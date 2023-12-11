https://sputnikarabic.ae/20231211/لانتسيت-تدمر-دبابتين-ومدافع-أوكرانية-على-الضفة-اليمنى-لنهر-دنيبر-فيديو---1083968185.html
"لانتسيت" تدمر دبابتين ومدافع أوكرانية على الضفة اليمنى لنهر دنيبر... فيديو
"لانتسيت" تدمر دبابتين ومدافع أوكرانية على الضفة اليمنى لنهر دنيبر... فيديو
دمرت القوات الروسية عددا من المدرعات والأسلحة الأوكرانية على الضفة اليمنى لنهر دنيبر باستخدام مسيرات "لانتسيت". 11.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-11T06:40+0000
2023-12-11T06:40+0000
2023-12-11T06:40+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وقالت الدفاع الروسية إن أطقم الطائرات دون طيار من قوات المظليين الروسية التابعة لمقوات مجموعة "دنيبر" حددت ودمرت دبابتين ومدرعات مدفعية ذاتية الدفع باستخدام مسيرات "لانتسيت" على الضفة اليمنى لنهر دنيبر في مقاطعة خيرسون.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال، وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.
https://sputnikarabic.ae/20231211/القوات-الروسية-ترفع-العلم-فوق-ماريينكا-1083967765.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
"لانتسيت" تدمر دبابتين ومدافع أوكرانية على الضفة اليمنى لنهر دنيبر... فيديو
دمرت القوات الروسية عددا من المدرعات والأسلحة الأوكرانية على الضفة اليمنى لنهر دنيبر باستخدام مسيرات "لانتسيت".
وقالت الدفاع الروسية إن أطقم الطائرات دون طيار من قوات المظليين الروسية التابعة لمقوات مجموعة "دنيبر" حددت ودمرت دبابتين ومدرعات مدفعية ذاتية الدفع باستخدام مسيرات "لانتسيت" على الضفة اليمنى لنهر دنيبر في مقاطعة خيرسون.
وكانت الدفاع الروسية، قد أفادت، أمس الأحد، بأنه، "في اتجاه خيرسون، شنت وحدات من القوات الروسية ونيران المدفعية والغارات الجوية هجوما على العدو في منطقة غافريلوفكا في مقاطعة خيرسون، وبلغ إجمالي خسائر العدو في هذا الاتجاه ما يصل إلى 60 عسكريًا ومركبتين ووحدة مدفعية ذاتية الدفع من طراز "غفوزديكا". واستسلم جنديان أوكرانيان".
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف
لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية
الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
وبعد أكثر من عام على بدء العملية
، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال، وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.