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РСЗО БМ-21 Град гвардейского мотострелкового полка ЦВО ведут огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231211/زيلينسكي-ينتقد-الكونغرس-الأمريكي-ويتوسل-مجددا-للحصول-على-أسلحة-من-واشنطن-1083996645.html
زيلينسكي ينتقد الكونغرس الأمريكي ويتوسل مجددا للحصول على أسلحة من واشنطن
زيلينسكي ينتقد الكونغرس الأمريكي ويتوسل مجددا للحصول على أسلحة من واشنطن
انتقد فلاديمير زيلينسكي، في أول خطاب علني له خلال زيارته للولايات المتحدة، الكونغرس لتأخيره الموافقة على المزيد من المساعدة لأوكرانيا وبدأ مرة أخرى في استجداء... 11.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-11T23:36+0000
2023-12-11T23:36+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
زيلينسكي
الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
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واشنطن - سبوتنيك. وقال زيلينسكي، متحدثا في الأكاديمية العسكرية في واشنطن حول "القضايا التي لم يتم حلها في الكابيتول" بشأن المساعدة العسكرية لنظام كييف: "إنهم (السلطات الروسية) يرون أن أحلامهم تتحقق عندما يرون هذا التأخير والفضائح".وأضاف زيلينسكي إن "أنظمة باتريوت والحرب الإلكترونية والطائرات المسيرة والمقاتلات - كل هذا سيساعد قواتنا على التقدم على الأرض"، مشيرا إلى أن "يمكن الاعتماد على كييف"، في إطار مساع أخيرة لإقناع الكونغرس بتوفير التمويل.وأوضح زيلينسكي أن البيت الأبيض والكونغرس سيتحدثان عن "النتائج التي يمكننا تحقيقها العام المقبل بناءً على إنجازات هذا العام".ومن المقرر أن يلتقي زيلينسكي يوم الثلاثاء بالرئيس الأمريكي جو بايدن ويعقد اجتماعات مع ممثلي الكونغرس، حيث توقف طلب البيت الأبيض للحصول على 60 مليار دولار إضافية لتلبية احتياجات أوكرانيا، بما في ذلك المجال العسكري.وسبق أن طلبت إدارة بايدن من الكونغرس أكثر من 105 مليارات دولار لدعم أوكرانيا وإسرائيل. وقد رفض مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون حتى الآن النظر في هذا الطلب بشكل مشترك، واقترح فصل المساعدات المقدمة لكييف وبعض المواقف الأخرى من أجل إجراء مناقشة منفصلة بشأنها.
https://sputnikarabic.ae/20231201/إعلام-بايدن-يباشر-باستخدام-سلاحه-السري-لدعم-أوكرانيا-1083639926.html
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زيلينسكي, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم
زيلينسكي, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم

زيلينسكي ينتقد الكونغرس الأمريكي ويتوسل مجددا للحصول على أسلحة من واشنطن

23:36 GMT 11.12.2023
© AFP 2023 / Genya Savilovالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 11.12.2023
© AFP 2023 / Genya Savilov
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انتقد فلاديمير زيلينسكي، في أول خطاب علني له خلال زيارته للولايات المتحدة، الكونغرس لتأخيره الموافقة على المزيد من المساعدة لأوكرانيا وبدأ مرة أخرى في استجداء الأسلحة من واشنطن.
واشنطن - سبوتنيك. وقال زيلينسكي، متحدثا في الأكاديمية العسكرية في واشنطن حول "القضايا التي لم يتم حلها في الكابيتول" بشأن المساعدة العسكرية لنظام كييف: "إنهم (السلطات الروسية) يرون أن أحلامهم تتحقق عندما يرون هذا التأخير والفضائح".
الرئيس الأمريكي جو بايدن و الرئيس الصيني شي جين بينغ في اجتماع خلال أسبوع قادة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (أبيك) في وودسايد، كاليفورنيا في 15 نوفمبر 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 01.12.2023
إعلام: بايدن "يستعين بصديق" بعد أن فشلت "مساعدة الجمهور" بدعم أوكرانيا
1 ديسمبر, 05:22 GMT
وأضاف زيلينسكي إن "أنظمة باتريوت والحرب الإلكترونية والطائرات المسيرة والمقاتلات - كل هذا سيساعد قواتنا على التقدم على الأرض"، مشيرا إلى أن "يمكن الاعتماد على كييف"، في إطار مساع أخيرة لإقناع الكونغرس بتوفير التمويل.
وأوضح زيلينسكي أن البيت الأبيض والكونغرس سيتحدثان عن "النتائج التي يمكننا تحقيقها العام المقبل بناءً على إنجازات هذا العام".
ومن المقرر أن يلتقي زيلينسكي يوم الثلاثاء بالرئيس الأمريكي جو بايدن ويعقد اجتماعات مع ممثلي الكونغرس، حيث توقف طلب البيت الأبيض للحصول على 60 مليار دولار إضافية لتلبية احتياجات أوكرانيا، بما في ذلك المجال العسكري.
وسبق أن طلبت إدارة بايدن من الكونغرس أكثر من 105 مليارات دولار لدعم أوكرانيا وإسرائيل. وقد رفض مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون حتى الآن النظر في هذا الطلب بشكل مشترك، واقترح فصل المساعدات المقدمة لكييف وبعض المواقف الأخرى من أجل إجراء مناقشة منفصلة بشأنها.
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