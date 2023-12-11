https://sputnikarabic.ae/20231211/بطلة-لا-كاسا-دي-بابيل-تلقي-خطابا-لا-ميثل-له-دعما-لغزة-فيديو-وصور-1083976774.html
بطلة "لا كاسا دي بابيل" تلقي خطابا "لا ميثل له" دعما لغزة... فيديو وصور
بطلة "لا كاسا دي بابيل" تلقي خطابا "لا ميثل له" دعما لغزة... فيديو وصور
شاركت بطلة مسلسل "لا كاسا دي بابل" الشهير، الممثلة إيتزيار إيتونيو، في مظاهرة في مدينة غرنيكا الإسبانية، تضامنًا مع الفلسطينيين في غزة. 11.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-11T11:01+0000
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وتناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر إيتونو خلال المظاهرات، وهي تقول: "من غرنيكا، من المدينة التي عانت من أول قصف مدني عشوائي على مدار التاريخ، من غرنيكا إلى فلسطين، من غرنيكا إلى العالم، نريد أن نقول إنه بعد الذي تعرضنا له هنا حتى اليوم، لا يمكن للتاريخ أو العالم أن يتحمل دمار شعب واحد، لا ينبغي للعالم والتاريخ أن يتحملا ما يحدث في فلسطين، ولا يجب على العالم والتاريخ أن يقبلا غرنيكا جديدة".تابعت قائلة، وسط تصفيق الحضور: "سيحمل المواطنون الفلسطينيون أصواتنا من غرنيكا أينما كانوا، قتلاكم قتلانا... بيوتكم المدمرة بيوتنا، أرضكم المحتلة هي أرضنا المحتلة، وبناتكم وأبناؤكم هم أبناؤنا".وأعلن الجيش الإسرائيلي، صباح يوم 1 ديسمبر/كانون الأول، استئناف العمليات القتالية ضد حماس في قطاع غزة، وذلك على خلفية اعتراض صاروخ أطلق من قطاع غزة، الأمر الذي اعتبرته إسرائيل بمثابة خرق للهدنة الإنسانية المؤقتة ووقف للأعمال القتالية ضد القطاع.وحمّلت حركة حماس المجتمع الدولي، وفي مقدمته الولايات المتحدة الأمريكية، المسؤولية عن استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. وانتهت الهدنة المعلنة بين إسرائيل والفصائل المسلحة الفلسطينية والتي استمرت لسبعة أيام، عند الساعة 7:00 من صباح يوم الجمعة 1 ديسمبر، تخللها إطلاق سراح المئات من المحتجزين والأسرى بين الطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231211/الأردن-يقترح-على-مواطنيه-بديلا-عن-الإضراب-العالمي-من-أجل-غزة-1083972876.html
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نادي الفيديو, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, العالم العربي, طوفان الأقصى
نادي الفيديو, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, العالم العربي, طوفان الأقصى
بطلة "لا كاسا دي بابيل" تلقي خطابا "لا ميثل له" دعما لغزة... فيديو وصور
شاركت بطلة مسلسل "لا كاسا دي بابل" الشهير، الممثلة إيتزيار إيتونيو، في مظاهرة في مدينة غرنيكا الإسبانية، تضامنًا مع الفلسطينيين في غزة.
وتناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر إيتونو خلال المظاهرات، وهي تقول: "من غرنيكا، من المدينة التي عانت من أول قصف مدني عشوائي على مدار التاريخ، من غرنيكا إلى فلسطين، من غرنيكا إلى العالم، نريد أن نقول إنه بعد الذي تعرضنا له هنا حتى اليوم، لا يمكن للتاريخ أو العالم أن يتحمل دمار شعب واحد، لا ينبغي للعالم والتاريخ أن يتحملا ما يحدث في فلسطين، ولا يجب على العالم والتاريخ أن يقبلا غرنيكا جديدة".
ووصفت إنتونيو ما يحدث في غزة بأنه "حملة إبادة جماعية ترتكبها القوات الإسرائيلية"، خلال وقفة احتجاجية وسط غيرنيكا، دعما لفلسطين.
ودعت إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة، مضيفة: "من غرنيكا تلك البلدة التي شهدت مجزرة ملعونة بين كل المجازر التي شهدها تاريخ الإنسانية، ندعو إلى وضع حد للمذبحة المستمرة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين الفلسطينيين، وندين بقوة وغضب أي تواطؤ في هذه الإبادة الجماعية".
تابعت قائلة، وسط تصفيق الحضور: "سيحمل المواطنون الفلسطينيون أصواتنا من غرنيكا أينما كانوا، قتلاكم قتلانا... بيوتكم المدمرة بيوتنا، أرضكم المحتلة هي أرضنا المحتلة، وبناتكم وأبناؤكم هم أبناؤنا".
وأعلن الجيش الإسرائيلي، صباح يوم 1 ديسمبر/كانون الأول، استئناف العمليات القتالية ضد حماس في قطاع غزة، وذلك على خلفية اعتراض صاروخ أطلق من قطاع غزة، الأمر الذي اعتبرته إسرائيل بمثابة خرق للهدنة الإنسانية المؤقتة ووقف للأعمال القتالية ضد القطاع.
وحمّلت حركة حماس المجتمع الدولي، وفي مقدمته الولايات المتحدة الأمريكية، المسؤولية عن استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. وانتهت الهدنة المعلنة بين إسرائيل والفصائل المسلحة الفلسطينية والتي استمرت لسبعة أيام، عند الساعة 7:00 من صباح يوم الجمعة 1 ديسمبر، تخللها إطلاق سراح المئات من المحتجزين والأسرى بين الطرفين.