231211/باحث-الملف-الأوكراني-دخل-مرحلة-جديدة-وروسيا-تمسك-بزمام-الأمور-1083984034.html

باحث: الملف الأوكراني دخل مرحلة جديدة وروسيا تمسك بزمام الأمور

باحث: الملف الأوكراني دخل مرحلة جديدة وروسيا تمسك بزمام الأمور

رأى الباحث في الشأن الروسي، الدكتور على شكر، أن الملف الأوكراني دخل مرحلة لم يتوقعها الغرب، على رأسه الولايات المتحدة الأمريكية، إذ توقع في بداية الحرب أن... 11.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-11T14:19+0000

2023-12-11T14:19+0000

2023-12-11T14:19+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

رصد عسكري

العالم

حصري

تقارير سبوتنيك

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/19/1082441382_0:188:2972:1860_1920x0_80_0_0_edf5e0871b56472f377b73e4572bb0b8.jpg

وفي حديث لـ"سبوتنيك"، أشار الباحث شكر إلى أن روسيا استفادت من الحرب بشكل ذكي واستراتيجي، وأمسكت بزمام الأمور على الصعيد العسكري، ودرست كل خطوة نفذتها ضد نظام كييف، ما خلق نوعا من الإرباك لدى الغرب الذي بدأت تظهر عليه معالم الكلل من دعم زيلينسكي.وأضاف أن بايدن عاجز عن إدارة المعركة، وأن هناك حاجة ملحة في البيت الأبيض لإعادة ترتيب الأوراق بطرق مختلفة قبل الانتخابات الرئاسية (أواخر العام 2024)، وتحسين الصورة الأمريكية أمام العالم، بعد دعم واشنطن إسرائيل في عدوانها على قطاع غزة الفلسطيني. وعن أي مفاوضات محتملة، أكد الباحث أنها ستكون رهن مجريات الميدان، فإذا استمرت الحالة العسكرية على ما هي عليه الآن، واستشعر الأمريكيون أنهم لن يستطيعون إدارة الأوضاع الانتخابية، سيتجهون حتما للمفاوضات، بغية كسب المراحل المقبلة.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال، وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.

https://sputnikarabic.ae/20231211/الدفاع-الروسية-أوكرانيا-تستعد-لتنفيذ-استفزاز-مناهض-لروسيا--1083983467.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

رصد عسكري, العالم, حصري, تقارير سبوتنيك