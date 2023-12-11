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https://sputnikarabic.ae/20231211/سرايا-القدس-تكشف-عن-مشاهد-استهداف-عدد-من-الدبابات-الإسرائيلية-فيديو--1083985230.html
"سرايا القدس" تكشف عن مشاهد استهداف عدد من الدبابات الإسرائيلية... فيديو
"سرايا القدس" تكشف عن مشاهد استهداف عدد من الدبابات الإسرائيلية... فيديو
نشرت "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" في فلسطين، مشاهد استهداف لعدد من الدبابات الإسرائيلية في محاور التقدم شرقي غزة. 11.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-11T14:27+0000
2023-12-11T14:46+0000
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وتظهر اللقطات لحظة استهدف عناصر "سرايا القدس" لعدد من الدبابات الإسرائيلية بقذائف "آر بي جي".كما تظهر المشاهد قيام عناصر "سرايا القدس" باستهداف جرافة وذلك عن طريق استهدافها من بين الأبنية المدمرة.وأعلن الجيش الإسرائيلي، صباح يوم 1 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، استئناف العمليات القتالية ضد "حماس" في قطاع غزة، وذلك على خلفية اعتراض صاروخ أطلق من قطاع غزة، الأمر الذي اعتبرته إسرائيل بمثابة خرق للهدنة الإنسانية المؤقتة ووقف للأعمال القتالية ضد القطاع.وحمّلت حركة "حماس" المجتمع الدولي، وفي مقدمته الولايات المتحدة الأمريكية، المسؤولية عن استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.وانتهت الهدنة المعلنة بين إسرائيل والفصائل المسلحة الفلسطينية، والتي استمرت لسبعة أيام، عند الساعة 7:00 من صباح يوم الجمعة 1 ديسمبر الجاري، تخللها إطلاق سراح المئات من المحتجزين والأسرى بين الطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231211/بوغدانوف-يبحث-مع-قادة-فلسطينيين-تفاقم-الصراع-الفلسطيني-الإسرائيلي--1083977940.html
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العالم, أخبار فلسطين اليوم, اسرائيل, طوفان الأقصى
العالم, أخبار فلسطين اليوم, اسرائيل, طوفان الأقصى

"سرايا القدس" تكشف عن مشاهد استهداف عدد من الدبابات الإسرائيلية... فيديو

14:27 GMT 11.12.2023 (تم التحديث: 14:46 GMT 11.12.2023)
© Photo / t.me/sarayapsمشاهد نسرتها "سرايا القدس" تكشف استهداف عدد من الدبابت الإسرائيلية
مشاهد نسرتها سرايا القدس تكشف استهداف عدد من الدبابت الإسرائيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 11.12.2023
© Photo / t.me/sarayaps
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نشرت "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" في فلسطين، مشاهد استهداف لعدد من الدبابات الإسرائيلية في محاور التقدم شرقي غزة.
وتظهر اللقطات لحظة استهدف عناصر "سرايا القدس" لعدد من الدبابات الإسرائيلية بقذائف "آر بي جي".
كما تظهر المشاهد قيام عناصر "سرايا القدس" باستهداف جرافة وذلك عن طريق استهدافها من بين الأبنية المدمرة.
مبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 11.12.2023
بوغدانوف يبحث مع قادة فلسطينيين تفاقم الصراع الفلسطيني الإسرائيلي
11:42 GMT
وأعلن الجيش الإسرائيلي، صباح يوم 1 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، استئناف العمليات القتالية ضد "حماس" في قطاع غزة، وذلك على خلفية اعتراض صاروخ أطلق من قطاع غزة، الأمر الذي اعتبرته إسرائيل بمثابة خرق للهدنة الإنسانية المؤقتة ووقف للأعمال القتالية ضد القطاع.
وحمّلت حركة "حماس" المجتمع الدولي، وفي مقدمته الولايات المتحدة الأمريكية، المسؤولية عن استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
وانتهت الهدنة المعلنة بين إسرائيل والفصائل المسلحة الفلسطينية، والتي استمرت لسبعة أيام، عند الساعة 7:00 من صباح يوم الجمعة 1 ديسمبر الجاري، تخللها إطلاق سراح المئات من المحتجزين والأسرى بين الطرفين.
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