https://sputnikarabic.ae/20231211/طهران-توضح-أسباب-إرجاء-الرئيس-الإيراني-زيارته-إلى-تركيا-1083976053.html

طهران توضح أسباب إرجاء الرئيس الإيراني زيارته إلى تركيا

طهران توضح أسباب إرجاء الرئيس الإيراني زيارته إلى تركيا

كشفت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، عن أسباب إرجاء زيارة كان من المقرر أن يجريها ‏الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، إلى تركيا، في أواخر الشهر الماضي.‏ 11.12.2023, سبوتنيك عربي

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وذكرت وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية، أنه كان من المقرر أن يزور رئيسي تركيا يوم الأربعاء الموافق 29 نوفمبر/ تشرين الثاني، إلا أنه تم تأجيلها إلى موعد آخر"، دون إبداء أسباب للتأجيل.وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، في مؤتمر صحفي، أن "هذه الزیارة ألغيت في إطار الاتصال الهاتفي بين رئيسي البلدين، وبسبب الأوضاع التي نشهدها في فلسطين"، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية (إيرنا).وتابع: "تقرر أن تتم هذه الزیارة بعد تواجد الوفدين الإيراني والتركي في مدينة نيويورك الأمريكية، وبالطبع لم تتم الزیارة لأن تأشيرة وزير خارجية إيران لم يتم إصدارها في الوقت المحدد".وأعلن الجيش الإسرائيلي، صباح يوم 1 ديسمبر الجاري، استئناف العمليات القتالية ضد "حماس" في قطاع غزة، وذلك على خلفية اعتراض صاروخ أُطلق من قطاع غزة، الأمر الذي اعتبرته إسرائيل بمثابة خرق للهدنة الإنسانية المؤقتة ووقف للأعمال القتالية ضد القطاع.وحمّلت حركة حماس المجتمع الدولي، وفي مقدمته الولايات المتحدة الأمريكية، المسؤولية عن استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وانتهت الهدنة المعلنة بين إسرائيل والفصائل المسلحة الفلسطينية والتي استمرت لسبعة أيام، عند الساعة 7:00 من صباح يوم الجمعة 1 ديسمبر الجاري، تخللها إطلاق سراح المئات من المحتجزين والأسرى بين الطرفين.

https://sputnikarabic.ae/20231126/تركيا-وإيران-تناقشان-خطوات-التوصل-لوقف-دائم-لإطلاق-النار-في-غزة--1083508187.html

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