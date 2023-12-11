https://sputnikarabic.ae/20231211/بمناورة-سريعة-سو-34-الروسية-تستهدف-تجمعات-المسلحين-الأوكرانيين-في-كراسني-ليمان-فيديو-1083989029.html
بمناورة سريعة... "سو-34" الروسية تستهدف تجمعات المسلحين الأوكرانيين في كراسني ليمان... فيديو
بمناورة سريعة... "سو-34" الروسية تستهدف تجمعات المسلحين الأوكرانيين في كراسني ليمان... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، لقطات تظهر قيام مقاتلة روسية من طراز "سو-34" بتوجيه ضربات دقيقة على تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية. 11.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-11T15:42+0000
2023-12-11T15:42+0000
2023-12-11T15:42+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
رصد عسكري
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وتبين المشاهد قيام المقاتلة الروسية "سو-34" بالمناورة وتوجيه ضربات مباشرة على الأهداف التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه كراسني ليمان، باستخدام قنابل شديدة الانفجار.وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن القوات المسلحة الروسية دمرت مستودعين للأسلحة الأوكرانية، في منطقة تشيرنوباييفكا في مقاطعة خيرسون.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال، وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.
https://sputnikarabic.ae/20231211/غارات-روسية-تدمر-اللواء-67-الميكانيكي-الأوكراني-في-منطقة-غابات-سيريبريانسكي-1083978425.html
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, العالم, رصد عسكري
بمناورة سريعة... "سو-34" الروسية تستهدف تجمعات المسلحين الأوكرانيين في كراسني ليمان... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، لقطات تظهر قيام مقاتلة روسية من طراز "سو-34" بتوجيه ضربات دقيقة على تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية.
وتبين المشاهد قيام المقاتلة الروسية "سو-34" بالمناورة وتوجيه ضربات مباشرة على الأهداف التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه كراسني ليمان، باستخدام قنابل شديدة الانفجار.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن القوات المسلحة الروسية دمرت مستودعين للأسلحة الأوكرانية، في منطقة تشيرنوباييفكا في مقاطعة خيرسون.
وجاء في بيان الدفاع الروسية: "تم استهداف مستودعين للأسلحة في منطقة قرية تشيرنوباييفكا، في مقاطعة خيرسون، بالإضافة إلى القوى العاملة والمعدات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية في 107 مناطق".
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف
لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية
، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
وبعد أكثر من عام على بدء العملية
، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال، وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.