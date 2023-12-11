https://sputnikarabic.ae/20231211/خبير-الأمور-تتجه-اليوم-نحو-التصعيد-والتدخل-الروسي-هو-الذي-سيغير-المعادلة-1083983866.html

خبير: الأمور تتجه اليوم نحو التصعيد والتدخل الروسي هو الذي سيغير المعادلة

خبير: الأمور تتجه اليوم نحو التصعيد والتدخل الروسي هو الذي سيغير المعادلة

نناقش في هذه الحلقة من برنامج "بلا قيود" على أثير "راديو سبوتنيك"، أهم الملفات في الساحتين العربية والدولية مع خبراء في السياسة والاقتصاد. 11.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-11T14:16+0000

2023-12-11T14:16+0000

2023-12-11T14:16+0000

راديو

بلا قيود

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0c/0b/1083983634_28:0:1272:700_1920x0_80_0_0_272875364f0d131fdbcd1b808ab88672.png

خبير: الأمور تتجه اليوم نحو التصعيد والتدخّل الروسي هو الذي سيغيّر المعادلة خبير: الأمور تتجه اليوم نحو التصعيد والتدخّل الروسي هو الذي سيغيّر المعادلة

الرئيس بوتين يؤكد استعداد روسيا للمساعدة فى تهدئة الوضع وتخفيف معاناة المدنيين. وبنيامين نتنياهو مستاء من مواقف موسكو ضد تل أبيب في الأمم المتحدة، و"التعاون الخطير" بين روسيا وإيران. حول هذا الموضوع تحدث الباحث والكاتب السياسي الفلسطيني الأستاذ نضال عيسى:وزير الخارجية القطري يصرح بأن الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة قد أظهرت حجم الفجوة بين الشرق والغرب. عن هذا تحدث الخبير في العلوم السياسية ورئيس كلية المقدسي الدكتور أمجد شهاب:استياء السيناتور الأمريكي بيرني ساندرز من استخدام الولايات المتحدة حق النقض لمنع قرار الأمم المتحدة وقف إطلاق النار في قطاع غزة. علّق على تصريحات ساندرس الخبير في الشأن الإسرائيلي، الاستاذ إيهاب جبارين، قائلا:الولايات المتحدة لديها نحو المليار دولار فقط من التمويل المتبقي لتجديد مخزونها من الأسلحة والذخيرة. حول هذا الموضوع تحدّث الخبير في العلاقات الدولية، الدكتور بهاء محمود، قائلا:توقعات بانسحاب الولايات المتحدة من حلف شمال الأطلسي في حال فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية القادمة. حول هذا الموضوع تحدّث لبرنامجنا الخبير بالشؤون الأمريكية، الكاتب والصحفي السوري الأمريكي الاستاذ ستيفن صهيوني، حيث قال:هل ستتمكن مجموعة بريكس من إنشاء نظام اقتصادي جديد؟ ناقشنا هذا الموضوع مع الخبير الاقتصادي الأستاذ الجامعي البرفسور مراد الكواشي، حيث قال:التفاصيل في الملف الصوتي...

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

محمد جمعة https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/02/1053479841_0:0:1300:1300_100x100_80_0_0_71613a268900705e949b78b565b5fb9e.jpg

محمد جمعة https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/02/1053479841_0:0:1300:1300_100x100_80_0_0_71613a268900705e949b78b565b5fb9e.jpg

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

محمد جمعة https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/02/1053479841_0:0:1300:1300_100x100_80_0_0_71613a268900705e949b78b565b5fb9e.jpg

بلا قيود, аудио