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https://sputnikarabic.ae/20231211/سبوتنيك-ترصد-الانتخابات-الرئاسية-المصرية-المطرية-في-القاهرة-صور-وفيديو-1083988615.html
"سبوتنيك" ترصد الانتخابات الرئاسية المصرية بالمطرية في القاهرة.. صور وفيديو
"سبوتنيك" ترصد الانتخابات الرئاسية المصرية بالمطرية في القاهرة.. صور وفيديو
تواجدت "سبوتنيك"، اليوم الاثنين، في منطقة المطرية بالقاهرة، لرصد بعض مظاهر اليوم الثاني ‏للانتخابات الرئاسية المصرية.‏ 11.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-11T15:38+0000
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والتقت "سبوتنيك"، خلال جولتها مع سيدة مقعدة، قدمت إلى لجنتها الانتخابية من أجل الإدلاء بصوتها في الانتخابات الرئاسية المصرية لعام 2024، رغم ظروفها الصحية.وأكدت السيدة في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أنها حضرت من أجل التصويت للرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، مؤكدة أنه "رافع رأس مصر والمصريين"، مشيرة إلى أنه "يتمتع بهيبة وحضور عظيم بأي مكان تواجد فيه".ودعت السيدة لبلدها مصر أن "يبعد عنها كل مكروه، ويغنيها، ويحفظ رئيسها، السيسي".كما التقت "سبوتنيك" بطالب جامعي، عبد الله أحمد، الذي حصل على إجازة مع زملائه، من أجل المشاركة التطوعية في تنظيم الانتخابات الرئاسية المصرية.وقال إنه يحاول مع رفاقه أن يسهلوا على المقترعين عملية الدخول إلى لجانهم الانتخابية، مشيدا بمستوى تنظيم الانتخابات هذه المرة، كما أشار إلى أنهم يتلقون المساعدة من الجهات الرسمية كافة، مثل المباحث العامة، وأمناء الشرطة.وأكد عبد الله أحمد، أن الإقبال على الانتخابات الرئاسية المصرية كان شديدا في يومها الأول، أمس الأحد، كذلك الحال بالنسبة ليومها الثاني.وانطلقت أمس الأحد، الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، داخل مصر، والتي تستمر لمدة 3 أيام، على أن يتم إعلان النتيجة في يوم 18 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، وينافس فيها الرئيس الحالي، عبد الفتاح السيسي، وحازم عمر، وعبد السند يمامة، وفريد زهران.
https://sputnikarabic.ae/20231211/إقبال-شديد-على-مراكز-اقتراع-القاهرة-في-اليوم-الثاني-من-انتخابات-الرئاسة-المصرية-فيديو-وصور-1083980761.html
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حصري, مصر, أخبار مصر الآن, الرئيس عبدالفتاح السيسي, العالم العربي, الأخبار, العالم
حصري, مصر, أخبار مصر الآن, الرئيس عبدالفتاح السيسي, العالم العربي, الأخبار, العالم

"سبوتنيك" ترصد الانتخابات الرئاسية المصرية بالمطرية في القاهرة.. صور وفيديو

15:38 GMT 11.12.2023 (تم التحديث: 09:44 GMT 12.12.2023)
© Sputnik . WAEL MAGDIالانتخابات الرئاسية المصرية 2024، المطرية، القاهرة، 11 ديسمبر/ كانون الأول 2023
الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، المطرية، القاهرة، 11 ديسمبر/ كانون الأول 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.12.2023
© Sputnik . WAEL MAGDI
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حصري
تواجدت "سبوتنيك"، اليوم الاثنين، في منطقة المطرية بالقاهرة، لرصد بعض مظاهر اليوم الثاني ‏للانتخابات الرئاسية المصرية.‏
والتقت "سبوتنيك"، خلال جولتها مع سيدة مقعدة، قدمت إلى لجنتها الانتخابية من أجل الإدلاء بصوتها في الانتخابات الرئاسية المصرية لعام 2024، رغم ظروفها الصحية.
وأكدت السيدة في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أنها حضرت من أجل التصويت للرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، مؤكدة أنه "رافع رأس مصر والمصريين"، مشيرة إلى أنه "يتمتع بهيبة وحضور عظيم بأي مكان تواجد فيه".
ودعت السيدة لبلدها مصر أن "يبعد عنها كل مكروه، ويغنيها، ويحفظ رئيسها، السيسي".
© Sputnik . WAEL MAGDIالانتخابات الرئاسية المصرية 2024، المطرية، القاهرة، 11 ديسمبر/ كانون الأول 2023
الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، المطرية، القاهرة، 11 ديسمبر/ كانون الأول 2023 - سبوتنيك عربي
1/4
© Sputnik . WAEL MAGDI
الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، المطرية، القاهرة، 11 ديسمبر/ كانون الأول 2023
© Sputnik . WAEL MAGDIالانتخابات الرئاسية المصرية 2024، المطرية، القاهرة، 11 ديسمبر/ كانون الأول 2023
الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، المطرية، القاهرة، 11 ديسمبر/ كانون الأول 2023 - سبوتنيك عربي
2/4
© Sputnik . WAEL MAGDI
الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، المطرية، القاهرة، 11 ديسمبر/ كانون الأول 2023
© Sputnik . WAEL MAGDIالانتخابات الرئاسية المصرية 2024، المطرية، القاهرة، 11 ديسمبر/ كانون الأول 2023
الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، المطرية، القاهرة، 11 ديسمبر/ كانون الأول 2023 - سبوتنيك عربي
3/4
© Sputnik . WAEL MAGDI
الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، المطرية، القاهرة، 11 ديسمبر/ كانون الأول 2023
© Sputnik . WAEL MAGDIالانتخابات الرئاسية المصرية 2024، المطرية، القاهرة، 11 ديسمبر/ كانون الأول 2023
الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، المطرية، القاهرة، 11 ديسمبر/ كانون الأول 2023 - سبوتنيك عربي
4/4
© Sputnik . WAEL MAGDI
الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، المطرية، القاهرة، 11 ديسمبر/ كانون الأول 2023
1/4
© Sputnik . WAEL MAGDI
الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، المطرية، القاهرة، 11 ديسمبر/ كانون الأول 2023
2/4
© Sputnik . WAEL MAGDI
الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، المطرية، القاهرة، 11 ديسمبر/ كانون الأول 2023
3/4
© Sputnik . WAEL MAGDI
الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، المطرية، القاهرة، 11 ديسمبر/ كانون الأول 2023
4/4
© Sputnik . WAEL MAGDI
الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، المطرية، القاهرة، 11 ديسمبر/ كانون الأول 2023
كما التقت "سبوتنيك" بطالب جامعي، عبد الله أحمد، الذي حصل على إجازة مع زملائه، من أجل المشاركة التطوعية في تنظيم الانتخابات الرئاسية المصرية.
وقال إنه يحاول مع رفاقه أن يسهلوا على المقترعين عملية الدخول إلى لجانهم الانتخابية، مشيدا بمستوى تنظيم الانتخابات هذه المرة، كما أشار إلى أنهم يتلقون المساعدة من الجهات الرسمية كافة، مثل المباحث العامة، وأمناء الشرطة.
وأكد عبد الله أحمد، أن الإقبال على الانتخابات الرئاسية المصرية كان شديدا في يومها الأول، أمس الأحد، كذلك الحال بالنسبة ليومها الثاني.
إقبال شديد على لجان اقتراع القاهرة في اليوم الثاني من انتخابات الرئاسة المصرية - سبوتنيك عربي, 1920, 11.12.2023
إقبال شديد على مراكز اقتراع القاهرة في اليوم الثاني من انتخابات الرئاسة المصرية... فيديو وصور
أمس, 12:34 GMT
وانطلقت أمس الأحد، الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، داخل مصر، والتي تستمر لمدة 3 أيام، على أن يتم إعلان النتيجة في يوم 18 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، وينافس فيها الرئيس الحالي، عبد الفتاح السيسي، وحازم عمر، وعبد السند يمامة، وفريد زهران.
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