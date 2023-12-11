تغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى.. مقتل 22 فلسطينيا في قصف إسرائيلي وسط غزة.. فيديو وصور

قتل 22 فلسطينيا، مساء الأحد، في قصف إسرائيلي استهدف مربعا سكنيا في مخيم المغازي وسط قطاع غزة، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".
وأفادت وكالة "وفا"، بأن 22 فلسطينيا بينهم أطفال ونساء، قتلوا إثر غارة لقوات الجيش الإسرائيلي على منازل في مخيم المغازي.
وكان قد قتل 4 فلسطينيين وأصيب آخرون في وقت سابق الأحد، جراء قصف إسرائيلي وسط مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة.
وأكدت وكالة "وفا"، أن مدفعية الجيش الإسرائيلي أطلقت قذائفها صوب منازل المواطنين وسط مدينة خان يونس، ما أدى لمقتل 4 مواطنين، وإصابة العشرات، كما قصفت المدفعية بشكل مكثف الأحياء الشرقية من مدينة غزة، في الوقت الذي تحاول فيه القوات الإسرائيلية مواصلة توغلها البري.
ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1400 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وتخللت المعارك هدنة دامت سبعة أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية في الأول من كانون الأول/ديسمبر الجاري.
وأسفر الهجوم الإسرائيلي على غزة عن سقوط نحو 18 ألف قتيل أغلبهم من الأطفال والنساء وحوالي 50 ألف مصاب.
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00:58 GMT 11.12.2023
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