https://sputnikarabic.ae/20231211/بوتين-يشارك-في-مراسم-رفع-العلم-على-غواصتين-نوويتين-فيديو-1083982030.html
بوتين يشارك في مراسم رفع العلم على غواصتين نوويتين... فيديو
بوتين يشارك في مراسم رفع العلم على غواصتين نوويتين... فيديو
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن حاملتي الصواريخ "الإمبراطور ألكسندر الثالث" و"كراسنويارسك" ستدخلان قريبا الخدمة ضمن أسطول المحيط الهادئ. 11.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-11T13:01+0000
2023-12-11T13:01+0000
2023-12-11T13:01+0000
رصد عسكري
روسيا
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وقال بوتين في مراسم رفع العلم الروسي على الغواصتين النوويتين "كراسنويارسك" و"الإمبراطور ألكسندر الثالث": "قريباً ستبدأ حاملتا الصواريخ الغواصتان "الإمبراطور ألكسندر الثالث" و"كراسنويارسك" في الخدمة ضمن أسطول المحيط الهادئ".بدأ تطوير الغواصة النووية "كراسنويارسك"، في 27 يوليو/تموز 2014، وتم إخراجها من المرفأ في 30 يوليو 2021. تنتمي إلى الجيل الرابع من الغواصات، التي تعمل بالطاقة النووية. هذه هي الغواصة الثانية في سلسلة الغواصات النووية المتعددة الأغراض من مشروع "ياسن-إم". تتمتع هذه الغواصة بميزات تطوير جديدة بشكل أساسي. تم تحسين قاعدة عناصر أنظمة الأسلحة الإلكترونية الراديوية وتحديث المعدات والمواد.وتعد الغواصة النووية "الإمبراطور ألكسندر الثالث" الغواصة الثالثة من مشروع "بوري-أ". وتنتمي أيضًا إلى الجيل الرابع من الغواصات، التي تعمل بالطاقة النووية. بدأ تطويرها في 18 ديسمبر/كانون الأول 2015، وجرى إخراجها من المرفأ في 29 ديسمبر 2022. وتم تجهيز الغواصة بمجمعات حديثة لأسلحة الصواريخ والطوربيد والملاحة والهندسة الراديوية والأسلحة الصوتية المائية، وتتميز بقدرة عالية على المناورة والتخفي الصوتي.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, روسيا
بوتين يشارك في مراسم رفع العلم على غواصتين نوويتين... فيديو
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن حاملتي الصواريخ "الإمبراطور ألكسندر الثالث" و"كراسنويارسك" ستدخلان قريبا الخدمة ضمن أسطول المحيط الهادئ.
وقال بوتين في مراسم رفع العلم الروسي على الغواصتين النوويتين "كراسنويارسك" و"الإمبراطور ألكسندر الثالث": "قريباً ستبدأ حاملتا الصواريخ الغواصتان "الإمبراطور ألكسندر الثالث" و"كراسنويارسك" في الخدمة ضمن أسطول المحيط الهادئ".
بدأ تطوير الغواصة النووية "كراسنويارسك"، في 27 يوليو/تموز 2014، وتم إخراجها من المرفأ في 30 يوليو 2021. تنتمي إلى الجيل الرابع من الغواصات، التي تعمل بالطاقة النووية. هذه هي الغواصة الثانية في سلسلة الغواصات النووية المتعددة الأغراض من مشروع "ياسن-إم". تتمتع هذه الغواصة بميزات تطوير جديدة بشكل أساسي. تم تحسين قاعدة عناصر أنظمة الأسلحة الإلكترونية الراديوية وتحديث المعدات والمواد.
وتعد الغواصة النووية "الإمبراطور ألكسندر الثالث" الغواصة الثالثة من مشروع "بوري-أ". وتنتمي أيضًا إلى الجيل الرابع من الغواصات، التي تعمل بالطاقة النووية. بدأ تطويرها في 18 ديسمبر/كانون الأول 2015، وجرى إخراجها من المرفأ في 29 ديسمبر 2022. وتم تجهيز الغواصة بمجمعات حديثة لأسلحة الصواريخ والطوربيد والملاحة والهندسة الراديوية والأسلحة الصوتية المائية، وتتميز بقدرة عالية على المناورة والتخفي الصوتي.