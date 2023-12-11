عربي
Военнослужащий гвардейского мотострелкового полка ЦВО на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231211/جندي-أوكراني-منشق-يقاتل-إلى-الجانب-الروسي-لـ5-ساعات-بعد-تعرضه-لإصابة-1083968339.html
جندي أوكراني منشق يقاتل إلى الجانب الروسي لـ5 ساعات بعد تعرضه لإصابة
جندي أوكراني منشق يقاتل إلى الجانب الروسي لـ5 ساعات بعد تعرضه لإصابة
أصيب أحد حرس الحدود الأوكراني السابق، وهو الآن قائد ملقب بـ"سكاي" من كتيبة "بوغدان خميلنيتسكي" التي تخدم ضمن القوات التكتيكية العملياتية الروسية، أثناء الهجوم... 11.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-11T06:38+0000
2023-12-11T06:59+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0b/0a/1083010451_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_02d0fdcddfd218ccd85f93fcbb8919d4.jpg
ونشر المراسل العسكري، بافيل كوكوشكين، محادثة معه عبر قناته على "تلغرام".يقول "سكاي": "جاءت المهمة، وهي السيطرة على مركز للقوات الأوكرانية، لقد خرجت مع رفاقي وسيطرنا على مركزين، وعندما أدرك الأوكرانيون أنهم فقدوا المركزين، بدأوا بقصفهما بكل ما لديهم، واستخدموا قذائف الهاون والمدفعية البولندية الصامتة "بولكا".وأصيب "سكاي" أثناء القصف، لكن المقاتلين الروس لم يسلموا المراكز، دافع القائد عن الموقع لمدة 5 ساعات أخرى بعد الإصابة، وهو الآن يخضع للعلاج في المستشفى ويريد القتال مرة أخرى.القائد "سكاي" من دونيتسك، ولكن في وقت بداية العملية العسكرية، كان يخدم في قوات الحدود الأوكرانية في ماريوبول. وقال "سكاي": "لقد وقّعت عقدًا (مع قوات الحدود الأوكرانية) في عام 2020 لأنني أردت كسب أموال إضافية فقط".وفي 2 مارس/ آذار 2022، تعرض "سكاي" لإطلاق نار من دبابتين روسيتين وأصيب. وبعد تلقي العلاج في المستشفى، غادر وحدته وعاد إلى منزله في جمهورية دونيتسك، حيث أعرب عن رغبته في الخدمة ضمن القوات المسلحة الروسية. تم فحصه واختباره لمدة عام ونصف، مع أسرى الحرب الأوكرانيين الآخرين في يلينوفكا، وبعد ذلك، عُرض عليه الانضمام إلى كتيبة "بوغدان خميلنيتسكي"، ووافق على الفور."بوغدان خميلنيتسكي" هي كتيبة من المتطوعين تم تشكيلها من أفراد عسكريين سابقين في القوات المسلحة الأوكرانية، ودخلت الخدمة ضمن القوات التكتيكية العملياتية الروسية.يذكر أن مقاتلي هذه الوحدة، المكونة من أفراد عسكريين سابقين من القوات المسلحة الأوكرانية، أدوا القسم في 7 نوفمبر/ تشرين الثاني. وبعد أسبوعين ذهبت المجموعة الأولى من هذه الكتيبة في مهمة قتالية.
https://sputnikarabic.ae/20231211/القوات-الروسية-ترفع-العلم-فوق-ماريينكا-1083967765.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0b/0a/1083010451_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_0785cfb2423c8c9f24b67de1c026275b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
رصد عسكري
رصد عسكري

جندي أوكراني منشق يقاتل إلى الجانب الروسي لـ5 ساعات بعد تعرضه لإصابة

06:38 GMT 11.12.2023 (تم التحديث: 06:59 GMT 11.12.2023)
© Sputnik . Alexey Maishev / الانتقال إلى بنك الصورجنود من القوات المسلحة الروسية في أحد ساحات التدريب في منطقة العملية العسكرية الخاصة
جنود من القوات المسلحة الروسية في أحد ساحات التدريب في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 11.12.2023
© Sputnik . Alexey Maishev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أصيب أحد حرس الحدود الأوكراني السابق، وهو الآن قائد ملقب بـ"سكاي" من كتيبة "بوغدان خميلنيتسكي" التي تخدم ضمن القوات التكتيكية العملياتية الروسية، أثناء الهجوم واستمر في المعركة لمدة خمس ساعات بعد الإصابة.
ونشر المراسل العسكري، بافيل كوكوشكين، محادثة معه عبر قناته على "تلغرام".
يقول "سكاي": "جاءت المهمة، وهي السيطرة على مركز للقوات الأوكرانية، لقد خرجت مع رفاقي وسيطرنا على مركزين، وعندما أدرك الأوكرانيون أنهم فقدوا المركزين، بدأوا بقصفهما بكل ما لديهم، واستخدموا قذائف الهاون والمدفعية البولندية الصامتة "بولكا".
مدفعية القوات المسلحة الروسية تطلق النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية من مدفع هاوتزر مستا-بي في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 11.12.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية ترفع العلم فوق ماريينكا
05:58 GMT
وأصيب "سكاي" أثناء القصف، لكن المقاتلين الروس لم يسلموا المراكز، دافع القائد عن الموقع لمدة 5 ساعات أخرى بعد الإصابة، وهو الآن يخضع للعلاج في المستشفى ويريد القتال مرة أخرى.
القائد "سكاي" من دونيتسك، ولكن في وقت بداية العملية العسكرية، كان يخدم في قوات الحدود الأوكرانية في ماريوبول. وقال "سكاي": "لقد وقّعت عقدًا (مع قوات الحدود الأوكرانية) في عام 2020 لأنني أردت كسب أموال إضافية فقط".
وفي 2 مارس/ آذار 2022، تعرض "سكاي" لإطلاق نار من دبابتين روسيتين وأصيب. وبعد تلقي العلاج في المستشفى، غادر وحدته وعاد إلى منزله في جمهورية دونيتسك، حيث أعرب عن رغبته في الخدمة ضمن القوات المسلحة الروسية. تم فحصه واختباره لمدة عام ونصف، مع أسرى الحرب الأوكرانيين الآخرين في يلينوفكا، وبعد ذلك، عُرض عليه الانضمام إلى كتيبة "بوغدان خميلنيتسكي"، ووافق على الفور.
"بوغدان خميلنيتسكي" هي كتيبة من المتطوعين تم تشكيلها من أفراد عسكريين سابقين في القوات المسلحة الأوكرانية، ودخلت الخدمة ضمن القوات التكتيكية العملياتية الروسية.
يذكر أن مقاتلي هذه الوحدة، المكونة من أفراد عسكريين سابقين من القوات المسلحة الأوكرانية، أدوا القسم في 7 نوفمبر/ تشرين الثاني. وبعد أسبوعين ذهبت المجموعة الأولى من هذه الكتيبة في مهمة قتالية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:39 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى.. مقتل 22 فلسطينيا في قصف إسرائيلي وسط غزة.. فيديو وصور00:57 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала