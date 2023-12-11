https://sputnikarabic.ae/20231211/طهران-توضح-أسباب-إرجاء-الرئيس-الإيراني-زيارته-إلى-تركيا-1083976053.html
طهران توضح أسباب إرجاء الرئيس الإيراني زيارته إلى تركيا
طهران توضح أسباب إرجاء الرئيس الإيراني زيارته إلى تركيا
كشفت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، عن أسباب إرجاء زيارة كان من المقرر أن يجريها الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، إلى تركيا، في أواخر الشهر الماضي. 11.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-11T10:19+0000
2023-12-11T10:19+0000
2023-12-11T10:19+0000
إيران
أخبار إيران
أخبار تركيا اليوم
العالم
أخبار العالم الآن
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/07/13/1065265047_0:0:3045:1713_1920x0_80_0_0_893a58802dbcfacdc617151df3b4abc0.jpg
وذكرت وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية، أنه كان من المقرر أن يزور رئيسي تركيا يوم الأربعاء الموافق 29 نوفمبر/ تشرين الثاني، إلا أنه تم تأجيلها إلى موعد آخر"، دون إبداء أسباب للتأجيل.وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، في مؤتمر صحفي، أن "هذه الزیارة ألغيت في إطار الاتصال الهاتفي بين رئيسي البلدين، وبسبب الأوضاع التي نشهدها في فلسطين"، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية (إيرنا).وتابع: "تقرر أن تتم هذه الزیارة بعد تواجد الوفدين الإيراني والتركي في مدينة نيويورك الأمريكية، وبالطبع لم تتم الزیارة لأن تأشيرة وزير خارجية إيران لم يتم إصدارها في الوقت المحدد".وأعلن الجيش الإسرائيلي، صباح يوم 1 ديسمبر الجاري، استئناف العمليات القتالية ضد "حماس" في قطاع غزة، وذلك على خلفية اعتراض صاروخ أُطلق من قطاع غزة، الأمر الذي اعتبرته إسرائيل بمثابة خرق للهدنة الإنسانية المؤقتة ووقف للأعمال القتالية ضد القطاع.وحمّلت حركة حماس المجتمع الدولي، وفي مقدمته الولايات المتحدة الأمريكية، المسؤولية عن استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وانتهت الهدنة المعلنة بين إسرائيل والفصائل المسلحة الفلسطينية والتي استمرت لسبعة أيام، عند الساعة 7:00 من صباح يوم الجمعة 1 ديسمبر الجاري، تخللها إطلاق سراح المئات من المحتجزين والأسرى بين الطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231126/تركيا-وإيران-تناقشان-خطوات-التوصل-لوقف-دائم-لإطلاق-النار-في-غزة--1083508187.html
إيران
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/07/13/1065265047_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_e3d830b7be8e15029ae6a9c51e22e52b.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
إيران, أخبار إيران, أخبار تركيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
إيران, أخبار إيران, أخبار تركيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
طهران توضح أسباب إرجاء الرئيس الإيراني زيارته إلى تركيا
كشفت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، عن أسباب إرجاء زيارة كان من المقرر أن يجريها الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، إلى تركيا، في أواخر الشهر الماضي.
وذكرت وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية، أنه كان من المقرر أن يزور رئيسي تركيا يوم الأربعاء الموافق 29 نوفمبر/ تشرين الثاني، إلا أنه تم تأجيلها إلى موعد آخر"، دون إبداء أسباب للتأجيل.
وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، في مؤتمر صحفي، أن "هذه الزیارة ألغيت في إطار الاتصال الهاتفي بين رئيسي البلدين، وبسبب الأوضاع التي نشهدها في فلسطين"، وفقا لوكالة
الأنباء الإيرانية (إيرنا).
وتابع: "تقرر أن تتم هذه الزیارة بعد تواجد الوفدين الإيراني والتركي في مدينة نيويورك الأمريكية، وبالطبع لم تتم الزیارة لأن تأشيرة وزير خارجية إيران لم يتم إصدارها في الوقت المحدد".
وأعلن الجيش الإسرائيلي، صباح يوم 1 ديسمبر الجاري، استئناف العمليات القتالية ضد "حماس" في قطاع غزة، وذلك على خلفية اعتراض صاروخ أُطلق من قطاع غزة، الأمر الذي اعتبرته إسرائيل بمثابة خرق للهدنة الإنسانية المؤقتة ووقف للأعمال القتالية ضد القطاع.
وحمّلت حركة حماس المجتمع الدولي، وفي مقدمته الولايات المتحدة الأمريكية، المسؤولية عن استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وانتهت الهدنة المعلنة بين إسرائيل والفصائل المسلحة الفلسطينية والتي استمرت لسبعة أيام، عند الساعة 7:00 من صباح يوم الجمعة 1 ديسمبر الجاري، تخللها إطلاق سراح المئات من المحتجزين والأسرى بين الطرفين.