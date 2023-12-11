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https://sputnikarabic.ae/20231211/دراسة-تدق-ناقوس-الخطر-أكثر-من-ثلث-النساء-حول-العالم-يعانين-بعد-الولادة-من-مشاكل-صحية-دائمة-1083977144.html
دراسة تدق ناقوس الخطر: أكثر من ثلث النساء حول العالم يعانين بعد الولادة من مشاكل صحية دائمة
دراسة تدق ناقوس الخطر: أكثر من ثلث النساء حول العالم يعانين بعد الولادة من مشاكل صحية دائمة
توصلت دراسة جديدة إلى أن أكثر من 40 مليون امرأة، تعاني سنويا من مشكلات صحية يلازمهن مدى الحياة بعد الولادة، والتي يتم تجاهلها.‏ 11.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-11T11:16+0000
2023-12-11T11:16+0000
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وأظهر التحليل الشامل لصحة الأم في جميع أنحاء العالم، وجود عبء كبير للغاية من المشاكل الصحية طويلة الأمد بعد الولادة، والتي تستمر لأشهر وحتى سنوات، وأن واحدة من كل 3 أمهات جدد في جميع أنحاء العالم تتأثر بتلك الحالات الطبية.وظهرت النتائج الجديدة، من سلسلة نشرت في مجلة "لانسيت" للصحة العالمية والطب السريري، بدعم من برنامج الأمم المتحدة الخاص المعني بالإنجاب البشري، ومنظمة الصحة العالمية، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.وكشفت الدراسة عن العبء الكبير لظروف ما بعد الولادة التي تستمر خلال الأشهر أو حتى السنوات بعد الولادة، والتي تشمل آلام أسفل الظهر التي تؤثر على 32% من النساء، وسلس البول (8-31%)، والقلق (9-24%)، والاكتئاب (11-17%)، والخوف من الولادة (6-15%)، والعقم الثانوي (11%).وفي مراجعة للوثائق التي تمتد لأكثر من عقد من الزمن، لم يعثر باحثو الدراسة على أي مبادئ توجيهية حديثة عالية الجودة لدعم العلاج الفعال لـ 40% من 32 حالة ذات أولوية، فضلا عن أنهم لم يعثروا على مبدأ توجيهي واحد عالي الجودة من دولة منخفضة أو متوسطة الدخل.كما حذر الباحثون من أن فجوات البيانات كانت كبيرة، ولم تكن هناك دراسات تمثيلية على المستوى الوطني أو عالمية، لأي من الحالات التي تم تحديدها من خلال البحث.وتنصح السلسلة الأوسع المتعلقة بصحة الأم في الفترة المحيطة بالولادة وما بعدها، بإيلاء اهتمام أكبر بصحة النساء والفتيات على المدى الطويل، قبل الحمل وبعده.وتؤكد الدراسة أن عدم الاهتمام بمثل هذه القضايا الأساسية، يساعد في تفسير سبب فشل 121 دولة من أصل 185 دولة في تحقيق تقدم ملحوظ في الحد من وفيات الأمهات، على مدى العشرين عاما الماضية.وفي هذا السياق، شددت مديرة الصحة الجنسية والإنجابية والأبحاث في منظمة الصحة العالمية، البروفيسور باسكال ألوتي، أن النساء "يحتجن طوال حياتهن وبعد مرحلة الأمومة، إلى الوصول إلى مجموعة من الخدمات من مقدمي الرعاية الصحية، الذين يستمعون إلى اهتماماتهن ويلبون احتياجاتهن، حتى لا يبقين على قيد الحياة بعد الولادة فحسب، بل يمكنهن التمتع بصحة جيدة ونوعية الحياة".
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الصحة, علوم, منوعات, الأخبار
الصحة, علوم, منوعات, الأخبار

دراسة تدق ناقوس الخطر: أكثر من ثلث النساء حول العالم يعانين بعد الولادة من مشاكل صحية دائمة

11:16 GMT 11.12.2023
© AFP 2023 / LOIC VENANCEامرأة حامل
امرأة حامل - سبوتنيك عربي, 1920, 11.12.2023
امرأة حامل
© AFP 2023 / LOIC VENANCE
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توصلت دراسة جديدة إلى أن أكثر من 40 مليون امرأة، تعاني سنويا من مشكلات صحية يلازمهن مدى الحياة بعد الولادة، والتي يتم تجاهلها.‏
وأظهر التحليل الشامل لصحة الأم في جميع أنحاء العالم، وجود عبء كبير للغاية من المشاكل الصحية طويلة الأمد بعد الولادة، والتي تستمر لأشهر وحتى سنوات، وأن واحدة من كل 3 أمهات جدد في جميع أنحاء العالم تتأثر بتلك الحالات الطبية.
وظهرت النتائج الجديدة، من سلسلة نشرت في مجلة "لانسيت" للصحة العالمية والطب السريري، بدعم من برنامج الأمم المتحدة الخاص المعني بالإنجاب البشري، ومنظمة الصحة العالمية، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
وكشفت الدراسة عن العبء الكبير لظروف ما بعد الولادة التي تستمر خلال الأشهر أو حتى السنوات بعد الولادة، والتي تشمل آلام أسفل الظهر التي تؤثر على 32% من النساء، وسلس البول (8-31%)، والقلق (9-24%)، والاكتئاب (11-17%)، والخوف من الولادة (6-15%)، والعقم الثانوي (11%).
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وفي مراجعة للوثائق التي تمتد لأكثر من عقد من الزمن، لم يعثر باحثو الدراسة على أي مبادئ توجيهية حديثة عالية الجودة لدعم العلاج الفعال لـ 40% من 32 حالة ذات أولوية، فضلا عن أنهم لم يعثروا على مبدأ توجيهي واحد عالي الجودة من دولة منخفضة أو متوسطة الدخل.
كما حذر الباحثون من أن فجوات البيانات كانت كبيرة، ولم تكن هناك دراسات تمثيلية على المستوى الوطني أو عالمية، لأي من الحالات التي تم تحديدها من خلال البحث.
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وأشاروا إلى أن "البيانات المتاحة تقتصر إلى حد كبير على الدول الأكثر ثراء، وأن رقم 40 مليون امرأة قد يقلل من العبء العالمي الموجود فعليا، في الوقت الذي تلد فيه قرابة 140 مليون امرأة سنويا".
وتنصح السلسلة الأوسع المتعلقة بصحة الأم في الفترة المحيطة بالولادة وما بعدها، بإيلاء اهتمام أكبر بصحة النساء والفتيات على المدى الطويل، قبل الحمل وبعده.
وتؤكد الدراسة أن عدم الاهتمام بمثل هذه القضايا الأساسية، يساعد في تفسير سبب فشل 121 دولة من أصل 185 دولة في تحقيق تقدم ملحوظ في الحد من وفيات الأمهات، على مدى العشرين عاما الماضية.
وفي هذا السياق، شددت مديرة الصحة الجنسية والإنجابية والأبحاث في منظمة الصحة العالمية، البروفيسور باسكال ألوتي، أن النساء "يحتجن طوال حياتهن وبعد مرحلة الأمومة، إلى الوصول إلى مجموعة من الخدمات من مقدمي الرعاية الصحية، الذين يستمعون إلى اهتماماتهن ويلبون احتياجاتهن، حتى لا يبقين على قيد الحياة بعد الولادة فحسب، بل يمكنهن التمتع بصحة جيدة ونوعية الحياة".
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