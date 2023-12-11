https://sputnikarabic.ae/20231211/حزب-الله-يعلن-قصف-8-أهداف-للجيش-الإسرائيلي-في-جنوب-لبنان-1083966554.html
حزب الله" يعلن قصف 8 أهداف للجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان
حزب الله" يعلن قصف 8 أهداف للجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان
أعلن "حزب الله" اللبناني عن ملخص عملياته العسكرية التي استهدف خلالها 8 مواقع للجيش الإسرائيلي، وتجمعاتٍ لجنوده في القطاعين الشرقي والغربي من جنوب لبنان. 11.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-11T02:20+0000
2023-12-11T02:20+0000
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جنوب لبنان - سبوتنيك. وأوضح "حزب الله" في البيان، أنه " استهدف، أمس الأحد، في القطاع الشرقي من جنوب لبنان 4 مواقع للجيش الإسرائيلي، حيث قصف تجمّعاً لجنود الجيش الإسرائيلي بين موقعَي زبدين والرمثا في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة، وتجمعاً آخر في قلعة هونين (قرية هونين اللبنانية المحتلة) بالأسلحة المناسبة، وقصف موقعَي زبدين ورويسات العلم في تلال كفرشوبا ومزارع شبعا اللبنانية المحتلة بصواريخ بركان، ودمر دشمة في موقع العبّاد يتحصّن فيها جنود للجيش الإسرائيلي وأوقع فيهم إصابات مؤكّدة بين قتيل وجريح".وذكرت مصادر من جنوب لبنان لسبوتنيك، إن الجيش الإسرائيلي قصف مساء أمس الأحد بالمدفعية الثقيلة، المنطقة الجنوبية لمدينة الخيام في محيط الشاليهات وتلة الحمامص، كما قصف أطراف بلدة ميس الجبل، على الأطراف الشمالية لبلدة بليدا، بين بلدتي بليدا ومحيبيب، واستهدف خلال فترة الظهيرة أطراف بلدة عيتا الشعب، وحرج بلدة يارون، وأطراف بلدتي الظهيرة ويارين في جنوب لبنان، كما مشط بالرشاشات موقع البياض على الأطراف الشرقية لبلدة بليدا، واستهدف بالمدفعية الأطراف بين بلدتي علما الشعب والناقورة.وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل توترا وتبادلا متقطعا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" منذ بدء المواجهة بين "حماس" وإسرائيل في 7 أكتوبر/ تشرين الأول.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار لبنان, أخبار حزب الله, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العالم العربي
أخبار لبنان, أخبار حزب الله, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العالم العربي
حزب الله" يعلن قصف 8 أهداف للجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان
أعلن "حزب الله" اللبناني عن ملخص عملياته العسكرية التي استهدف خلالها 8 مواقع للجيش الإسرائيلي، وتجمعاتٍ لجنوده في القطاعين الشرقي والغربي من جنوب لبنان.
جنوب لبنان - سبوتنيك. وأوضح "حزب الله" في البيان، أنه " استهدف، أمس الأحد، في القطاع الشرقي من جنوب لبنان 4 مواقع للجيش الإسرائيلي، حيث قصف تجمّعاً لجنود الجيش الإسرائيلي
بين موقعَي زبدين والرمثا في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة، وتجمعاً آخر في قلعة هونين (قرية هونين اللبنانية المحتلة) بالأسلحة المناسبة، وقصف موقعَي زبدين ورويسات العلم في تلال كفرشوبا ومزارع شبعا اللبنانية المحتلة بصواريخ بركان، ودمر دشمة في موقع العبّاد يتحصّن فيها جنود للجيش الإسرائيلي وأوقع فيهم إصابات مؤكّدة بين قتيل وجريح".
ولفت إلى أنه" قصف، أيضا، 3 أهداف للجيش الإسرائيلي في القطاع الغربي من جنوب لبنان، حيث استهدف جل العلام، وموقع بركة ريشا بصواريخ بركان وأصابه إصابةً مباشرة، كما شنّ هجوماً جوّيٍّ بطائرات مسيّرة انقضاضية على مقر قيادة مُستحدَث للجيش الإسرائيلي في القطاع الغربي جنوب ثكنة يعرا وإصابة أهدافها بدقّة وإيقاع عددٍ من الإصابات في صفوف جنوده".
وذكرت مصادر من جنوب لبنان لسبوتنيك، إن الجيش الإسرائيلي قصف مساء أمس الأحد بالمدفعية الثقيلة، المنطقة الجنوبية لمدينة الخيام في محيط الشاليهات وتلة الحمامص، كما قصف أطراف بلدة ميس الجبل، على الأطراف الشمالية لبلدة بليدا، بين بلدتي بليدا ومحيبيب، واستهدف خلال فترة الظهيرة أطراف بلدة عيتا الشعب، وحرج بلدة يارون، وأطراف بلدتي الظهيرة ويارين في جنوب لبنان، كما مشط بالرشاشات موقع البياض على الأطراف الشرقية لبلدة بليدا، واستهدف بالمدفعية الأطراف بين بلدتي علما الشعب والناقورة.
وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل توترا وتبادلا متقطعا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" منذ بدء المواجهة بين "حماس" وإسرائيل في 7 أكتوبر/ تشرين الأول.