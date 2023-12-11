https://sputnikarabic.ae/20231211/طبيب-فلسطيني-يكشف-لـسبوتنيك-معظم-الجرحى-في-غزة-بحاجة-لعمليات-ترميم--1083969055.html
طبيب فلسطيني يكشف لـ"سبوتنيك": معظم الجرحى في غزة بحاجة لعمليات ترميم
طبيب فلسطيني يكشف لـ"سبوتنيك": معظم الجرحى في غزة بحاجة لعمليات ترميم
كشف الطبيب الفلسطيني غسان أبو ستة، المتخصص في الجراحة التجميلية والترميم، أن معظم الجرحى في غزة (البالغ عددهم 48780)، يحتاجون إلى عمليات ترميمية، مشيرا إلى أن... 11.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-11T07:28+0000
2023-12-11T07:28+0000
2023-12-11T07:47+0000
العالم العربي
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وفي تصريح خاص لإذاعة "سبوتنيك"، أكد أبو ستة أن من واجبه الدفاع عن المرضى الذين لا يحصلون على العلاج الذي يحتاجونه، "إذ إن صمود القطاع الطبي وتقديم الرعاية الصحية في كل الظروف هو العنوان الأساسي للمقاومة". وأضاف أن تدمير القطاع الصحي هو هدف من أهداف العملية العسكرية التي تنفذها إسرائيل ضد غزة، بغية خلق كارثة إنسانية كبرى تستمر إلى ما بعد انتهاء الحرب. وناشد أبو ستة العالم بالضغط لوقف إطلاق النار والاتفاق على هدنة إنسانية، فضلا عن فتح معبر رفح البري للسماح بدخول قوافل الإغاثة والمساعدات الطبية والغذائية، مؤكدا أنه في حال لم يتدارك المجتمع الدولي عواقب تلك الإبادة التي وافق على حدوثها، فستكون الحرب اللاحقة هي الأخيرة وتقضي على الوجود البشري. وفي وقت سابق، جال الطبيب الفلسطيني، أبو ستة، على عدد من الدول العربية (بيروت محطته الحالية)، بهدف رواية ما حصل معه خلال وجوده في غزة، كشاهد على المجازر التي ترتكبها إسرائيل بحق المدنيين في القطاع.
https://sputnikarabic.ae/20231211/إعلام-بلينكن-أبلغ-إسرائيل-بشكل-غير-رسمي-ضرورة-إنهاء-عملياتها-في-غزة-قبل-العام-الجديد-1083967178.html
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العالم العربي, تقارير سبوتنيك, حصري, طوفان الأقصى
العالم العربي, تقارير سبوتنيك, حصري, طوفان الأقصى
طبيب فلسطيني يكشف لـ"سبوتنيك": معظم الجرحى في غزة بحاجة لعمليات ترميم
07:28 GMT 11.12.2023 (تم التحديث: 07:47 GMT 11.12.2023)
حصري
كشف الطبيب الفلسطيني غسان أبو ستة، المتخصص في الجراحة التجميلية والترميم، أن معظم الجرحى في غزة (البالغ عددهم 48780)، يحتاجون إلى عمليات ترميمية، مشيرا إلى أن القطاع يعاني من كارثة إنسانية.
وفي تصريح خاص لإذاعة "سبوتنيك"، أكد أبو ستة أن من واجبه الدفاع عن المرضى الذين لا يحصلون على العلاج الذي يحتاجونه، "إذ إن صمود القطاع الطبي وتقديم الرعاية الصحية في كل الظروف هو العنوان الأساسي للمقاومة".
وأضاف أن تدمير القطاع الصحي هو هدف من أهداف العملية العسكرية التي تنفذها إسرائيل ضد غزة، بغية خلق كارثة إنسانية كبرى تستمر إلى ما بعد انتهاء الحرب.
وناشد أبو ستة العالم بالضغط لوقف إطلاق النار والاتفاق على هدنة إنسانية، فضلا عن فتح معبر رفح البري للسماح بدخول قوافل الإغاثة والمساعدات الطبية والغذائية، مؤكدا أنه في حال لم يتدارك المجتمع الدولي عواقب تلك الإبادة التي وافق على حدوثها، فستكون الحرب اللاحقة هي الأخيرة وتقضي على الوجود البشري.
وكشف أبو ستة (الذي قضى نحو 43 يوما في غزة، تحت القصف والحصار)، أنه عاش أسوأ مرحلة في القطاع يوم استُهدف المستشفى المعمداني في 17 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إذ اندلع حريق في باحة المستشفى التي سرعان ما امتلأت بالجثث والأشلاء، مضيفا أن القوات الإسرائيلية استخدمت صواريخ ومسيرات وقنابل ثقيلة لاستهداف المدنيين، كما استخدمت القناصة ووجهتها نحو مداخل المستشفيات.
وفي وقت سابق، جال الطبيب الفلسطيني، أبو ستة، على عدد من الدول العربية (بيروت محطته الحالية)، بهدف رواية ما حصل معه خلال وجوده في غزة، كشاهد على المجازر التي ترتكبها إسرائيل بحق المدنيين في القطاع.