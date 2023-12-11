https://sputnikarabic.ae/20231211/خبير-نحن-أمام-استراتيجية-أمريكية-جديدة-تتمثل-بالسيطرة-على-سواحل-العالم-1083984758.html
خبير: نحن أمام استراتيجية أمريكية جديدة تتمثل بالسيطرة على سواحل العالم
خبير: نحن أمام استراتيجية أمريكية جديدة تتمثل بالسيطرة على سواحل العالم
ناقشنا في حلقة اليوم من "شؤون عسكرية" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك" في موسكو، مواضيع مهمة مع خبراء عسكريين ومختصين بالعلاقات الدولية. 11.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-11T14:20+0000
2023-12-11T14:20+0000
2023-12-11T14:20+0000
راديو
شؤون عسكرية
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خبير: نحن أمام استراتيجية أمريكية جديدة تتمثل بالسيطرة على سواحل العالم
خبير: نحن أمام استراتيجية أمريكية جديدة تتمثل بالسيطرة على سواحل العالم
تشكل المنطقة الحدودية التي تقع بين النيجر وبوركينا فاسو ومالي ملاذا للجهاديين وقاعدة انطلاق لهم لشن هجماتهم في هذه الدول الثلاث، وقد توسع نفوذ تنظيم داعش الإرهابي هناك بسبب ضعف قدرات الجيش في هذه البلدان نتيجة الانقلابات. ويشار إلى أن الإمكانات الأمنية لدول الساحل قد ضعفت بشكل حاد بعد انسحاب القوات الفرنسية، وكذلك بسبب إغلاق مهمة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في مالي. وبحسب الخبراء، فإن الأولوية الجديدة لتنظيم داعش في المناطق التي يسيطر عليها، ستكون السيطرة المحلية وتجنيد أعضاء جدد في التنظيم. حول هذا الموضوع، تحدث لشؤون عسكرية الكاتب والباحث الاستراتيجي والخبير في شؤون الجماعات المسلحة، الدكتور حسام شعيب:التفاصيل في الملف الصوتي...
سبوتنيك عربي
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2023
محمد جمعة
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محمد جمعة
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
محمد جمعة
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/02/1053479841_0:0:1300:1300_100x100_80_0_0_71613a268900705e949b78b565b5fb9e.jpg
شؤون عسكرية, аудио
خبير: نحن أمام استراتيجية أمريكية جديدة تتمثل بالسيطرة على سواحل العالم
محمد جمعة
معد ومقدم برنامج في إذاعة "سبوتنيك"
ناقشنا في حلقة اليوم من "شؤون عسكرية" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك" في موسكو، مواضيع مهمة مع خبراء عسكريين ومختصين بالعلاقات الدولية.
تشكل المنطقة الحدودية التي تقع بين النيجر وبوركينا فاسو ومالي ملاذا للجهاديين وقاعدة انطلاق لهم لشن هجماتهم في هذه الدول الثلاث، وقد توسع نفوذ تنظيم داعش الإرهابي هناك بسبب ضعف قدرات الجيش في هذه البلدان نتيجة الانقلابات. ويشار إلى أن الإمكانات الأمنية لدول الساحل قد ضعفت بشكل حاد بعد انسحاب القوات الفرنسية، وكذلك بسبب إغلاق مهمة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في مالي.
وبحسب الخبراء، فإن الأولوية الجديدة لتنظيم داعش في المناطق التي يسيطر عليها، ستكون السيطرة المحلية وتجنيد أعضاء جدد في التنظيم. حول هذا الموضوع، تحدث لشؤون عسكرية الكاتب والباحث الاستراتيجي والخبير في شؤون الجماعات المسلحة، الدكتور حسام شعيب:
"نحن أمام معركة جديدة في مشهد جديد، أي السيناريو الثالث بالاستراتيجية الأمريكية التي تتمثل بالسيطرة على سواحل العالم، لاسيما عندما نتحدث عن بحر الصين والبحر الأسود وعن السواحل الأفريقية، حيث تنظر الولايات المتحدة إلى هذه السواحل بأنها بالغة الأهمية وأيضا غاية في تحصيل المصالح وتحصين الأمن القومي الأمريكي طبعا هذا مصطلح واهٍ لأن أمن أمريكا يجب أن يكون على أراضيها وليس على أراضي غيرها. الآن تنظيم داعش بعد أن تلاشت ولايته على سوريا والعراق بدأ يفكر فعليا في الانتقال إلى أماكن جديدة في أفريقيا تحديدا، الرخوة أمنيا واجتماعيا وسياسيا وعسكريا، ما يهيئ لانتشار التنظيم ومن ثم وجود ذرائع لتواجد القوات الأمريكية، أو نزاعات بين أمريكا وبعض الدول الأخرى وهو الأهم".
التفاصيل في الملف الصوتي...