https://sputnikarabic.ae/20231211/طبيب-فلسطيني-يكشف-لـسبوتنيك-معظم-الجرحى-في-غزة-بحاجة-لعمليات-ترميم--1083969055.html

طبيب فلسطيني يكشف لـ"سبوتنيك": معظم الجرحى في غزة بحاجة لعمليات ترميم

طبيب فلسطيني يكشف لـ"سبوتنيك": معظم الجرحى في غزة بحاجة لعمليات ترميم

كشف الطبيب الفلسطيني غسان أبو ستة، المتخصص في الجراحة التجميلية والترميم، أن معظم الجرحى في غزة (البالغ عددهم 48780)، يحتاجون إلى عمليات ترميمية، مشيرا إلى أن... 11.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-11T07:28+0000

2023-12-11T07:28+0000

2023-12-11T07:47+0000

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وفي تصريح خاص لإذاعة "سبوتنيك"، أكد أبو ستة أن من واجبه الدفاع عن المرضى الذين لا يحصلون على العلاج الذي يحتاجونه، "إذ إن صمود القطاع الطبي وتقديم الرعاية الصحية في كل الظروف هو العنوان الأساسي للمقاومة". وأضاف أن تدمير القطاع الصحي هو هدف من أهداف العملية العسكرية التي تنفذها إسرائيل ضد غزة، بغية خلق كارثة إنسانية كبرى تستمر إلى ما بعد انتهاء الحرب. وناشد أبو ستة العالم بالضغط لوقف إطلاق النار والاتفاق على هدنة إنسانية، فضلا عن فتح معبر رفح البري للسماح بدخول قوافل الإغاثة والمساعدات الطبية والغذائية، مؤكدا أنه في حال لم يتدارك المجتمع الدولي عواقب تلك الإبادة التي وافق على حدوثها، فستكون الحرب اللاحقة هي الأخيرة وتقضي على الوجود البشري. وفي وقت سابق، جال الطبيب الفلسطيني، أبو ستة، على عدد من الدول العربية (بيروت محطته الحالية)، بهدف رواية ما حصل معه خلال وجوده في غزة، كشاهد على المجازر التي ترتكبها إسرائيل بحق المدنيين في القطاع.

https://sputnikarabic.ae/20231211/إعلام-بلينكن-أبلغ-إسرائيل-بشكل-غير-رسمي-ضرورة-إنهاء-عملياتها-في-غزة-قبل-العام-الجديد-1083967178.html

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