https://sputnikarabic.ae/20231211/زيلينسكي-ينتقد-الكونغرس-الأمريكي-ويتوسل-مجددا-للحصول-على-أسلحة-من-واشنطن-1083996645.html
زيلينسكي ينتقد الكونغرس الأمريكي ويتوسل مجددا للحصول على أسلحة من واشنطن
زيلينسكي ينتقد الكونغرس الأمريكي ويتوسل مجددا للحصول على أسلحة من واشنطن
انتقد فلاديمير زيلينسكي، في أول خطاب علني له خلال زيارته للولايات المتحدة، الكونغرس لتأخيره الموافقة على المزيد من المساعدة لأوكرانيا وبدأ مرة أخرى في استجداء... 11.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-11T23:36+0000
2023-12-11T23:36+0000
2023-12-11T23:36+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
زيلينسكي
الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
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واشنطن - سبوتنيك. وقال زيلينسكي، متحدثا في الأكاديمية العسكرية في واشنطن حول "القضايا التي لم يتم حلها في الكابيتول" بشأن المساعدة العسكرية لنظام كييف: "إنهم (السلطات الروسية) يرون أن أحلامهم تتحقق عندما يرون هذا التأخير والفضائح".وأضاف زيلينسكي إن "أنظمة باتريوت والحرب الإلكترونية والطائرات المسيرة والمقاتلات - كل هذا سيساعد قواتنا على التقدم على الأرض"، مشيرا إلى أن "يمكن الاعتماد على كييف"، في إطار مساع أخيرة لإقناع الكونغرس بتوفير التمويل.وأوضح زيلينسكي أن البيت الأبيض والكونغرس سيتحدثان عن "النتائج التي يمكننا تحقيقها العام المقبل بناءً على إنجازات هذا العام".ومن المقرر أن يلتقي زيلينسكي يوم الثلاثاء بالرئيس الأمريكي جو بايدن ويعقد اجتماعات مع ممثلي الكونغرس، حيث توقف طلب البيت الأبيض للحصول على 60 مليار دولار إضافية لتلبية احتياجات أوكرانيا، بما في ذلك المجال العسكري.وسبق أن طلبت إدارة بايدن من الكونغرس أكثر من 105 مليارات دولار لدعم أوكرانيا وإسرائيل. وقد رفض مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون حتى الآن النظر في هذا الطلب بشكل مشترك، واقترح فصل المساعدات المقدمة لكييف وبعض المواقف الأخرى من أجل إجراء مناقشة منفصلة بشأنها.
https://sputnikarabic.ae/20231201/إعلام-بايدن-يباشر-باستخدام-سلاحه-السري-لدعم-أوكرانيا-1083639926.html
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سبوتنيك عربي
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زيلينسكي, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم
زيلينسكي, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم
زيلينسكي ينتقد الكونغرس الأمريكي ويتوسل مجددا للحصول على أسلحة من واشنطن
انتقد فلاديمير زيلينسكي، في أول خطاب علني له خلال زيارته للولايات المتحدة، الكونغرس لتأخيره الموافقة على المزيد من المساعدة لأوكرانيا وبدأ مرة أخرى في استجداء الأسلحة من واشنطن.
واشنطن - سبوتنيك
. وقال زيلينسكي، متحدثا في الأكاديمية العسكرية في واشنطن حول "القضايا التي لم يتم حلها في الكابيتول" بشأن المساعدة العسكرية لنظام كييف: "إنهم (السلطات الروسية) يرون أن أحلامهم تتحقق عندما يرون هذا التأخير والفضائح".
وأضاف زيلينسكي إن "أنظمة باتريوت والحرب الإلكترونية والطائرات المسيرة والمقاتلات - كل هذا سيساعد قواتنا على التقدم على الأرض"، مشيرا إلى أن "يمكن الاعتماد على كييف"، في إطار مساع أخيرة لإقناع الكونغرس بتوفير التمويل.
وأوضح زيلينسكي أن البيت الأبيض والكونغرس سيتحدثان عن "النتائج التي يمكننا تحقيقها العام المقبل بناءً على إنجازات هذا العام".
ومن المقرر أن يلتقي زيلينسكي يوم الثلاثاء بالرئيس الأمريكي جو بايدن ويعقد اجتماعات مع ممثلي الكونغرس، حيث توقف طلب البيت الأبيض للحصول على 60 مليار دولار إضافية لتلبية احتياجات أوكرانيا، بما في ذلك المجال العسكري.
وسبق أن طلبت إدارة بايدن من الكونغرس أكثر من 105 مليارات دولار لدعم أوكرانيا وإسرائيل
. وقد رفض مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون حتى الآن النظر في هذا الطلب بشكل مشترك، واقترح فصل المساعدات المقدمة لكييف وبعض المواقف الأخرى من أجل إجراء مناقشة منفصلة بشأنها.