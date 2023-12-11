https://sputnikarabic.ae/20231211/خبير-الأمور-تتجه-اليوم-نحو-التصعيد-والتدخل-الروسي-هو-الذي-سيغير-المعادلة-1083983866.html
خبير: الأمور تتجه اليوم نحو التصعيد والتدخل الروسي هو الذي سيغير المعادلة
خبير: الأمور تتجه اليوم نحو التصعيد والتدخل الروسي هو الذي سيغير المعادلة
نناقش في هذه الحلقة من برنامج "بلا قيود" على أثير "راديو سبوتنيك"، أهم الملفات في الساحتين العربية والدولية مع خبراء في السياسة والاقتصاد. 11.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-11T14:16+0000
2023-12-11T14:16+0000
2023-12-11T14:16+0000
راديو
بلا قيود
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خبير: الأمور تتجه اليوم نحو التصعيد والتدخّل الروسي هو الذي سيغيّر المعادلة
خبير: الأمور تتجه اليوم نحو التصعيد والتدخّل الروسي هو الذي سيغيّر المعادلة
الرئيس بوتين يؤكد استعداد روسيا للمساعدة فى تهدئة الوضع وتخفيف معاناة المدنيين. وبنيامين نتنياهو مستاء من مواقف موسكو ضد تل أبيب في الأمم المتحدة، و"التعاون الخطير" بين روسيا وإيران. حول هذا الموضوع تحدث الباحث والكاتب السياسي الفلسطيني الأستاذ نضال عيسى:وزير الخارجية القطري يصرح بأن الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة قد أظهرت حجم الفجوة بين الشرق والغرب. عن هذا تحدث الخبير في العلوم السياسية ورئيس كلية المقدسي الدكتور أمجد شهاب:استياء السيناتور الأمريكي بيرني ساندرز من استخدام الولايات المتحدة حق النقض لمنع قرار الأمم المتحدة وقف إطلاق النار في قطاع غزة. علّق على تصريحات ساندرس الخبير في الشأن الإسرائيلي، الاستاذ إيهاب جبارين، قائلا:الولايات المتحدة لديها نحو المليار دولار فقط من التمويل المتبقي لتجديد مخزونها من الأسلحة والذخيرة. حول هذا الموضوع تحدّث الخبير في العلاقات الدولية، الدكتور بهاء محمود، قائلا:توقعات بانسحاب الولايات المتحدة من حلف شمال الأطلسي في حال فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية القادمة. حول هذا الموضوع تحدّث لبرنامجنا الخبير بالشؤون الأمريكية، الكاتب والصحفي السوري الأمريكي الاستاذ ستيفن صهيوني، حيث قال:هل ستتمكن مجموعة بريكس من إنشاء نظام اقتصادي جديد؟ ناقشنا هذا الموضوع مع الخبير الاقتصادي الأستاذ الجامعي البرفسور مراد الكواشي، حيث قال:التفاصيل في الملف الصوتي...
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
2023
محمد جمعة
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محمد جمعة
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/02/1053479841_0:0:1300:1300_100x100_80_0_0_71613a268900705e949b78b565b5fb9e.jpg
الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
محمد جمعة
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/02/1053479841_0:0:1300:1300_100x100_80_0_0_71613a268900705e949b78b565b5fb9e.jpg
بلا قيود, аудио
خبير: الأمور تتجه اليوم نحو التصعيد والتدخل الروسي هو الذي سيغير المعادلة
محمد جمعة
معد ومقدم برنامج في إذاعة "سبوتنيك"
ناديا هلال
معدة ومقدمة برنامج في إذاعة "سبوتنيك"
نناقش في هذه الحلقة من برنامج "بلا قيود" على أثير "راديو سبوتنيك"، أهم الملفات في الساحتين العربية والدولية مع خبراء في السياسة والاقتصاد.
الرئيس بوتين يؤكد استعداد روسيا للمساعدة فى تهدئة الوضع وتخفيف معاناة المدنيين. وبنيامين نتنياهو مستاء من مواقف موسكو ضد تل أبيب في الأمم المتحدة، و"التعاون الخطير" بين روسيا وإيران. حول هذا الموضوع تحدث الباحث والكاتب السياسي الفلسطيني الأستاذ نضال عيسى:
"الموقف الأمريكي هو موقف إجرامي، بينما الموقف الروسي هو موقف مشرّف كان متميّزاً حتى على الدول العربية. الحرب على غزة كان لها هدفين – تحرير الرهائن والقضاء على حماس. إسرائيل لم تحقق هذين الهدفين، بل قامت فقط بالتدمير وقتل المدنيين. الأمور تتجه اليوم نحو التصعيد والتدخّل الروسي هو الذي سيغيّر المعادلة".
وزير الخارجية القطري يصرح بأن الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة قد أظهرت حجم الفجوة بين الشرق والغرب. عن هذا تحدث الخبير في العلوم السياسية ورئيس كلية المقدسي الدكتور أمجد شهاب:
"العالم يقوده قطب أوحد وكل من يتحالف مع هذا القطب يتم التعامل معه كجزء أساسي من الحضارة الغربية، وكل من يختلف معه لا قيمة له. لا توجد مشكلة بين المسيحيين والمسلمين حيث أغلب المتظاهرين في الغرب لدعم القضية الفلسطينية هم من المسيحيين".
استياء السيناتور الأمريكي بيرني ساندرز من استخدام الولايات المتحدة حق النقض لمنع قرار الأمم المتحدة وقف إطلاق النار في قطاع غزة. علّق على تصريحات ساندرس الخبير في الشأن الإسرائيلي، الاستاذ إيهاب جبارين، قائلا:
"واشنطن تقوم بإمدادات لوجستية لتل أبيب. الضغط الأخير ضد واشنطن لم يُستخدم بعد. خسرت إسرائيل الكثير من الرأي العالمي".
الولايات المتحدة لديها نحو المليار دولار فقط من التمويل المتبقي لتجديد مخزونها من الأسلحة والذخيرة. حول هذا الموضوع تحدّث الخبير في العلاقات الدولية، الدكتور بهاء محمود، قائلا:
"حتى هذه اللحظة تُدفَع المليارات لأوكرانيا ولا توجد نتائج في الحرب، وكأنّ هذا الدعم يذهب لبنوك أوكرانيا فقط. زيلينسكي لا يليق به أن يقود دولة وكأنه لا يعرف الفرق بين المسلسل والواقع، وهو يعيش الدراما التي كان بطلها".
توقعات بانسحاب الولايات المتحدة من حلف شمال الأطلسي في حال فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية القادمة. حول هذا الموضوع تحدّث لبرنامجنا الخبير بالشؤون الأمريكية، الكاتب والصحفي السوري الأمريكي الاستاذ ستيفن صهيوني، حيث قال:
"بايدن أسهمه منخفضة جدأ ولن يكون الرئيس القادم. ترامب هو المرشّح الأبرز وسيعمل على سحب أمريكا من الحلف شمال الأطلسي. هناك عداوة كبيرة بين ترامب وزيلينسكي".
هل ستتمكن مجموعة بريكس من إنشاء نظام اقتصادي جديد؟ ناقشنا هذا الموضوع مع الخبير الاقتصادي الأستاذ الجامعي البرفسور مراد الكواشي، حيث قال:
"هناك دول مثل الصين، روسيا، أمريكا اللاتينية وبعض الدول العربية تتوطّد علاقاتها اقتصاديا. هناك تراجع لهيمنة الدولار والمؤسسات المالية الدولية على غرار صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. بنك البريكس يمكن أن يحل مكان البنك الدولي تدريجياً".
التفاصيل في الملف الصوتي...