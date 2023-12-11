https://sputnikarabic.ae/20231211/فتح-الانتفاضة-المعركة-مستمرة-وحل-القضية-الفلسطينية-يجب-تطبيقه-ضمن-حدود-أراضي-48-1083979729.html

"فتح الانتفاضة": المعركة مستمرة وحل القضية الفلسطينية يجب تطبيقه ضمن حدود أراضي 48

"فتح الانتفاضة": المعركة مستمرة وحل القضية الفلسطينية يجب تطبيقه ضمن حدود أراضي 48

أكد عضو اللجنة المركزية لحركة التحرير الفلسطينية "فتح الانتفاضة"، ياسر المصري، أن إسرائيل لم تحقق شيئا من أهدافها المنشودة خلال عدوانها على قطاع غزة، إذ لم... 11.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-11T12:12+0000

2023-12-11T12:12+0000

2023-12-11T12:13+0000

العالم العربي

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0b/1e/1083628093_0:129:3072:1857_1920x0_80_0_0_884318989c22466cfcccfb6da748ce1c.jpg

وشدد المصري، على أن الفلسطينيين يرفضون مسألة التوطين، وأن الحل الوحيد يجب أن يعود للسلطة الفلسطينية وتطبيقه يجب أن يتم ضمن نطاق أراضي عام 1948 وليس عام 1967.وفي حديث لإذاعة "سبوتنيك"، توقع المصري أن "يستمر الجيش الإسرائيلي في تنفيذ حملته البربرية حتى يحقق أهدافه"، مؤكدا أنه "لن يصل إلى مبتغاه، إذ تملك المقاومة الفلسطينية ما يكفي من إرادة تجعلها تنتصر في نهاية المطاف، ولن تنجح حكومة تل أبيب في تهجير الفلسطينيين إلى سيناء لأنهم تعلموا من تجاربهم السابقة". ورأى أن التحركات السياسية الفاشلة على صعيد مجلس الأمن الدولي أو الجمعية العامة للأمم المتحدة، لن تفضي إلى شيء، فما يريده الشعب الفلسطيني هو الضغط لوقف العدوان على غزة، ومحاسبة الجيش الإسرائيلي الذي دمر نحو 65% من منازل القطاع. وعوّل المصري على الموقفين المصري والأردني الرافضين لمخطط التهجير من غزة إلى سيناء ومن الضفة الغربية إلى غور الأردن، إذ تهدد هذه المسألة الأمن القومي المصري، كما تشكل أزمة ديموغرافية في الأردن حيث يعيش 4 مليون فلسطيني. ونوه المصري بأن فلسطين بحاجة إلى مواقف دولية متعاطفة مع القضية الفلسطينية، كالموقفين الروسي والصيني، مناشدا المجتمع الغربي بالضغط على إسرائيل ومحاسبتها على ارتكاب مجازر في قطاع غزة. ورأى أن الموقف الإيراني الذي هدد بتوسع رقعة المعركة، هو موقف جدي وداعم للقضية الفلسطينية، "فمحور المقاومة في المنطقة موحد (لبنان، إيران، اليمن، سوريا)، ومن الممكن أن تُفتح عدة جبهات في حال ارتكب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أي حماقة لإطالة مدة الصراع هربا من السجن الذي ينتظره".

https://sputnikarabic.ae/20231211/مقتل-3-جنود-إسرائيليين-خلال-المعارك-في-قطاع-غزة-وإصابة-آخر-جنوب-تل-أبيب-1083976949.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم العربي