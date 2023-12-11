https://sputnikarabic.ae/20231211/جندي-أوكراني-منشق-يقاتل-إلى-الجانب-الروسي-لـ5-ساعات-بعد-تعرضه-لإصابة-1083968339.html

جندي أوكراني منشق يقاتل إلى الجانب الروسي لـ5 ساعات بعد تعرضه لإصابة

جندي أوكراني منشق يقاتل إلى الجانب الروسي لـ5 ساعات بعد تعرضه لإصابة

أصيب أحد حرس الحدود الأوكراني السابق، وهو الآن قائد ملقب بـ"سكاي" من كتيبة "بوغدان خميلنيتسكي" التي تخدم ضمن القوات التكتيكية العملياتية الروسية، أثناء الهجوم... 11.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-11T06:38+0000

2023-12-11T06:38+0000

2023-12-11T06:59+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

رصد عسكري

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ونشر المراسل العسكري، بافيل كوكوشكين، محادثة معه عبر قناته على "تلغرام".يقول "سكاي": "جاءت المهمة، وهي السيطرة على مركز للقوات الأوكرانية، لقد خرجت مع رفاقي وسيطرنا على مركزين، وعندما أدرك الأوكرانيون أنهم فقدوا المركزين، بدأوا بقصفهما بكل ما لديهم، واستخدموا قذائف الهاون والمدفعية البولندية الصامتة "بولكا".وأصيب "سكاي" أثناء القصف، لكن المقاتلين الروس لم يسلموا المراكز، دافع القائد عن الموقع لمدة 5 ساعات أخرى بعد الإصابة، وهو الآن يخضع للعلاج في المستشفى ويريد القتال مرة أخرى.القائد "سكاي" من دونيتسك، ولكن في وقت بداية العملية العسكرية، كان يخدم في قوات الحدود الأوكرانية في ماريوبول. وقال "سكاي": "لقد وقّعت عقدًا (مع قوات الحدود الأوكرانية) في عام 2020 لأنني أردت كسب أموال إضافية فقط".وفي 2 مارس/ آذار 2022، تعرض "سكاي" لإطلاق نار من دبابتين روسيتين وأصيب. وبعد تلقي العلاج في المستشفى، غادر وحدته وعاد إلى منزله في جمهورية دونيتسك، حيث أعرب عن رغبته في الخدمة ضمن القوات المسلحة الروسية. تم فحصه واختباره لمدة عام ونصف، مع أسرى الحرب الأوكرانيين الآخرين في يلينوفكا، وبعد ذلك، عُرض عليه الانضمام إلى كتيبة "بوغدان خميلنيتسكي"، ووافق على الفور."بوغدان خميلنيتسكي" هي كتيبة من المتطوعين تم تشكيلها من أفراد عسكريين سابقين في القوات المسلحة الأوكرانية، ودخلت الخدمة ضمن القوات التكتيكية العملياتية الروسية.يذكر أن مقاتلي هذه الوحدة، المكونة من أفراد عسكريين سابقين من القوات المسلحة الأوكرانية، أدوا القسم في 7 نوفمبر/ تشرين الثاني. وبعد أسبوعين ذهبت المجموعة الأولى من هذه الكتيبة في مهمة قتالية.

https://sputnikarabic.ae/20231211/القوات-الروسية-ترفع-العلم-فوق-ماريينكا-1083967765.html

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