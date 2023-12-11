https://sputnikarabic.ae/20231211/سرقة-سيارتيلامبورغيني-فاخرتين-بطريقة-غريبة-وأمام-أعين-الجميع-فيديو-1083968594.html
سرقة سيارتي"لامبورغيني" فاخرتين بطريقة غريبة وأمام أعين الجميع... فيديو
سرقة سيارتي"لامبورغيني" فاخرتين بطريقة غريبة وأمام أعين الجميع... فيديو
تجري الشرطة في ولاية ماساتشوستس ساوث الأمريكية تحقيقًا بعد سرقة سيارتين رياضيتين فاخرتين من وكالة، نهاية الأسبوع الماضي. 11.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-11T07:03+0000
2023-12-11T07:03+0000
2023-12-11T07:03+0000
مجتمع
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وقالت شرطة نورويل في ماساتشوستس، إن الضباط استجابوا لماكلارين بوسطن، مالك الوكالة، صباح الجمعة، بعد اكتشاف سرقة سيارتين من طراز "لامبورغيني" من ساحة السيارات خلال الليل.وقالت الشرطة إن صور المراقبة تظهر شخصين يصلان إلى الوكالة في الساعات الأولى من "عيد الشكر"، ويركبان سيارتين، ثم يخرجان من المكان في اتجاه الطريق 3.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو
سرقة سيارتي"لامبورغيني" فاخرتين بطريقة غريبة وأمام أعين الجميع... فيديو
تجري الشرطة في ولاية ماساتشوستس ساوث الأمريكية تحقيقًا بعد سرقة سيارتين رياضيتين فاخرتين من وكالة، نهاية الأسبوع الماضي.
وقالت شرطة نورويل في ماساتشوستس، إن الضباط استجابوا لماكلارين بوسطن، مالك الوكالة، صباح الجمعة، بعد اكتشاف سرقة سيارتين من طراز "لامبورغيني" من ساحة السيارات خلال الليل.
وقالت الشرطة إن صور المراقبة تظهر شخصين يصلان إلى الوكالة في الساعات الأولى من "عيد الشكر"، ويركبان سيارتين، ثم يخرجان من المكان في اتجاه الطريق 3.