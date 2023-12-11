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https://sputnikarabic.ae/20231211/سرقة-سيارتيلامبورغيني-فاخرتين-بطريقة-غريبة-وأمام-أعين-الجميع-فيديو-1083968594.html
سرقة سيارتي"لامبورغيني" فاخرتين بطريقة غريبة وأمام أعين الجميع... فيديو
سرقة سيارتي"لامبورغيني" فاخرتين بطريقة غريبة وأمام أعين الجميع... فيديو
تجري الشرطة في ولاية ماساتشوستس ساوث الأمريكية تحقيقًا بعد سرقة سيارتين رياضيتين فاخرتين من وكالة، نهاية الأسبوع الماضي. 11.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-11T07:03+0000
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وقالت شرطة نورويل في ماساتشوستس، إن الضباط استجابوا لماكلارين بوسطن، مالك الوكالة، صباح الجمعة، بعد اكتشاف سرقة سيارتين من طراز "لامبورغيني" من ساحة السيارات خلال الليل.وقالت الشرطة إن صور المراقبة تظهر شخصين يصلان إلى الوكالة في الساعات الأولى من "عيد الشكر"، ويركبان سيارتين، ثم يخرجان من المكان في اتجاه الطريق 3.
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نادي الفيديو
نادي الفيديو

سرقة سيارتي"لامبورغيني" فاخرتين بطريقة غريبة وأمام أعين الجميع... فيديو

07:03 GMT 11.12.2023
© Sputnik . Alexey Vitvitsky / الانتقال إلى بنك الصور سيارة لامبورغيني (Lamborghini) في المعرض الدولي للسيارات في فرانكفورت، ألمانيا 10 سبتمبر 2019
 سيارة لامبورغيني (Lamborghini) في المعرض الدولي للسيارات في فرانكفورت، ألمانيا 10 سبتمبر 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.12.2023
© Sputnik . Alexey Vitvitsky
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تجري الشرطة في ولاية ماساتشوستس ساوث الأمريكية تحقيقًا بعد سرقة سيارتين رياضيتين فاخرتين من وكالة، نهاية الأسبوع الماضي.
وقالت شرطة نورويل في ماساتشوستس، إن الضباط استجابوا لماكلارين بوسطن، مالك الوكالة، صباح الجمعة، بعد اكتشاف سرقة سيارتين من طراز "لامبورغيني" من ساحة السيارات خلال الليل.
وقالت الشرطة إن صور المراقبة تظهر شخصين يصلان إلى الوكالة في الساعات الأولى من "عيد الشكر"، ويركبان سيارتين، ثم يخرجان من المكان في اتجاه الطريق 3.
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