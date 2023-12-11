https://sputnikarabic.ae/20231211/تغطية-مباشرة-لـ-طوفان-الأقصى-مقتل-22-فلسطينيا-في-قصف-إسرائيلي-وسط-غزة-فيديو-وصور-1083996362.html
تغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى.. مقتل 22 فلسطينيا في قصف إسرائيلي وسط غزة.. فيديو وصور
تغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى.. مقتل 22 فلسطينيا في قصف إسرائيلي وسط غزة.. فيديو وصور
قتل 22 فلسطينيا، مساء الأحد، في قصف إسرائيلي استهدف مربعا سكنيا في مخيم المغازي وسط قطاع غزة، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا". 11.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-11T22:25+0000
2023-12-11T22:25+0000
2023-12-11T22:25+0000
غزة
قطاع غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, новый онлайн для белой редактуры
غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, новый онлайн для белой редактуры
تغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى.. مقتل 22 فلسطينيا في قصف إسرائيلي وسط غزة.. فيديو وصور
يتبع
قتل 22 فلسطينيا، مساء الأحد، في قصف إسرائيلي استهدف مربعا سكنيا في مخيم المغازي وسط قطاع غزة، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".
وأفادت وكالة "وفا"، بأن 22 فلسطينيا بينهم أطفال ونساء، قتلوا إثر غارة لقوات الجيش الإسرائيلي على منازل في مخيم المغازي.
وكان قد قتل 4 فلسطينيين وأصيب آخرون في وقت سابق الأحد، جراء قصف إسرائيلي
وسط مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة.